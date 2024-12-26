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В Шереметьево, Внуково и Домодедово ввели временные ограничения
В Шереметьево, Внуково и Домодедово ввели временные ограничения - 26.12.2024, ПРАЙМ
В Шереметьево, Внуково и Домодедово ввели временные ограничения
План "Ковер" введен в аэропортах Шереметьево, Домодедово, Внуково, Жуковский и Калуга для обеспечения безопасности полетов. Об этом говорится в сообщении... | 26.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-26T16:27+0300
2024-12-26T16:27+0300
2024-12-26T16:27+0300
россия
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МОСКВА, 26 дек - ПРАЙМ. План "Ковер" введен в аэропортах Шереметьево, Домодедово, Внуково, Жуковский и Калуга для обеспечения безопасности полетов. Об этом говорится в сообщении Росавиации."Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов (ВС) временные ограничения введены на работу аэропортов Шереметьево, Домодедово, Внуково, Жуковский и Калуга", - отмечается в сообщении ведомства.В ведомстве также отметили, что экипажи, авиадиспетчеры и службы аэропортов принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов.
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россия
В Шереметьево, Внуково и Домодедово ввели временные ограничения
План "Ковер" ввели в аэропортах Шереметьево, Домодедово, Внуково, Жуковский и Калуга
МОСКВА, 26 дек - ПРАЙМ. План "Ковер" введен в аэропортах Шереметьево, Домодедово, Внуково, Жуковский и Калуга для обеспечения безопасности полетов. Об этом говорится в сообщении Росавиации.
"Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов (ВС) временные ограничения введены на работу аэропортов Шереметьево, Домодедово, Внуково, Жуковский и Калуга", - отмечается в сообщении ведомства.
В ведомстве также отметили, что экипажи, авиадиспетчеры и службы аэропортов принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов.
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