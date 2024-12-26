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В МЧС рассказали о состоянии эвакуируемых после падения самолета россиян - 26.12.2024, ПРАЙМ
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В МЧС рассказали о состоянии эвакуируемых после падения самолета россиян
В МЧС рассказали о состоянии эвакуируемых после падения самолета россиян - 26.12.2024, ПРАЙМ
В МЧС рассказали о состоянии эвакуируемых после падения самолета россиян
Состояние эвакуируемых из Казахстана в Москву пассажиров самолета, который потерпел крушение в Актау, оценивается как тяжелое, но они могут быть... | 26.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-26T08:23+0300
2024-12-26T09:02+0300
происшествия
россия
казахстан
самолет
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МОСКВА, 26 дек - ПРАЙМ. Состояние эвакуируемых из Казахстана в Москву пассажиров самолета, который потерпел крушение в Актау, оценивается как тяжелое, но они могут быть транспортированы. Об этом сообщили в МЧС России. Отмечается, что на борту находятся все пострадавшие, которые будут доставлены в Москву. Им будет оказана вся необходимая помощь во время транспортировки.Самолет Azerbaijan Airlines, следовавший из Баку в Грозный, разбился утром 25 декабря недалеко от Актау на западе Казахстана. По информации Росавиации, после столкновения с птицами командир принял решение направиться на запасной аэродром в Актау. На борту находились 62 пассажира и пять членов экипажа. По данным министерства здравоохранения Казахстана, выжили 28 человек. В посольстве России сообщили, что девять граждан России находятся в больницах Актау. Всего на борту, согласно спискам, было 16 россиян.
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Кадры спасателей МЧС Казахстана после крушения самолета в Актау
Первые кадры, снятые спасателями МЧС Казахстана сразу после крушения самолета в Актау.В ролике - начало тушения пожара, снятое от первого лица, есть несколько кадров из салона. Видно, что часть его была практически не затронута пожаром.
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россия, казахстан, самолет
Происшествия, РОССИЯ, КАЗАХСТАН, самолет
08:23 26.12.2024 (обновлено: 09:02 26.12.2024)
 
В МЧС рассказали о состоянии эвакуируемых после падения самолета россиян

МЧС: состояние эвакуируемых из Казахстана в Москву пассажиров самолета тяжелое

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МОСКВА, 26 дек - ПРАЙМ. Состояние эвакуируемых из Казахстана в Москву пассажиров самолета, который потерпел крушение в Актау, оценивается как тяжелое, но они могут быть транспортированы. Об этом сообщили в МЧС России.
Отмечается, что на борту находятся все пострадавшие, которые будут доставлены в Москву. Им будет оказана вся необходимая помощь во время транспортировки.
Самолет Azerbaijan Airlines, следовавший из Баку в Грозный, разбился утром 25 декабря недалеко от Актау на западе Казахстана. По информации Росавиации, после столкновения с птицами командир принял решение направиться на запасной аэродром в Актау. На борту находились 62 пассажира и пять членов экипажа. По данным министерства здравоохранения Казахстана, выжили 28 человек. В посольстве России сообщили, что девять граждан России находятся в больницах Актау. Всего на борту, согласно спискам, было 16 россиян.
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ПроисшествияРОССИЯКАЗАХСТАНсамолет
 
 
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