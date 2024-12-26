https://1prime.ru/20241226/mask-853878694.html
Газета Mundo назвала Илона Маска человеком года и Юлием Цезарем 21 века
Газета Mundo назвала Илона Маска человеком года и Юлием Цезарем 21 века - 26.12.2024, ПРАЙМ
Газета Mundo назвала Илона Маска человеком года и Юлием Цезарем 21 века
Испанская газета Mundo назвала Илона Маска, американского предпринимателя и миллиардера, человеком года, олицетворяющим "цезаризм" XXI века. Об этом говорится в | 26.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-26T12:58+0300
2024-12-26T12:58+0300
2024-12-26T12:58+0300
испания
сша
илон маск
https://cdnn.1prime.ru/img/82818/78/828187855_0:0:2300:1295_1920x0_80_0_0_3120f6ae50bb6bb1ff6120d887ac5399.jpg
МОСКВА, 26 дек - ПРАЙМ. Испанская газета Mundo назвала Илона Маска, американского предпринимателя и миллиардера, человеком года, олицетворяющим "цезаризм" XXI века. Об этом говорится в сообщении издания."Он воплощает собой радикально новую практику: "цезаризм" 21 века, при котором компании, похоже, призываются к "соуправлению" государствами вместе с политиками", - сказано в публикации.Отмечается, что газета сравнивает Маска с Юлием Цезарем, древнеримским полководцем и политиком, который сумел заручиться поддержкой народа и получить власть над Римской республикой.Также отмечается, что Маск не может стать президентом США так как родился за пределами государства, но его влияние в стране растет благодаря его отношениям с избранным президентом Дональдом Трампом. Власть Маска, осуществляемая через его компанию SpaceX, уже практически сравнима с властью суверенного государства, заключили в издании.
https://1prime.ru/20241224/korruptsiya-853836967.html
испания
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/82818/78/828187855_249:0:2093:1383_1920x0_80_0_0_f3ddc80b6d2076dafdfd6abf5af4bffe.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
испания, сша, илон маск
Газета Mundo назвала Илона Маска человеком года и Юлием Цезарем 21 века
Испанская Mundo назвала Илона Маска человеком года и Юлием Цезарем 21 века
МОСКВА, 26 дек - ПРАЙМ. Испанская газета Mundo назвала Илона Маска, американского предпринимателя и миллиардера, человеком года, олицетворяющим "цезаризм" XXI века. Об этом говорится в сообщении издания.
"Он воплощает собой радикально новую практику: "цезаризм" 21 века, при котором компании, похоже, призываются к "соуправлению" государствами вместе с политиками", - сказано в публикации.
Отмечается, что газета сравнивает Маска с Юлием Цезарем, древнеримским полководцем и политиком, который сумел заручиться поддержкой народа и получить власть над Римской республикой.
Также отмечается, что Маск не может стать президентом США так как родился за пределами государства, но его влияние в стране растет благодаря его отношениям с избранным президентом Дональдом Трампом. Власть Маска, осуществляемая через его компанию SpaceX, уже практически сравнима с властью суверенного государства, заключили в издании.
"Пойдет по следу". В США раскрыли планы Маска по Украине