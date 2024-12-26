https://1prime.ru/20241226/lavrov-853877797.html

Лавров рассказал о предложениях Франции по Украине без участия Киева

Лавров рассказал о предложениях Франции по Украине без участия Киева - 26.12.2024, ПРАЙМ

Лавров рассказал о предложениях Франции по Украине без участия Киева

Париж предлагал Москве диалог по конфликту на Украине по закрытым каналам без участия Киева, рассказал министр иностранных дел Сергей Лавров в интервью... | 26.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-26T12:16+0300

2024-12-26T12:16+0300

2024-12-26T12:16+0300

политика

россия

сергей лавров

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МОСКВА, 26 дек - ПРАЙМ. Париж предлагал Москве диалог по конфликту на Украине по закрытым каналам без участия Киева, рассказал министр иностранных дел Сергей Лавров в интервью российским и зарубежным СМИ."Несколько раз были по закрытым каналам обращения наших французских коллег: "Давайте мы поможем, наладим диалог по украинскому вопросу". Кстати, без всякой Украины", - заметил глава ведомства.Лавров подчеркнул, что поведение Парижа вызывает вопросы, так как французская сторона одновременно инициирует отправку миротворцев в Украину и готовит украинских солдат. Министр выразил недоверие по отношению к такому двусмысленному поведению французских коллег.В июне президент России Владимир Путин предложил инициативы по мирному урегулированию конфликта на Украине, включая прекращение огня, вывод украинских войск, отказ Киева от намерений вступить в НАТО и проведение демилитаризации. Однако после террористической атаки ВСУ на Курскую область Путин заявил о невозможности переговоров с теми, кто наносит удары по мирному населению и создает угрозу объектам ядерной энергетики.

https://1prime.ru/20241226/tseli-853877681.html

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россия, сергей лавров