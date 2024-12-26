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Промсвязьбанк отказался от иска к люксембургской Clearstream

Промсвязьбанк отказался от иска к люксембургской Clearstream - 26.12.2024, ПРАЙМ

Промсвязьбанк отказался от иска к люксембургской Clearstream

Промсвязьбанк (ПСБ) отказался от иска к крупному европейскому депозитарию Clearstream в арбитражном суде Москвы, в связи с чем суд прекратил производство по... | 26.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-26T10:40+0300

2024-12-26T10:40+0300

2024-12-26T10:40+0300

россия

промсвязьбанк

суд

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МОСКВА, 26 дек – ПРАЙМ. Промсвязьбанк (ПСБ) отказался от иска к крупному европейскому депозитарию Clearstream в арбитражном суде Москвы, в связи с чем суд прекратил производство по делу, говорится в опубликованном в четверг определении суда. Причины отказа в судебном акте не объясняются. Изначально ПСБ в сентябре обратился с иском о взыскании убытков, причиненных блокировкой принадлежащих истцу ценных бумаг, к двум ответчикам – бельгийскому Euroclear Bank и Clearstream Banking. Третьими лицами к спору были привлечены Национальный расчетный депозитарий и ООО "Центральный депозитарий фондов". В октябре суд выделил требования к Clearstream в отдельное производство. При этом размер требований ни к первому, ни ко второму ответчику в материалах суда не указан. В определении о выделении говорится, что "раздельное рассмотрение не связанных между собой требований соответствует целям эффективного правосудия и более правильному рассмотрению спора", с учетом хранения Euroclear Bank и Clearstream Banking "разных ценных бумаг на разных иностранных счетах НРД, и находящихся в разных юрисдикциях". Рассмотрение иска ПСБ к Euroclear Bank в настоящий момент отложено на январь. В июле Промсвязьбанк подал в арбитражный суд Москвы иск, в котором просит взыскать с Euroclear Bank около 11,4 миллиона долларов. То дело также продолжает рассматриваться. Основания исковых требований в опубликованных материалах суда пока не указаны, но по составу участников можно предположить, что истец взыскивает убытки, причиненные блокировкой принадлежащих ему ценных бумаг, находящихся на счетах НРД в Euroclear. Европейские страны в 2022 году ввели санкции против НРД. В результате денежные средства и ценные бумаги российских клиентов были заблокированы на счетах НРД в европейских депозитариях Euroclear и Clearstream. Также под блокировку подпали средства на счетах НРД в иностранных банках-корреспондентах. Многие российские банки, компании и физлица подали в российские суды иски к бельгийскому Euroclear Bank и люксембургской Clearstream Banking, связанные с заморозкой активов. Промсвязьбанк основан в 1995 году, на 100% принадлежит Росимуществу. После санации, проведенной в 2017-2019 годах, он стал опорным госбанком для операций по гособоронзаказу и крупным госконтрактам.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, промсвязьбанк, суд