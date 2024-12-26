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Логистики рассказали, как штрафы влияют на стоимость грузоперевозок
Логистики рассказали, как штрафы влияют на стоимость грузоперевозок - 26.12.2024, ПРАЙМ
Логистики рассказали, как штрафы влияют на стоимость грузоперевозок
Штрафы за нарушения правил дорожного движения при грузоперевозках в России могут влиять на стоимость этих услуг; снизить же число взысканий помогают... | 26.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-26T03:26+0300
2024-12-26T03:26+0300
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МОСКВА, 26 дек – ПРАЙМ. Штрафы за нарушения правил дорожного движения при грузоперевозках в России могут влиять на стоимость этих услуг; снизить же число взысканий помогают профилактические меры, такие как цифровой мониторинг скорости движения и поведения водителей на дорогах, их обучение и мотивация, заявили РИА Новости в логистических компаниях.
С 1 января 2025 года планируется увеличить административные штрафы за нарушение некоторых ПДД. Изменения уже одобрены Советом Федерации. Вырастут, в том числе, и штрафы за деяния, которые совершаются в основном при перевозке грузов. Так, увеличатся взыскания за несоблюдение требований дорожных знаков до 5 тысяч рублей (исключение сделано для Москвы и Петербурга). Вырастут и штрафы за перегруз, в частности, для компаний минимальная планка за превышение допустимой массы транспортного средства поднимется до 375 тысяч рублей, максимальная – до 600 тысяч.
Опрошенные транспортные компании оценили долю штрафов в себестоимости перевозки - в среднем она составляет 0,5%, но может быть "значительно выше". "Штрафы могут существенно влиять на себестоимость перевозки, особенно если они систематические", - заявили в федеральной транспортной компании "Скиф-Карго".
"Около 60% перевозчиков, работающих на межтерминальных перевозках, получают два–три штрафа в месяц. В городской доставке ситуация сложнее: до пяти штрафов на машину ежемесячно. В результате ... это приводит к удорожанию услуг на 2-3%", - добавили в экспедиторской компании "ДА-ТРАНС".
При этом там добавили, что увеличение штрафов обычно дает краткосрочный эффект - "в первые месяцы количество нарушений снижается на 25-30%". Транспортные компании уверены, что более эффективны для снижения числа нарушений комплексные меры - обучение, мотивация и контроль. Также добиться снижения числа штрафов помогает более тщательное планирование маршрутов и графика работы водителей, которые минимизируют риски нарушений ПДД.
Так, в транспортных компаниях отметили, что получение штрафов можно предупредить, например, с помощью обязательного прохождения водителем после приема на работу дополнительного теоретического и практического обучения. "Если водитель получает штраф, дорожная ситуация подробно разбирается, специалисты дают рекомендации, как избежать ее повторения в будущем. При необходимости сотрудник проходит дополнительное обучение. В результате порядка 70% водителей не допускают повторных ошибок", - рассказали в ГК "Деловые Линии" о предпринимаемых мерах.
Помимо обучения водителей, компании указывают на необходимость использования систем мониторинга, контроля скорости движения и поведения водителей. В "Скиф-Карго" отметили, что такие инструменты дисциплинируют водителя, в итоге суммы и количество штрафов сокращаются. "У перевозчиков с такими системами на 40% меньше нарушений", – добавили в "ДА-ТРАНС".
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Бизнес, РОССИЯ, МОСКВА, Петербург, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, Совет Федерации, Деловые линии
Логистики рассказали, как штрафы влияют на стоимость грузоперевозок
Логистические компании: штрафы за нарушения ПДД могут влиять на стоимость грузоперевозок
МОСКВА, 26 дек – ПРАЙМ. Штрафы за нарушения правил дорожного движения при грузоперевозках в России могут влиять на стоимость этих услуг; снизить же число взысканий помогают профилактические меры, такие как цифровой мониторинг скорости движения и поведения водителей на дорогах, их обучение и мотивация, заявили РИА Новости в логистических компаниях.
С 1 января 2025 года планируется увеличить административные штрафы за нарушение некоторых ПДД. Изменения уже одобрены Советом Федерации. Вырастут, в том числе, и штрафы за деяния, которые совершаются в основном при перевозке грузов. Так, увеличатся взыскания за несоблюдение требований дорожных знаков до 5 тысяч рублей (исключение сделано для Москвы и Петербурга). Вырастут и штрафы за перегруз, в частности, для компаний минимальная планка за превышение допустимой массы транспортного средства поднимется до 375 тысяч рублей, максимальная – до 600 тысяч.
Опрошенные транспортные компании оценили долю штрафов в себестоимости перевозки - в среднем она составляет 0,5%, но может быть "значительно выше". "Штрафы могут существенно влиять на себестоимость перевозки, особенно если они систематические", - заявили в федеральной транспортной компании "Скиф-Карго".
"Около 60% перевозчиков, работающих на межтерминальных перевозках, получают два–три штрафа в месяц. В городской доставке ситуация сложнее: до пяти штрафов на машину ежемесячно. В результате ... это приводит к удорожанию услуг на 2-3%", - добавили в экспедиторской компании "ДА-ТРАНС".
При этом там добавили, что увеличение штрафов обычно дает краткосрочный эффект - "в первые месяцы количество нарушений снижается на 25-30%". Транспортные компании уверены, что более эффективны для снижения числа нарушений комплексные меры - обучение, мотивация и контроль. Также добиться снижения числа штрафов помогает более тщательное планирование маршрутов и графика работы водителей, которые минимизируют риски нарушений ПДД.
Так, в транспортных компаниях отметили, что получение штрафов можно предупредить, например, с помощью обязательного прохождения водителем после приема на работу дополнительного теоретического и практического обучения. "Если водитель получает штраф, дорожная ситуация подробно разбирается, специалисты дают рекомендации, как избежать ее повторения в будущем. При необходимости сотрудник проходит дополнительное обучение. В результате порядка 70% водителей не допускают повторных ошибок", - рассказали в ГК "Деловые Линии" о предпринимаемых мерах.
Помимо обучения водителей, компании указывают на необходимость использования систем мониторинга, контроля скорости движения и поведения водителей. В "Скиф-Карго" отметили, что такие инструменты дисциплинируют водителя, в итоге суммы и количество штрафов сокращаются. "У перевозчиков с такими системами на 40% меньше нарушений", – добавили в "ДА-ТРАНС".