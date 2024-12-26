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Ликвидации последствий крушения танкеров присвоят статус федеральной ЧС

Ликвидации последствий крушения танкеров присвоят статус федеральной ЧС - 26.12.2024, ПРАЙМ

Ликвидации последствий крушения танкеров присвоят статус федеральной ЧС

Ликвидации последствий разлива мазута после ЧП с танкерами в Керченском проливе будет присвоен статус чрезвычайной ситуации федерального значения. Об этом в... | 26.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-26T11:34+0300

2024-12-26T11:34+0300

2024-12-26T11:34+0300

происшествия

россия

разлив нефти

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МОСКВА, 26 дек - ПРАЙМ. Ликвидации последствий разлива мазута после ЧП с танкерами в Керченском проливе будет присвоен статус чрезвычайной ситуации федерального значения. Об этом в эфире телеканала "Крым 24" заявил глава Крыма Сергей Аксенов."Данной ситуации (ликвидации последствий разлива мазута - ред.) по решению лидера будет присвоен статус федеральной ЧС", - подчеркнул Аксенов.Он также отметил, что такого рода поручение поступило от главы государства Владимира Путина. На ликвидацию последствий ЧП будут направлены федеральные средства.Крушение танкеров "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239" произошло 15 декабря в районе Керченского пролива во время шторма. При крушении вытекло около 40% топлива из перевозимых танкерами 9,2 тысяч тонн мазута. Один моряк погиб, а остальные 27 были эвакуированы.

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россия, разлив нефти