https://1prime.ru/20241226/lavrov-853876504.html
"Путь в никуда". Лавров высказался о перемирии на Украине
"Путь в никуда". Лавров высказался о перемирии на Украине - 26.12.2024, ПРАЙМ
"Путь в никуда". Лавров высказался о перемирии на Украине
Перемирие на Украине является путем в никуда, Москва не согласна на бессмысленные разговоры об урегулировании. Таким мнением поделился министр иностранных дел... | 26.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-26T11:22+0300
2024-12-26T11:22+0300
2024-12-26T11:22+0300
политика
россия
украина
переговоры
сергей лавров
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/06/848910797_0:0:2770:1558_1920x0_80_0_0_35ee7bb7f32e48e010038ff50527da4d.jpg
МОСКВА, 26 дек - ПРАЙМ. Перемирие на Украине является путем в никуда, Москва не согласна на бессмысленные разговоры об урегулировании. Таким мнением поделился министр иностранных дел России Сергей Лавров в беседе с российскими и иностранными СМИ."Перемирие - это путь в никуда, нам нужны окончательные юридические договоренности, которые будут фиксировать все условия обеспечения безопасности Российской Федерации и законные интересы безопасности наших соседей", - отметил глава МИД России.Дипломат подчеркнул, что российская сторона настроена на консультации с администрацией нового президента США Дональда Трампа, так как надеется, что американская сторона разберется в истоках украинского конфликта.В июне президент России Владимир Путин предложил инициативы по мирному урегулированию конфликта на Украине, включая прекращение огня, вывод украинских войск, отказ Киева от намерений вступить в НАТО и проведение демилитаризации. Однако после террористической атаки ВСУ на Курскую область Путин заявил о невозможности переговоров с теми, кто наносит удары по мирному населению и создает угрозу объектам ядерной энергетики.
https://1prime.ru/20241226/ukraina-853871386.html
украина
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/06/848910797_41:0:2770:2047_1920x0_80_0_0_783d75935e19caac23cc765b784434dc.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, украина, переговоры, сергей лавров
Политика, РОССИЯ, УКРАИНА, переговоры, Сергей Лавров
"Путь в никуда". Лавров высказался о перемирии на Украине
Лавров: в договоренностях по Украине нужен механизм невозможности их нарушения
МОСКВА, 26 дек - ПРАЙМ. Перемирие на Украине является путем в никуда, Москва не согласна на бессмысленные разговоры об урегулировании. Таким мнением поделился министр иностранных дел России Сергей Лавров в беседе с российскими и иностранными СМИ.
"Перемирие - это путь в никуда, нам нужны окончательные юридические договоренности, которые будут фиксировать все условия обеспечения безопасности Российской Федерации и законные интересы безопасности наших соседей", - отметил глава МИД России.
Дипломат подчеркнул, что российская сторона настроена на консультации с администрацией нового президента США Дональда Трампа, так как надеется, что американская сторона разберется в истоках украинского конфликта.
В июне президент России Владимир Путин предложил инициативы по мирному урегулированию конфликта на Украине, включая прекращение огня, вывод украинских войск, отказ Киева от намерений вступить в НАТО и проведение демилитаризации. Однако после террористической атаки ВСУ на Курскую область Путин заявил о невозможности переговоров с теми, кто наносит удары по мирному населению и создает угрозу объектам ядерной энергетики.
Эксперт рассказал, каким могут быть переговоры по Украине