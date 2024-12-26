https://1prime.ru/20241226/kreditovanie-853872732.html
ПСБ ожидает сокращение потребительского кредитования в России
ПСБ ожидает сокращение потребительского кредитования в России - 26.12.2024, ПРАЙМ
ПСБ ожидает сокращение потребительского кредитования в России
Объем выдач потребительских кредитов в России в 2025 году сократится на 15-20% по сравнению с 2024 годом, заявил в интервью РИА Новости старший вице-президент,... | 26.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-26T09:51+0300
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2024-12-26T09:51+0300
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МОСКВА, 26 дек - ПРАЙМ. Объем выдач потребительских кредитов в России в 2025 году сократится на 15-20% по сравнению с 2024 годом, заявил в интервью РИА Новости старший вице-президент, руководитель блока розничного бизнеса ПСБ Алексей Щавелев. "В условиях текущей денежно-кредитной политики и с учетом ужесточения подходов регулятора к резервированию и ограничению предельной долговой нагрузки заемщиков объемы выдачи потребительских кредитов на рынке в следующем году снизятся, по нашим прогнозам, на 15-20% относительно этого года", - сказал Щавелев. При этом он отметил, что потребительское кредитование сильно сжимается в основном под действием изменений, которые вводит регулятор. Меняется модель клиентского поведения: из кредитной она все больше становится сберегательной. В начале декабря Банк России сообщал, что в целом по итогам 2024 года портфель потребительских кредитов может вырасти на 15–18%. Его объем на конец третьего квартала достиг 15,4 триллиона рублей. Полный текст интервью читайте на сайте РИА Новости (медиагруппа "Россия сегодня") ria.ru в 10.00 мск.
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россия, псб
ПСБ ожидает сокращение потребительского кредитования в России
ПСБ: потребительское кредитование в России в 2025 году сократится на 15-20%
МОСКВА, 26 дек - ПРАЙМ. Объем выдач потребительских кредитов в России в 2025 году сократится на 15-20% по сравнению с 2024 годом, заявил в интервью РИА Новости старший вице-президент, руководитель блока розничного бизнеса ПСБ Алексей Щавелев.
"В условиях текущей денежно-кредитной политики и с учетом ужесточения подходов регулятора к резервированию и ограничению предельной долговой нагрузки заемщиков объемы выдачи потребительских кредитов на рынке в следующем году снизятся, по нашим прогнозам, на 15-20% относительно этого года", - сказал Щавелев.
При этом он отметил, что потребительское кредитование сильно сжимается в основном под действием изменений, которые вводит регулятор. Меняется модель клиентского поведения: из кредитной она все больше становится сберегательной.
В начале декабря Банк России сообщал, что в целом по итогам 2024 года портфель потребительских кредитов может вырасти на 15–18%. Его объем на конец третьего квартала достиг 15,4 триллиона рублей.
Полный текст интервью читайте на сайте РИА Новости (медиагруппа "Россия сегодня") ria.ru
в 10.00 мск.
В ПСБ предсказали падение выдач ипотек до уровня пандемийного 2020 года