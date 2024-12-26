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На шахте "Комсомолец" в Кузбассе добыли два миллиона тонн угля - 26.12.2024, ПРАЙМ
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На шахте "Комсомолец" в Кузбассе добыли два миллиона тонн угля
На шахте "Комсомолец" в Кузбассе добыли два миллиона тонн угля - 26.12.2024, ПРАЙМ
На шахте "Комсомолец" в Кузбассе добыли два миллиона тонн угля
Два миллиона тонн угля добыли с начала 2024 года на шахте "Комсомолец" АО "СУЭК-Кузбасс", сообщает пресс-служба компании. | 26.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-26T06:38+0300
2024-12-26T06:38+0300
энергетика
промышленность
суэк
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КЕМЕРОВО, 26 дек - ПРАЙМ. Два миллиона тонн угля добыли с начала 2024 года на шахте "Комсомолец" АО "СУЭК-Кузбасс", сообщает пресс-служба компании. "Очистная бригада Кирилла Куксова шахты "Комсомолец" АО "СУЭК-Кузбасс" добыла два миллиона тонн угля с начала года. Горняков… с производственным достижением… поздравил директор по вспомогательным операциям АО "СУЭК-Кузбасс" Александр Понизов и директор шахтоуправления "Комсомолец" Александр Агафоников", - говорится в релизе. Отмечается, что коллектив отрабатывает лаву 18-50 пласта "Толмачевский", вынимаемая мощность которого составляет 2,3 метра. Подчеркивается, что бригада трудится на одном из старейших угледобывающих предприятий Кольчугинского рудника и компании СУЭК, история которого насчитывает более 90 лет. "Особенностью шахты является то, что здесь до сих пор используется скиповой подъем для выдачи угля на поверхность. Это непростая и во многом ограничивающая технология требует особенно слаженной работы всех, кто задействован в производственном процессе", - отметили в пресс-службе компании. Уточняется, что бригаде Кирилла Куксова также принадлежит лучший производственный результат за всю историю шахты "Комсомолец". По итогам 2019 года очистниками было выдано на-гора 2,7 миллиона тонн угля. Кроме того, в этом году коллектив 20 раз становился победителем производственного соревнования и показывал стабильное достижение поставленных задач в Дни повышенной добычи.
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промышленность, суэк
Энергетика, Промышленность, СУЭК
06:38 26.12.2024
 
На шахте "Комсомолец" в Кузбассе добыли два миллиона тонн угля

На шахте "Комсомолец" в Кузбассе с начала года добыли два миллиона тонн угля

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КЕМЕРОВО, 26 дек - ПРАЙМ. Два миллиона тонн угля добыли с начала 2024 года на шахте "Комсомолец" АО "СУЭК-Кузбасс", сообщает пресс-служба компании.
"Очистная бригада Кирилла Куксова шахты "Комсомолец" АО "СУЭК-Кузбасс" добыла два миллиона тонн угля с начала года. Горняков… с производственным достижением… поздравил директор по вспомогательным операциям АО "СУЭК-Кузбасс" Александр Понизов и директор шахтоуправления "Комсомолец" Александр Агафоников", - говорится в релизе.
Отмечается, что коллектив отрабатывает лаву 18-50 пласта "Толмачевский", вынимаемая мощность которого составляет 2,3 метра.
Подчеркивается, что бригада трудится на одном из старейших угледобывающих предприятий Кольчугинского рудника и компании СУЭК, история которого насчитывает более 90 лет.
"Особенностью шахты является то, что здесь до сих пор используется скиповой подъем для выдачи угля на поверхность. Это непростая и во многом ограничивающая технология требует особенно слаженной работы всех, кто задействован в производственном процессе", - отметили в пресс-службе компании.
Уточняется, что бригаде Кирилла Куксова также принадлежит лучший производственный результат за всю историю шахты "Комсомолец". По итогам 2019 года очистниками было выдано на-гора 2,7 миллиона тонн угля.
Кроме того, в этом году коллектив 20 раз становился победителем производственного соревнования и показывал стабильное достижение поставленных задач в Дни повышенной добычи.
 
ЭнергетикаПромышленностьСУЭК
 
 
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