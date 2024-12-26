https://1prime.ru/20241226/kabel-853885926.html

Три подводных кабеля связи между Эстонией и Финляндией вышли из строя

Три подводных кабеля связи между Эстонией и Финляндией вышли из строя - 26.12.2024, ПРАЙМ

Три подводных кабеля связи между Эстонией и Финляндией вышли из строя

Три подводных телекоммуникационных кабеля между Эстонией и Финляндией вышли из строя, сообщает телерадиокомпания ERR со ссылкой на пресс-секретаря министерства... | 26.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-26T16:19+0300

2024-12-26T16:19+0300

2024-12-26T16:19+0300

финляндия

эстония

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МОСКВА, 26 дек - ПРАЙМ. Три подводных телекоммуникационных кабеля между Эстонией и Финляндией вышли из строя, сообщает телерадиокомпания ERR со ссылкой на пресс-секретаря министерства экономики и коммуникаций Эстонии Лауру Лаастер. "Департамент защиты прав потребителей и технического надзора Эстонии получил информацию о повреждении трех подводных телекоммуникационных кабелей между Эстонией и Финляндией", - говорится в сообщении ERR. Отмечается, что два кабеля, принадлежащих телекоммуникационной компании Elisa, были разорваны, а один кабель компании CITIC Telecom - поврежден. Лаастер сообщила, что причина повреждения кабелей пока неизвестна, ведутся ремонтные работы. В среду финская электросетевая компания Fingrid сообщала об отключении линии электропередачи EstLink 2 между Финляндией и Эстонией. Причина возникшей неисправности неизвестна. Полиция Финляндии сообщила, что изучает причастность иностранного грузового судна к отключению электрокабеля. По информации Fingrid, на момент отключения рядом с кабелем находилось два судна.

https://1prime.ru/20241226/estoniya-853885428.html

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финляндия, эстония