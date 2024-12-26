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Мантуров рассказал о росте обрабатывающей промышленности РФ в 2024 году

Мантуров рассказал о росте обрабатывающей промышленности РФ в 2024 году - 26.12.2024, ПРАЙМ

Мантуров рассказал о росте обрабатывающей промышленности РФ в 2024 году

Обрабатывающая промышленность России за январь-ноябрь выросла на 8%, по итогам года рост ожидается на уровне не менее 7%, заявил первый вице-премьер РФ Денис... | 26.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-26T11:10+0300

2024-12-26T11:10+0300

2024-12-26T11:10+0300

россия

денис мантуров

обрабатывающая промышленность

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МОСКВА, 26 дек - ПРАЙМ. Обрабатывающая промышленность России за январь-ноябрь выросла на 8%, по итогам года рост ожидается на уровне не менее 7%, заявил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров. "Если брать в целом промышленность, то за 11 месяцев рост составил более 4%. А обрабатывающая промышленность демонстрирует более 8%, но по году мы рассчитываем, что это будет не менее 7%. И около 4% сохранится в целом по промышленности", - сказал он в интервью телеканалу "Россия 24". Мантуров отметил, что рост инвестиций в основной капитал в России к концу текущего года ожидается на уровне 15%. При этом по результатам трех кварталов - около 18%, добавил первый вице-премьер. "Рассчитываем, что в следующий год, невзирая на то, что давление извне не снижается, внутри сохраняются вызовы по денежно-кредитной политике, мы все-таки рассчитываем за счет сбалансированности мер государственной поддержки и набранного темпа со стороны промышленности, мы должны сохранять положительные тенденции. Имея в виду те планы, которые есть у компаний на следующий год", - заявил Мантуров. Он рассказал также, что в завершении года наблюдаются неплохие результаты по отраслевым направлениям. Положительная динамика наблюдается по транспортному машиностроению и радиоэлектронной промышленности.

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россия, денис мантуров, обрабатывающая промышленность