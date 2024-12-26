https://1prime.ru/20241226/lavrov-853876504.html

"Путь в никуда". Лавров высказался о перемирии на Украине

"Путь в никуда". Лавров высказался о перемирии на Украине - 26.12.2024, ПРАЙМ

"Путь в никуда". Лавров высказался о перемирии на Украине

Перемирие на Украине является путем в никуда, Москва не согласна на бессмысленные разговоры об урегулировании. Таким мнением поделился министр иностранных дел... | 26.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-26T11:22+0300

2024-12-26T11:22+0300

2024-12-26T11:22+0300

политика

россия

украина

переговоры

сергей лавров

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МОСКВА, 26 дек - ПРАЙМ. Перемирие на Украине является путем в никуда, Москва не согласна на бессмысленные разговоры об урегулировании. Таким мнением поделился министр иностранных дел России Сергей Лавров в беседе с российскими и иностранными СМИ."Перемирие - это путь в никуда, нам нужны окончательные юридические договоренности, которые будут фиксировать все условия обеспечения безопасности Российской Федерации и законные интересы безопасности наших соседей", - отметил глава МИД России.Дипломат подчеркнул, что российская сторона настроена на консультации с администрацией нового президента США Дональда Трампа, так как надеется, что американская сторона разберется в истоках украинского конфликта.В июне президент России Владимир Путин предложил инициативы по мирному урегулированию конфликта на Украине, включая прекращение огня, вывод украинских войск, отказ Киева от намерений вступить в НАТО и проведение демилитаризации. Однако после террористической атаки ВСУ на Курскую область Путин заявил о невозможности переговоров с теми, кто наносит удары по мирному населению и создает угрозу объектам ядерной энергетики.

https://1prime.ru/20241226/ukraina-853871386.html

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россия, украина, переговоры, сергей лавров