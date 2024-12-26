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ЧС федерального уровня ввели после ЧП с танкерами и разлива нефти

ЧС федерального уровня ввели после ЧП с танкерами и разлива нефти - 26.12.2024, ПРАЙМ

ЧС федерального уровня ввели после ЧП с танкерами и разлива нефти

После крушения танкеров в районе Керченского пролива, в результате чего произошел разлив нефтепродуктов, в регионе ввели ЧС федерального уровня. Об этом... | 26.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-26T17:24+0300

2024-12-26T17:24+0300

2024-12-26T17:24+0300

происшествия

россия

разлив нефтепродуктов

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КРАСНОДАР, 26 дек – ПРАЙМ. После крушения танкеров в районе Керченского пролива, в результате чего произошел разлив нефтепродуктов, в регионе ввели ЧС федерального уровня. Об этом агентству РИА Новости рассказали в ГУМЧС Кубани. "ЧС федерального уровня ввели после разлива нефтепродуктов в результате крушения танкеров", - сообщили в ведомстве. 15 декабря в Керченском проливе во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239". В результате инцидента были эвакуированы 27 моряков, один из которых, к сожалению, погиб. По данным экстренных служб, танкеры перевозили около 9,2 тысячи тонн мазута. Президент России Владимир Путин сообщил, что в море вытекло примерно 40% топлива. В среду на Кубани был введен режим чрезвычайной ситуации из-за продолжающихся выбросов нефтепродуктов на побережье Анапы и Темрюкского района. Спасатели и волонтеры занимаются сбором загрязненного грунта, в то время как специалисты удаляют нефтеводяную смесь из акватории и обрабатывают ее сорбентом. В регионе работают несколько центров по спасению птиц, пострадавших от мазута.

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россия, разлив нефтепродуктов