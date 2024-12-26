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В МИД назвали условие возобновления диалога с Японией

В МИД назвали условие возобновления диалога с Японией - 26.12.2024, ПРАЙМ

В МИД назвали условие возобновления диалога с Японией

Пересмотр антироссийского курса японского правительства и реальные действия в этом направлении являются единственным способом возобновления диалога между... | 26.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-26T13:31+0300

2024-12-26T13:31+0300

2024-12-26T13:31+0300

политика

россия

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мид

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МОСКВА, 26 дек - ПРАЙМ. Пересмотр антироссийского курса японского правительства и реальные действия в этом направлении являются единственным способом возобновления диалога между Россией и Японией. Об этом заявил замглавы МИД России Андрей Руденко."С российской стороны было в очередной раз отмечено, что путь к возобновлению межгосударственного диалога откроет только подтвержденный практическими действиями реальный пересмотр Токио нынешнего антироссийского курса, проводимого в рамках солидарности со странами Запада в контексте ситуации вокруг Украины", - отмечается в заявлении внешнеполитического ведомства России.В ходе встречи Руденко и посол Японии Акира Муто также обсудили текущее состояние российско-японских отношений.

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россия, япония, мид