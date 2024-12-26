https://1prime.ru/20241226/lavrov-853877797.html
Лавров рассказал о предложениях Франции по Украине без участия Киева
Лавров рассказал о предложениях Франции по Украине без участия Киева - 26.12.2024, ПРАЙМ
Лавров рассказал о предложениях Франции по Украине без участия Киева
Париж предлагал Москве диалог по конфликту на Украине по закрытым каналам без участия Киева, рассказал министр иностранных дел Сергей Лавров в интервью... | 26.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-26T12:16+0300
2024-12-26T12:16+0300
2024-12-26T12:16+0300
политика
россия
сергей лавров
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/09/02/851271150_0:0:3022:1700_1920x0_80_0_0_d7322731b23f2e2d73aaf48613cd363f.jpg
МОСКВА, 26 дек - ПРАЙМ. Париж предлагал Москве диалог по конфликту на Украине по закрытым каналам без участия Киева, рассказал министр иностранных дел Сергей Лавров в интервью российским и зарубежным СМИ."Несколько раз были по закрытым каналам обращения наших французских коллег: "Давайте мы поможем, наладим диалог по украинскому вопросу". Кстати, без всякой Украины", - заметил глава ведомства.Лавров подчеркнул, что поведение Парижа вызывает вопросы, так как французская сторона одновременно инициирует отправку миротворцев в Украину и готовит украинских солдат. Министр выразил недоверие по отношению к такому двусмысленному поведению французских коллег.В июне президент России Владимир Путин предложил инициативы по мирному урегулированию конфликта на Украине, включая прекращение огня, вывод украинских войск, отказ Киева от намерений вступить в НАТО и проведение демилитаризации. Однако после террористической атаки ВСУ на Курскую область Путин заявил о невозможности переговоров с теми, кто наносит удары по мирному населению и создает угрозу объектам ядерной энергетики.
https://1prime.ru/20241226/tseli-853877681.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/09/02/851271150_259:0:2988:2047_1920x0_80_0_0_35233756faba263a2e532f2a9a90dc37.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, сергей лавров
Политика, РОССИЯ, Сергей Лавров
Лавров рассказал о предложениях Франции по Украине без участия Киева
Лавров: Франция направляла России предложения диалога по Украине без Киева
МОСКВА, 26 дек - ПРАЙМ. Париж предлагал Москве диалог по конфликту на Украине по закрытым каналам без участия Киева, рассказал министр иностранных дел Сергей Лавров в интервью российским и зарубежным СМИ.
"Несколько раз были по закрытым каналам обращения наших французских коллег: "Давайте мы поможем, наладим диалог по украинскому вопросу". Кстати, без всякой Украины", - заметил глава ведомства.
Лавров подчеркнул, что поведение Парижа вызывает вопросы, так как французская сторона одновременно инициирует отправку миротворцев в Украину и готовит украинских солдат. Министр выразил недоверие по отношению к такому двусмысленному поведению французских коллег.
В июне президент России Владимир Путин предложил инициативы по мирному урегулированию конфликта на Украине, включая прекращение огня, вывод украинских войск, отказ Киева от намерений вступить в НАТО и проведение демилитаризации. Однако после террористической атаки ВСУ на Курскую область Путин заявил о невозможности переговоров с теми, кто наносит удары по мирному населению и создает угрозу объектам ядерной энергетики.
Лавров рассказал, как Россия выбирает цели для поражения на Украине