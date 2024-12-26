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На Кубани собрали 30 тысяч тонн грунта с мазутом - 26.12.2024, ПРАЙМ
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На Кубани собрали 30 тысяч тонн грунта с мазутом
На Кубани собрали 30 тысяч тонн грунта с мазутом - 26.12.2024, ПРАЙМ
На Кубани собрали 30 тысяч тонн грунта с мазутом
Объем загрязненного грунта, собранного на побережье Кубани, превысил 30 тысяч тонн и может увеличиться до 200 тысяч тонн, сообщил губернатор региона Вениамин... | 26.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-26T13:30+0300
2024-12-26T13:32+0300
россия
разлив нефтепродуктов
кубань
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КРАСНОДАР, 26 дек – ПРАЙМ. Объем загрязненного грунта, собранного на побережье Кубани, превысил 30 тысяч тонн и может увеличиться до 200 тысяч тонн, сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев. "Сейчас собрано более 30 тысяч тонн загрязненного грунта, но, по предварительным подсчетам, объем может увеличиться до 200 тысяч тонн", - отметил Кондратьев в своем Telegram-канале. 15 декабря в районе Керченского пролива во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239", в результате чего были эвакуированы 27 моряков, один из которых погиб. По данным экстренных служб, танкеры перевозили около 9,2 тысячи тонн мазута. Президент России Владимир Путин сообщил, что в море вытекло примерно 40 процентов топлива. В среду на Кубани был введен краевой режим чрезвычайной ситуации из-за продолжающихся выбросов нефтепродуктов на берегах Анапы и Темрюкского района. Спасатели и волонтеры занимаются сбором загрязненного грунта, специалисты удаляют нефтеводяную смесь из акватории и проводят обработку сорбентом. В регионе функционируют несколько центров по спасению птиц, пострадавших от мазута.
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россия, разлив нефтепродуктов, кубань
РОССИЯ, разлив нефтепродуктов, КУБАНЬ
13:30 26.12.2024 (обновлено: 13:32 26.12.2024)
 
На Кубани собрали 30 тысяч тонн грунта с мазутом

Кондратьев: объём собранного грунта с мазутом на Кубани превысил 30 тысяч тонн

© МЧС РФ | Перейти в медиабанкРежим ЧС введён во всей Анапе после разлива нефтепродуктов
Режим ЧС введён во всей Анапе после разлива нефтепродуктов
© МЧС РФ
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КРАСНОДАР, 26 дек – ПРАЙМ. Объем загрязненного грунта, собранного на побережье Кубани, превысил 30 тысяч тонн и может увеличиться до 200 тысяч тонн, сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев.
"Сейчас собрано более 30 тысяч тонн загрязненного грунта, но, по предварительным подсчетам, объем может увеличиться до 200 тысяч тонн", - отметил Кондратьев в своем Telegram-канале.
15 декабря в районе Керченского пролива во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239", в результате чего были эвакуированы 27 моряков, один из которых погиб. По данным экстренных служб, танкеры перевозили около 9,2 тысячи тонн мазута.
Президент России Владимир Путин сообщил, что в море вытекло примерно 40 процентов топлива.
В среду на Кубани был введен краевой режим чрезвычайной ситуации из-за продолжающихся выбросов нефтепродуктов на берегах Анапы и Темрюкского района. Спасатели и волонтеры занимаются сбором загрязненного грунта, специалисты удаляют нефтеводяную смесь из акватории и проводят обработку сорбентом. В регионе функционируют несколько центров по спасению птиц, пострадавших от мазута.
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