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Газета Mundo назвала Илона Маска человеком года и Юлием Цезарем 21 века

Газета Mundo назвала Илона Маска человеком года и Юлием Цезарем 21 века - 26.12.2024, ПРАЙМ

Газета Mundo назвала Илона Маска человеком года и Юлием Цезарем 21 века

Испанская газета Mundo назвала Илона Маска, американского предпринимателя и миллиардера, человеком года, олицетворяющим "цезаризм" XXI века. Об этом говорится в | 26.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-26T12:58+0300

2024-12-26T12:58+0300

2024-12-26T12:58+0300

испания

сша

илон маск

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МОСКВА, 26 дек - ПРАЙМ. Испанская газета Mundo назвала Илона Маска, американского предпринимателя и миллиардера, человеком года, олицетворяющим "цезаризм" XXI века. Об этом говорится в сообщении издания."Он воплощает собой радикально новую практику: "цезаризм" 21 века, при котором компании, похоже, призываются к "соуправлению" государствами вместе с политиками", - сказано в публикации.Отмечается, что газета сравнивает Маска с Юлием Цезарем, древнеримским полководцем и политиком, который сумел заручиться поддержкой народа и получить власть над Римской республикой.Также отмечается, что Маск не может стать президентом США так как родился за пределами государства, но его влияние в стране растет благодаря его отношениям с избранным президентом Дональдом Трампом. Власть Маска, осуществляемая через его компанию SpaceX, уже практически сравнима с властью суверенного государства, заключили в издании.

https://1prime.ru/20241224/korruptsiya-853836967.html

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испания, сша, илон маск