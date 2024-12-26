Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Газета Mundo назвала Илона Маска человеком года и Юлием Цезарем 21 века - 26.12.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20241226/mask-853878694.html
Газета Mundo назвала Илона Маска человеком года и Юлием Цезарем 21 века
Газета Mundo назвала Илона Маска человеком года и Юлием Цезарем 21 века - 26.12.2024, ПРАЙМ
Газета Mundo назвала Илона Маска человеком года и Юлием Цезарем 21 века
Испанская газета Mundo назвала Илона Маска, американского предпринимателя и миллиардера, человеком года, олицетворяющим "цезаризм" XXI века. Об этом говорится в | 26.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-26T12:58+0300
2024-12-26T12:58+0300
испания
сша
илон маск
https://cdnn.1prime.ru/img/82818/78/828187855_0:0:2300:1295_1920x0_80_0_0_3120f6ae50bb6bb1ff6120d887ac5399.jpg
МОСКВА, 26 дек - ПРАЙМ. Испанская газета Mundo назвала Илона Маска, американского предпринимателя и миллиардера, человеком года, олицетворяющим "цезаризм" XXI века. Об этом говорится в сообщении издания."Он воплощает собой радикально новую практику: "цезаризм" 21 века, при котором компании, похоже, призываются к "соуправлению" государствами вместе с политиками", - сказано в публикации.Отмечается, что газета сравнивает Маска с Юлием Цезарем, древнеримским полководцем и политиком, который сумел заручиться поддержкой народа и получить власть над Римской республикой.Также отмечается, что Маск не может стать президентом США так как родился за пределами государства, но его влияние в стране растет благодаря его отношениям с избранным президентом Дональдом Трампом. Власть Маска, осуществляемая через его компанию SpaceX, уже практически сравнима с властью суверенного государства, заключили в издании.
https://1prime.ru/20241224/korruptsiya-853836967.html
испания
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/82818/78/828187855_249:0:2093:1383_1920x0_80_0_0_f3ddc80b6d2076dafdfd6abf5af4bffe.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
испания, сша, илон маск
ИСПАНИЯ, США, Илон Маск
12:58 26.12.2024
 
Газета Mundo назвала Илона Маска человеком года и Юлием Цезарем 21 века

Испанская Mundo назвала Илона Маска человеком года и Юлием Цезарем 21 века

© AFP / Peter Parks" Предприниматель и основатель SpaceX Илон Маск
 Предприниматель и основатель SpaceX Илон Маск - ПРАЙМ, 1920, 26.12.2024
© AFP / Peter Parks
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 26 дек - ПРАЙМ. Испанская газета Mundo назвала Илона Маска, американского предпринимателя и миллиардера, человеком года, олицетворяющим "цезаризм" XXI века. Об этом говорится в сообщении издания.
"Он воплощает собой радикально новую практику: "цезаризм" 21 века, при котором компании, похоже, призываются к "соуправлению" государствами вместе с политиками", - сказано в публикации.
Отмечается, что газета сравнивает Маска с Юлием Цезарем, древнеримским полководцем и политиком, который сумел заручиться поддержкой народа и получить власть над Римской республикой.
Также отмечается, что Маск не может стать президентом США так как родился за пределами государства, но его влияние в стране растет благодаря его отношениям с избранным президентом Дональдом Трампом. Власть Маска, осуществляемая через его компанию SpaceX, уже практически сравнима с властью суверенного государства, заключили в издании.
Владелец SpaceX и Tesla Элон Маск - ПРАЙМ, 1920, 24.12.2024
"Пойдет по следу". В США раскрыли планы Маска по Украине
24 декабря, 19:14
 
ИСПАНИЯСШАИлон Маск
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала