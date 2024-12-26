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Спецборт МЧС с пострадавшими в авиакатастрофе под Актау прибыл в Жуковский

Спецборт МЧС с пострадавшими в авиакатастрофе под Актау прибыл в Жуковский - 26.12.2024, ПРАЙМ

Спецборт МЧС с пострадавшими в авиакатастрофе под Актау прибыл в Жуковский

Медицинский борт Ил-76 МЧС РФ с девятью пострадавшими россиянами при крушении пассажирского самолета под Актау в Казахстане приземлился в подмосковном аэропорту | 26.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-26T11:20+0300

2024-12-26T11:20+0300

2024-12-26T11:20+0300

россия

казахстан

самолет

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МОСКВА, 26 дек - ПРАЙМ. Медицинский борт Ил-76 МЧС РФ с девятью пострадавшими россиянами при крушении пассажирского самолета под Актау в Казахстане приземлился в подмосковном аэропорту Жуковский, рассказали РИА Новости в пресс-службе министерства. "Спецборт МЧС России с гражданами, пострадавшими при крушении пассажирского самолета, приземлился в аэропорту Жуковский", - сказал собеседник агентства. Самолет Embraer 190 компании Azerbaijan Airlines, следовавший из Баку в Грозный, разбился утром 25 декабря недалеко от города Актау на западе Казахстана. По информации Росавиации, после столкновения с птицами командир принял решение направиться на запасной аэродром в Актау. На борту находились 69 человек, включая пять членов экипажа, и около 30 из них выжили. Как сообщили в посольстве России, 10 граждан РФ находятся в больницах Актау.

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казахстан

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россия, казахстан, самолет