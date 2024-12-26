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ЧС федерального уровня ввели после ЧП с танкерами и разлива нефти - 26.12.2024, ПРАЙМ
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ЧС федерального уровня ввели после ЧП с танкерами и разлива нефти
ЧС федерального уровня ввели после ЧП с танкерами и разлива нефти - 26.12.2024, ПРАЙМ
ЧС федерального уровня ввели после ЧП с танкерами и разлива нефти
После крушения танкеров в районе Керченского пролива, в результате чего произошел разлив нефтепродуктов, в регионе ввели ЧС федерального уровня. Об этом... | 26.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-26T17:24+0300
2024-12-26T17:24+0300
происшествия
россия
разлив нефтепродуктов
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КРАСНОДАР, 26 дек – ПРАЙМ. После крушения танкеров в районе Керченского пролива, в результате чего произошел разлив нефтепродуктов, в регионе ввели ЧС федерального уровня. Об этом агентству РИА Новости рассказали в ГУМЧС Кубани. "ЧС федерального уровня ввели после разлива нефтепродуктов в результате крушения танкеров", - сообщили в ведомстве. 15 декабря в Керченском проливе во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239". В результате инцидента были эвакуированы 27 моряков, один из которых, к сожалению, погиб. По данным экстренных служб, танкеры перевозили около 9,2 тысячи тонн мазута. Президент России Владимир Путин сообщил, что в море вытекло примерно 40% топлива. В среду на Кубани был введен режим чрезвычайной ситуации из-за продолжающихся выбросов нефтепродуктов на побережье Анапы и Темрюкского района. Спасатели и волонтеры занимаются сбором загрязненного грунта, в то время как специалисты удаляют нефтеводяную смесь из акватории и обрабатывают ее сорбентом. В регионе работают несколько центров по спасению птиц, пострадавших от мазута.
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россия, разлив нефтепродуктов
Происшествия, РОССИЯ, разлив нефтепродуктов
17:24 26.12.2024
 
ЧС федерального уровня ввели после ЧП с танкерами и разлива нефти

ГУМЧС Кубани: ЧС федерального уровня ввели после ЧП с танкерами и разлива нефти

© РИА Новости . Алексей Майшев | Перейти в медиабанкЛиквидация последствий разлива нефтепродуктов у берегов Анапы
Ликвидация последствий разлива нефтепродуктов у берегов Анапы - ПРАЙМ, 1920, 26.12.2024
© РИА Новости . Алексей Майшев
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КРАСНОДАР, 26 дек – ПРАЙМ. После крушения танкеров в районе Керченского пролива, в результате чего произошел разлив нефтепродуктов, в регионе ввели ЧС федерального уровня. Об этом агентству РИА Новости рассказали в ГУМЧС Кубани.
"ЧС федерального уровня ввели после разлива нефтепродуктов в результате крушения танкеров", - сообщили в ведомстве.
15 декабря в Керченском проливе во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239". В результате инцидента были эвакуированы 27 моряков, один из которых, к сожалению, погиб. По данным экстренных служб, танкеры перевозили около 9,2 тысячи тонн мазута. Президент России Владимир Путин сообщил, что в море вытекло примерно 40% топлива.
В среду на Кубани был введен режим чрезвычайной ситуации из-за продолжающихся выбросов нефтепродуктов на побережье Анапы и Темрюкского района. Спасатели и волонтеры занимаются сбором загрязненного грунта, в то время как специалисты удаляют нефтеводяную смесь из акватории и обрабатывают ее сорбентом. В регионе работают несколько центров по спасению птиц, пострадавших от мазута.
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ПроисшествияРОССИЯразлив нефтепродуктов
 
 
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