https://1prime.ru/20241226/kurs-853889729.html
Банк России обозначил официальный курс юаня, доллара и евро на 27 декабря
Банк России обозначил официальный курс юаня, доллара и евро на 27 декабря - 26.12.2024, ПРАЙМ
Банк России обозначил официальный курс юаня, доллара и евро на 27 декабря
Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на пятницу, снизился на 13,38 копейки, до 13,4716 рубля, курс доллара - на 38,3 копейки, до 99,2295 рубля,... | 26.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-26T18:18+0300
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МОСКВА, 26 дек - ПРАЙМ. Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на пятницу, снизился на 13,38 копейки, до 13,4716 рубля, курс доллара - на 38,3 копейки, до 99,2295 рубля, курс евро - на 64,19 копейки, до 103,2997 рубля, следует из данных Банка России. После санкций США на Мосбиржу ЦБ РФ с 13 июня устанавливает официальные курсы доллара и евро в рабочие дни на основании отчетности банков и информации внебиржевых торгов. При этом курс юаня по-прежнему определяется по рыночному курсу Московской биржи. США 12 июня расширили санкции против России, включив туда Мосбиржу. На этом фоне биржевые торги долларом и евро были приостановлены и перенесены на внебиржевой рынок.
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юань, доллар, евро
Экономика, юань, доллар, евро
Банк России обозначил официальный курс юаня, доллара и евро на 27 декабря
ЦБ РФ: курс юаня на пятницу - 13,47, доллара - 99,23, евро - 103,30 рубля
МОСКВА, 26 дек - ПРАЙМ. Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на пятницу, снизился на 13,38 копейки, до 13,4716 рубля, курс доллара - на 38,3 копейки, до 99,2295 рубля, курс евро - на 64,19 копейки, до 103,2997 рубля, следует из данных Банка России.
После санкций США на Мосбиржу ЦБ РФ с 13 июня устанавливает официальные курсы доллара и евро в рабочие дни на основании отчетности банков и информации внебиржевых торгов. При этом курс юаня по-прежнему определяется по рыночному курсу Московской биржи.
Рубль четвертый день подряд растет к юаню
США 12 июня расширили санкции против России, включив туда Мосбиржу. На этом фоне биржевые торги долларом и евро были приостановлены и перенесены на внебиржевой рынок.