https://1prime.ru/20241226/kazahstan-853870068.html

В Казахстане создали комиссию для расследования крушения A321

В Казахстане создали комиссию для расследования крушения A321 - 26.12.2024, ПРАЙМ

В Казахстане создали комиссию для расследования крушения A321

Министерство транспорта Казахстана создало комиссию для расследования крушения самолета компании Azerbaijan Airlines под Актау на западе Казахстана, сотрудники... | 26.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-26T07:50+0300

2024-12-26T07:50+0300

2024-12-26T07:50+0300

бизнес

казахстан

азербайджан

алма-ата

касым-жомарт токаев

azerbaijan airlines

росавиация

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/853870068.jpg?1735188654

АЛМА-АТА, 26 дек - ПРАЙМ. Министерство транспорта Казахстана создало комиссию для расследования крушения самолета компании Azerbaijan Airlines под Актау на западе Казахстана, сотрудники департамента по расследованию происшествий на транспорте работают на месте падения лайнера, сообщает в четверг пресс-служба ведомства. "Министерством транспорта создана комиссия по расследованию авиационного происшествия. Сотрудники департамента по расследованию происшествий и инцидентов на транспорте профильного ведомства находятся на месте авиационного происшествия, где проводят полевой этап расследования", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале казахстанского министерства. Сообщается, что в Казахстан прибыла делегация Государственного агентства гражданской авиации Азербайджана и представители авиакомпании Azerbaijan Airlines (AZAL). Работы на месте падения лайнера проводятся в тесном сотрудничестве с авиационными властями Азербайджана, добавили в ведомстве. "В Казахстан также вылетели представители производителя воздушного судна Embraer и CENIPA (Центр расследования и предотвращения авиационных происшествий, Бразилия)", - говорится в сообщении. По поручению президент Казахстана Касым-Жомарта Токаева была создана государственная комиссия по расследованию трагедии, которую возглавил вице-премьер республики Канат Бозумбаев. Летевший из Баку в Грозный самолет Azerbaijan Airlines потерпел крушение утром 25 декабря недалеко от города Актау на западе Казахстана. По данным Росавиации, после столкновения самолета с птицами командир решил идти на запасной аэродром в Актау. На борту, по данным авиакомпании, находились 62 пассажира и пять членов экипажа. По данным минздрава Казахстана, выжили 28 человек. Как сообщили в посольстве РФ, девять россиян находятся в больницах Актау. Всего на борту, согласно спискам, находились 16 россиян.

казахстан

азербайджан

алма-ата

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, казахстан, азербайджан, алма-ата, касым-жомарт токаев, azerbaijan airlines, росавиация