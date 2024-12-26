https://1prime.ru/20241226/kurs-853889729.html

Банк России обозначил официальный курс юаня, доллара и евро на 27 декабря

Банк России обозначил официальный курс юаня, доллара и евро на 27 декабря - 26.12.2024, ПРАЙМ

Банк России обозначил официальный курс юаня, доллара и евро на 27 декабря

Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на пятницу, снизился на 13,38 копейки, до 13,4716 рубля, курс доллара - на 38,3 копейки, до 99,2295 рубля,... | 26.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-26T18:18+0300

2024-12-26T18:18+0300

2024-12-26T18:19+0300

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МОСКВА, 26 дек - ПРАЙМ. Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на пятницу, снизился на 13,38 копейки, до 13,4716 рубля, курс доллара - на 38,3 копейки, до 99,2295 рубля, курс евро - на 64,19 копейки, до 103,2997 рубля, следует из данных Банка России. После санкций США на Мосбиржу ЦБ РФ с 13 июня устанавливает официальные курсы доллара и евро в рабочие дни на основании отчетности банков и информации внебиржевых торгов. При этом курс юаня по-прежнему определяется по рыночному курсу Московской биржи. США 12 июня расширили санкции против России, включив туда Мосбиржу. На этом фоне биржевые торги долларом и евро были приостановлены и перенесены на внебиржевой рынок.

https://1prime.ru/20241224/rubl-853836238.html

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