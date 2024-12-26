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В ГД внесут проект о защите от увольнения и сокращения военных
В ГД внесут проект о защите от увольнения и сокращения военных - 26.12.2024, ПРАЙМ
В ГД внесут проект о защите от увольнения и сокращения военных
Группа депутатов Госдумы от ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким внесет на рассмотрение парламента законопроект, которым предлагается защитить от... | 26.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-26T01:22+0300
2024-12-26T01:22+0300
2024-12-26T01:22+0300
общество
экономика
леонид слуцкий
лдпр
госдума
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МОСКВА, 26 дек - ПРАЙМ. Группа депутатов Госдумы от ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким внесет на рассмотрение парламента законопроект, которым предлагается защитить от увольнения и сокращения на работе граждан, проходивших военную службу по мобилизации или контракту, а также предоставить им возможность полноценно восстановиться после службы, документ находится в распоряжении РИА Новости.
"Проектом федерального закона предлагается предусмотреть для граждан, проходивших военную службу по мобилизации, дополнительную социальную гарантию в виде предпочтения в оставлении на работе при сокращении численности или штата работников", - сказано в пояснительной записке.
Авторы проекта отмечают, что граждане, проходившие военную службу, по объективным причинам были лишены возможности повышать свою квалификацию, в связи с чем нуждаются в поддержке со стороны государства в вопросах реализации своих способностей к труду.
"Законопроектом предлагается исключить время прохождения медико-психологической реабилитации или санаторно-курортного лечения из срока (три месяца), предоставляемого сотруднику для возвращения на работу после прохождения военной службы", - сказано в сопроводительных документах.
Согласно действующему законодательству, работодатель имеет право расторгнуть с сотрудником трудовой договор, если он не приступил к выполнению своих обязанностей в течение трех месяцев после окончания прохождения военной службы по мобилизации или контракту. Авторы инициативы отмечают, что данная норма становится причиной того, что бойцы либо отказываются от необходимого санаторно-курортного лечения, либо теряют свое рабочее место.
Как пояснил РИА Новости замглавы фракции ЛДПР в Госдуме Станислав Наумов, герои СВО не должны выбирать между своим здоровьем и возможностью сохранить работу, по возвращении домой им необходимо время для того, чтобы прийти в себя после тягот фронтовой службы.
"Санаторно-курортное лечение и психологическая реабилитация - обязательные условия восстановления для тех, кто бесстрашно защищал свою Родину. Длительность такого лечения индивидуальна, к тому же получить необходимую помощь из-за загруженности медицинских учреждений не всегда удается сразу. А значит, и вернуться на работу в установленный срок после окончания службы многие из бойцов не могут по независящим от них причинам. Мы будем добиваться принятия законопроекта, который не позволит работодателю разорвать контракт с бывшим военнослужащим, если причиной его неявки на работу в положенные три месяца стала реабилитация. Также мы защитим наших воинов от потери работы, внеся их в особую категорию. При сокращении штата уволить их будет нельзя", - добавил парламентарий.
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ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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общество , леонид слуцкий, лдпр, госдума
Общество , Экономика, Леонид Слуцкий, ЛДПР, Госдума
В ГД внесут проект о защите от увольнения и сокращения военных
ЛДПР предлагает защитить от увольнения и сокращения на работе военных, проходивших службу
МОСКВА, 26 дек - ПРАЙМ. Группа депутатов Госдумы от ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким внесет на рассмотрение парламента законопроект, которым предлагается защитить от увольнения и сокращения на работе граждан, проходивших военную службу по мобилизации или контракту, а также предоставить им возможность полноценно восстановиться после службы, документ находится в распоряжении РИА Новости.
"Проектом федерального закона предлагается предусмотреть для граждан, проходивших военную службу по мобилизации, дополнительную социальную гарантию в виде предпочтения в оставлении на работе при сокращении численности или штата работников", - сказано в пояснительной записке.
Авторы проекта отмечают, что граждане, проходившие военную службу, по объективным причинам были лишены возможности повышать свою квалификацию, в связи с чем нуждаются в поддержке со стороны государства в вопросах реализации своих способностей к труду.
"Законопроектом предлагается исключить время прохождения медико-психологической реабилитации или санаторно-курортного лечения из срока (три месяца), предоставляемого сотруднику для возвращения на работу после прохождения военной службы", - сказано в сопроводительных документах.
Согласно действующему законодательству, работодатель имеет право расторгнуть с сотрудником трудовой договор, если он не приступил к выполнению своих обязанностей в течение трех месяцев после окончания прохождения военной службы по мобилизации или контракту. Авторы инициативы отмечают, что данная норма становится причиной того, что бойцы либо отказываются от необходимого санаторно-курортного лечения, либо теряют свое рабочее место.
Как пояснил РИА Новости замглавы фракции ЛДПР в Госдуме Станислав Наумов, герои СВО не должны выбирать между своим здоровьем и возможностью сохранить работу, по возвращении домой им необходимо время для того, чтобы прийти в себя после тягот фронтовой службы.
"Санаторно-курортное лечение и психологическая реабилитация - обязательные условия восстановления для тех, кто бесстрашно защищал свою Родину. Длительность такого лечения индивидуальна, к тому же получить необходимую помощь из-за загруженности медицинских учреждений не всегда удается сразу. А значит, и вернуться на работу в установленный срок после окончания службы многие из бойцов не могут по независящим от них причинам. Мы будем добиваться принятия законопроекта, который не позволит работодателю разорвать контракт с бывшим военнослужащим, если причиной его неявки на работу в положенные три месяца стала реабилитация. Также мы защитим наших воинов от потери работы, внеся их в особую категорию. При сокращении штата уволить их будет нельзя", - добавил парламентарий.