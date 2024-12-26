https://1prime.ru/20241226/logistika-853868237.html

Логистики рассказали, как штрафы влияют на стоимость грузоперевозок

Логистики рассказали, как штрафы влияют на стоимость грузоперевозок - 26.12.2024, ПРАЙМ

Логистики рассказали, как штрафы влияют на стоимость грузоперевозок

Штрафы за нарушения правил дорожного движения при грузоперевозках в России могут влиять на стоимость этих услуг; снизить же число взысканий помогают... | 26.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-26T03:26+0300

2024-12-26T03:26+0300

2024-12-26T03:26+0300

бизнес

россия

москва

петербург

санкт-петербург

совет федерации

деловые линии

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/853868237.jpg?1735172766

МОСКВА, 26 дек – ПРАЙМ. Штрафы за нарушения правил дорожного движения при грузоперевозках в России могут влиять на стоимость этих услуг; снизить же число взысканий помогают профилактические меры, такие как цифровой мониторинг скорости движения и поведения водителей на дорогах, их обучение и мотивация, заявили РИА Новости в логистических компаниях. С 1 января 2025 года планируется увеличить административные штрафы за нарушение некоторых ПДД. Изменения уже одобрены Советом Федерации. Вырастут, в том числе, и штрафы за деяния, которые совершаются в основном при перевозке грузов. Так, увеличатся взыскания за несоблюдение требований дорожных знаков до 5 тысяч рублей (исключение сделано для Москвы и Петербурга). Вырастут и штрафы за перегруз, в частности, для компаний минимальная планка за превышение допустимой массы транспортного средства поднимется до 375 тысяч рублей, максимальная – до 600 тысяч. Опрошенные транспортные компании оценили долю штрафов в себестоимости перевозки - в среднем она составляет 0,5%, но может быть "значительно выше". "Штрафы могут существенно влиять на себестоимость перевозки, особенно если они систематические", - заявили в федеральной транспортной компании "Скиф-Карго". "Около 60% перевозчиков, работающих на межтерминальных перевозках, получают два–три штрафа в месяц. В городской доставке ситуация сложнее: до пяти штрафов на машину ежемесячно. В результате ... это приводит к удорожанию услуг на 2-3%", - добавили в экспедиторской компании "ДА-ТРАНС". При этом там добавили, что увеличение штрафов обычно дает краткосрочный эффект - "в первые месяцы количество нарушений снижается на 25-30%". Транспортные компании уверены, что более эффективны для снижения числа нарушений комплексные меры - обучение, мотивация и контроль. Также добиться снижения числа штрафов помогает более тщательное планирование маршрутов и графика работы водителей, которые минимизируют риски нарушений ПДД. Так, в транспортных компаниях отметили, что получение штрафов можно предупредить, например, с помощью обязательного прохождения водителем после приема на работу дополнительного теоретического и практического обучения. "Если водитель получает штраф, дорожная ситуация подробно разбирается, специалисты дают рекомендации, как избежать ее повторения в будущем. При необходимости сотрудник проходит дополнительное обучение. В результате порядка 70% водителей не допускают повторных ошибок", - рассказали в ГК "Деловые Линии" о предпринимаемых мерах. Помимо обучения водителей, компании указывают на необходимость использования систем мониторинга, контроля скорости движения и поведения водителей. В "Скиф-Карго" отметили, что такие инструменты дисциплинируют водителя, в итоге суммы и количество штрафов сокращаются. "У перевозчиков с такими системами на 40% меньше нарушений", – добавили в "ДА-ТРАНС".

москва

петербург

санкт-петербург

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, москва, петербург, санкт-петербург, совет федерации, деловые линии