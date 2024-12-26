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В МИД назвали условие возобновления диалога с Японией - 26.12.2024, ПРАЙМ
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В МИД назвали условие возобновления диалога с Японией
В МИД назвали условие возобновления диалога с Японией - 26.12.2024, ПРАЙМ
В МИД назвали условие возобновления диалога с Японией
Пересмотр антироссийского курса японского правительства и реальные действия в этом направлении являются единственным способом возобновления диалога между... | 26.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-26T13:31+0300
2024-12-26T13:31+0300
политика
россия
япония
мид
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МОСКВА, 26 дек - ПРАЙМ. Пересмотр антироссийского курса японского правительства и реальные действия в этом направлении являются единственным способом возобновления диалога между Россией и Японией. Об этом заявил замглавы МИД России Андрей Руденко."С российской стороны было в очередной раз отмечено, что путь к возобновлению межгосударственного диалога откроет только подтвержденный практическими действиями реальный пересмотр Токио нынешнего антироссийского курса, проводимого в рамках солидарности со странами Запада в контексте ситуации вокруг Украины", - отмечается в заявлении внешнеполитического ведомства России.В ходе встречи Руденко и посол Японии Акира Муто также обсудили текущее состояние российско-японских отношений.
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россия, япония, мид
Политика, РОССИЯ, ЯПОНИЯ, МИД
13:31 26.12.2024
 
В МИД назвали условие возобновления диалога с Японией

МИД: возобновить диалог РФ с Японией нельзя без ухода от антироссийского курса

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - ПРАЙМ, 1920, 26.12.2024
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 26 дек - ПРАЙМ. Пересмотр антироссийского курса японского правительства и реальные действия в этом направлении являются единственным способом возобновления диалога между Россией и Японией. Об этом заявил замглавы МИД России Андрей Руденко.
"С российской стороны было в очередной раз отмечено, что путь к возобновлению межгосударственного диалога откроет только подтвержденный практическими действиями реальный пересмотр Токио нынешнего антироссийского курса, проводимого в рамках солидарности со странами Запада в контексте ситуации вокруг Украины", - отмечается в заявлении внешнеполитического ведомства России.
В ходе встречи Руденко и посол Японии Акира Муто также обсудили текущее состояние российско-японских отношений.
флаг Японии - ПРАЙМ, 1920, 13.12.2024
Товарооборот России и Японии сократился на 23,3%
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