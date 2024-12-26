Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Лавров рассказал о предложениях Франции по Украине без участия Киева - 26.12.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20241226/lavrov-853877797.html
Лавров рассказал о предложениях Франции по Украине без участия Киева
Лавров рассказал о предложениях Франции по Украине без участия Киева - 26.12.2024, ПРАЙМ
Лавров рассказал о предложениях Франции по Украине без участия Киева
Париж предлагал Москве диалог по конфликту на Украине по закрытым каналам без участия Киева, рассказал министр иностранных дел Сергей Лавров в интервью... | 26.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-26T12:16+0300
2024-12-26T12:16+0300
политика
россия
сергей лавров
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/09/02/851271150_0:0:3022:1700_1920x0_80_0_0_d7322731b23f2e2d73aaf48613cd363f.jpg
МОСКВА, 26 дек - ПРАЙМ. Париж предлагал Москве диалог по конфликту на Украине по закрытым каналам без участия Киева, рассказал министр иностранных дел Сергей Лавров в интервью российским и зарубежным СМИ."Несколько раз были по закрытым каналам обращения наших французских коллег: "Давайте мы поможем, наладим диалог по украинскому вопросу". Кстати, без всякой Украины", - заметил глава ведомства.Лавров подчеркнул, что поведение Парижа вызывает вопросы, так как французская сторона одновременно инициирует отправку миротворцев в Украину и готовит украинских солдат. Министр выразил недоверие по отношению к такому двусмысленному поведению французских коллег.В июне президент России Владимир Путин предложил инициативы по мирному урегулированию конфликта на Украине, включая прекращение огня, вывод украинских войск, отказ Киева от намерений вступить в НАТО и проведение демилитаризации. Однако после террористической атаки ВСУ на Курскую область Путин заявил о невозможности переговоров с теми, кто наносит удары по мирному населению и создает угрозу объектам ядерной энергетики.
https://1prime.ru/20241226/tseli-853877681.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/09/02/851271150_259:0:2988:2047_1920x0_80_0_0_35233756faba263a2e532f2a9a90dc37.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, сергей лавров
Политика, РОССИЯ, Сергей Лавров
12:16 26.12.2024
 
Лавров рассказал о предложениях Франции по Украине без участия Киева

Лавров: Франция направляла России предложения диалога по Украине без Киева

© РИА Новости . Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкГлава МИД РФ С. Лавров выступил перед студентами МГИМО
Глава МИД РФ С. Лавров выступил перед студентами МГИМО - ПРАЙМ, 1920, 26.12.2024
© РИА Новости . Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 26 дек - ПРАЙМ. Париж предлагал Москве диалог по конфликту на Украине по закрытым каналам без участия Киева, рассказал министр иностранных дел Сергей Лавров в интервью российским и зарубежным СМИ.
"Несколько раз были по закрытым каналам обращения наших французских коллег: "Давайте мы поможем, наладим диалог по украинскому вопросу". Кстати, без всякой Украины", - заметил глава ведомства.
Лавров подчеркнул, что поведение Парижа вызывает вопросы, так как французская сторона одновременно инициирует отправку миротворцев в Украину и готовит украинских солдат. Министр выразил недоверие по отношению к такому двусмысленному поведению французских коллег.
В июне президент России Владимир Путин предложил инициативы по мирному урегулированию конфликта на Украине, включая прекращение огня, вывод украинских войск, отказ Киева от намерений вступить в НАТО и проведение демилитаризации. Однако после террористической атаки ВСУ на Курскую область Путин заявил о невозможности переговоров с теми, кто наносит удары по мирному населению и создает угрозу объектам ядерной энергетики.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - ПРАЙМ, 1920, 26.12.2024
Лавров рассказал, как Россия выбирает цели для поражения на Украине
12:10
 
ПолитикаРОССИЯСергей Лавров
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала