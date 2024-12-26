https://1prime.ru/20241226/kover-853886411.html

В Шереметьево, Внуково и Домодедово ввели временные ограничения

В Шереметьево, Внуково и Домодедово ввели временные ограничения - 26.12.2024, ПРАЙМ

В Шереметьево, Внуково и Домодедово ввели временные ограничения

План "Ковер" введен в аэропортах Шереметьево, Домодедово, Внуково, Жуковский и Калуга для обеспечения безопасности полетов. Об этом говорится в сообщении... | 26.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-26T16:27+0300

2024-12-26T16:27+0300

2024-12-26T16:27+0300

россия

https://cdnn.1prime.ru/img/83921/30/839213018_254:0:3895:2048_1920x0_80_0_0_93e2d2f7ef487086ac3b4d051b6946ce.jpg

МОСКВА, 26 дек - ПРАЙМ. План "Ковер" введен в аэропортах Шереметьево, Домодедово, Внуково, Жуковский и Калуга для обеспечения безопасности полетов. Об этом говорится в сообщении Росавиации."Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов (ВС) временные ограничения введены на работу аэропортов Шереметьево, Домодедово, Внуково, Жуковский и Калуга", - отмечается в сообщении ведомства.В ведомстве также отметили, что экипажи, авиадиспетчеры и службы аэропортов принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов.

https://1prime.ru/20240816/rosaviatsiya-850940554.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия