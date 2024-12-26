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На шахте "Комсомолец" в Кузбассе добыли два миллиона тонн угля

На шахте "Комсомолец" в Кузбассе добыли два миллиона тонн угля - 26.12.2024, ПРАЙМ

На шахте "Комсомолец" в Кузбассе добыли два миллиона тонн угля

Два миллиона тонн угля добыли с начала 2024 года на шахте "Комсомолец" АО "СУЭК-Кузбасс", сообщает пресс-служба компании. | 26.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-26T06:38+0300

2024-12-26T06:38+0300

2024-12-26T06:38+0300

энергетика

промышленность

суэк

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КЕМЕРОВО, 26 дек - ПРАЙМ. Два миллиона тонн угля добыли с начала 2024 года на шахте "Комсомолец" АО "СУЭК-Кузбасс", сообщает пресс-служба компании. "Очистная бригада Кирилла Куксова шахты "Комсомолец" АО "СУЭК-Кузбасс" добыла два миллиона тонн угля с начала года. Горняков… с производственным достижением… поздравил директор по вспомогательным операциям АО "СУЭК-Кузбасс" Александр Понизов и директор шахтоуправления "Комсомолец" Александр Агафоников", - говорится в релизе. Отмечается, что коллектив отрабатывает лаву 18-50 пласта "Толмачевский", вынимаемая мощность которого составляет 2,3 метра. Подчеркивается, что бригада трудится на одном из старейших угледобывающих предприятий Кольчугинского рудника и компании СУЭК, история которого насчитывает более 90 лет. "Особенностью шахты является то, что здесь до сих пор используется скиповой подъем для выдачи угля на поверхность. Это непростая и во многом ограничивающая технология требует особенно слаженной работы всех, кто задействован в производственном процессе", - отметили в пресс-службе компании. Уточняется, что бригаде Кирилла Куксова также принадлежит лучший производственный результат за всю историю шахты "Комсомолец". По итогам 2019 года очистниками было выдано на-гора 2,7 миллиона тонн угля. Кроме того, в этом году коллектив 20 раз становился победителем производственного соревнования и показывал стабильное достижение поставленных задач в Дни повышенной добычи.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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промышленность, суэк