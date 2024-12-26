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Ликвидации последствий крушения танкеров присвоят статус федеральной ЧС - 26.12.2024, ПРАЙМ
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Ликвидации последствий крушения танкеров присвоят статус федеральной ЧС
Ликвидации последствий крушения танкеров присвоят статус федеральной ЧС - 26.12.2024, ПРАЙМ
Ликвидации последствий крушения танкеров присвоят статус федеральной ЧС
Ликвидации последствий разлива мазута после ЧП с танкерами в Керченском проливе будет присвоен статус чрезвычайной ситуации федерального значения. Об этом в... | 26.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-26T11:34+0300
2024-12-26T11:34+0300
происшествия
россия
разлив нефти
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МОСКВА, 26 дек - ПРАЙМ. Ликвидации последствий разлива мазута после ЧП с танкерами в Керченском проливе будет присвоен статус чрезвычайной ситуации федерального значения. Об этом в эфире телеканала "Крым 24" заявил глава Крыма Сергей Аксенов."Данной ситуации (ликвидации последствий разлива мазута - ред.) по решению лидера будет присвоен статус федеральной ЧС", - подчеркнул Аксенов.Он также отметил, что такого рода поручение поступило от главы государства Владимира Путина. На ликвидацию последствий ЧП будут направлены федеральные средства.Крушение танкеров "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239" произошло 15 декабря в районе Керченского пролива во время шторма. При крушении вытекло около 40% топлива из перевозимых танкерами 9,2 тысяч тонн мазута. Один моряк погиб, а остальные 27 были эвакуированы.
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россия, разлив нефти
Происшествия, РОССИЯ, разлив нефти
11:34 26.12.2024
 
Ликвидации последствий крушения танкеров присвоят статус федеральной ЧС

Аксенов: ликвидации последствий крушения танкеров присвоят статус федеральной ЧС

© РИА Новости . Алексей Майшев | Перейти в медиабанкЛиквидация последствий разлива нефтепродуктов у берегов Анапы
Ликвидация последствий разлива нефтепродуктов у берегов Анапы - ПРАЙМ, 1920, 26.12.2024
© РИА Новости . Алексей Майшев
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МОСКВА, 26 дек - ПРАЙМ. Ликвидации последствий разлива мазута после ЧП с танкерами в Керченском проливе будет присвоен статус чрезвычайной ситуации федерального значения. Об этом в эфире телеканала "Крым 24" заявил глава Крыма Сергей Аксенов.
"Данной ситуации (ликвидации последствий разлива мазута - ред.) по решению лидера будет присвоен статус федеральной ЧС", - подчеркнул Аксенов.
Он также отметил, что такого рода поручение поступило от главы государства Владимира Путина. На ликвидацию последствий ЧП будут направлены федеральные средства.
Крушение танкеров "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239" произошло 15 декабря в районе Керченского пролива во время шторма. При крушении вытекло около 40% топлива из перевозимых танкерами 9,2 тысяч тонн мазута. Один моряк погиб, а остальные 27 были эвакуированы.
Ликвидация последствий разлива нефтепродуктов у берегов Анапы - ПРАЙМ, 1920, 25.12.2024
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