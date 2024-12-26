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В Казахстане создали комиссию для расследования крушения A321 - 26.12.2024, ПРАЙМ
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В Казахстане создали комиссию для расследования крушения A321
В Казахстане создали комиссию для расследования крушения A321 - 26.12.2024, ПРАЙМ
В Казахстане создали комиссию для расследования крушения A321
Министерство транспорта Казахстана создало комиссию для расследования крушения самолета компании Azerbaijan Airlines под Актау на западе Казахстана, сотрудники... | 26.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-26T07:50+0300
2024-12-26T07:50+0300
бизнес
казахстан
азербайджан
алма-ата
касым-жомарт токаев
azerbaijan airlines
росавиация
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АЛМА-АТА, 26 дек - ПРАЙМ. Министерство транспорта Казахстана создало комиссию для расследования крушения самолета компании Azerbaijan Airlines под Актау на западе Казахстана, сотрудники департамента по расследованию происшествий на транспорте работают на месте падения лайнера, сообщает в четверг пресс-служба ведомства. "Министерством транспорта создана комиссия по расследованию авиационного происшествия. Сотрудники департамента по расследованию происшествий и инцидентов на транспорте профильного ведомства находятся на месте авиационного происшествия, где проводят полевой этап расследования", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале казахстанского министерства. Сообщается, что в Казахстан прибыла делегация Государственного агентства гражданской авиации Азербайджана и представители авиакомпании Azerbaijan Airlines (AZAL). Работы на месте падения лайнера проводятся в тесном сотрудничестве с авиационными властями Азербайджана, добавили в ведомстве. "В Казахстан также вылетели представители производителя воздушного судна Embraer и CENIPA (Центр расследования и предотвращения авиационных происшествий, Бразилия)", - говорится в сообщении. По поручению президент Казахстана Касым-Жомарта Токаева была создана государственная комиссия по расследованию трагедии, которую возглавил вице-премьер республики Канат Бозумбаев. Летевший из Баку в Грозный самолет Azerbaijan Airlines потерпел крушение утром 25 декабря недалеко от города Актау на западе Казахстана. По данным Росавиации, после столкновения самолета с птицами командир решил идти на запасной аэродром в Актау. На борту, по данным авиакомпании, находились 62 пассажира и пять членов экипажа. По данным минздрава Казахстана, выжили 28 человек. Как сообщили в посольстве РФ, девять россиян находятся в больницах Актау. Всего на борту, согласно спискам, находились 16 россиян.
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40
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бизнес, казахстан, азербайджан, алма-ата, касым-жомарт токаев, azerbaijan airlines, росавиация
Бизнес, КАЗАХСТАН, АЗЕРБАЙДЖАН, АЛМА-АТА, Касым-Жомарт Токаев, Azerbaijan Airlines, Росавиация
07:50 26.12.2024
 
В Казахстане создали комиссию для расследования крушения A321

Минтранс Казахстана создал комиссию для расследования крушения самолета Azrbaijan Airlines

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АЛМА-АТА, 26 дек - ПРАЙМ. Министерство транспорта Казахстана создало комиссию для расследования крушения самолета компании Azerbaijan Airlines под Актау на западе Казахстана, сотрудники департамента по расследованию происшествий на транспорте работают на месте падения лайнера, сообщает в четверг пресс-служба ведомства.
"Министерством транспорта создана комиссия по расследованию авиационного происшествия. Сотрудники департамента по расследованию происшествий и инцидентов на транспорте профильного ведомства находятся на месте авиационного происшествия, где проводят полевой этап расследования", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале казахстанского министерства.
Сообщается, что в Казахстан прибыла делегация Государственного агентства гражданской авиации Азербайджана и представители авиакомпании Azerbaijan Airlines (AZAL). Работы на месте падения лайнера проводятся в тесном сотрудничестве с авиационными властями Азербайджана, добавили в ведомстве.
"В Казахстан также вылетели представители производителя воздушного судна Embraer и CENIPA (Центр расследования и предотвращения авиационных происшествий, Бразилия)", - говорится в сообщении.
По поручению президент Казахстана Касым-Жомарта Токаева была создана государственная комиссия по расследованию трагедии, которую возглавил вице-премьер республики Канат Бозумбаев.
Летевший из Баку в Грозный самолет Azerbaijan Airlines потерпел крушение утром 25 декабря недалеко от города Актау на западе Казахстана. По данным Росавиации, после столкновения самолета с птицами командир решил идти на запасной аэродром в Актау. На борту, по данным авиакомпании, находились 62 пассажира и пять членов экипажа. По данным минздрава Казахстана, выжили 28 человек. Как сообщили в посольстве РФ, девять россиян находятся в больницах Актау. Всего на борту, согласно спискам, находились 16 россиян.
 
БизнесКАЗАХСТАНАЗЕРБАЙДЖАНАЛМА-АТАКасым-Жомарт ТокаевAzerbaijan AirlinesРосавиация
 
 
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