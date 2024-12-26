https://1prime.ru/20241226/moshenniki-853880858.html

МВД предупредило о новой схеме мошенничестве в Telegram

МВД предупредило о новой схеме мошенничестве в Telegram - 26.12.2024, ПРАЙМ

МВД предупредило о новой схеме мошенничестве в Telegram

МВД РФ предупреждает о схеме мошенничества в мессенджере Telegram, где пользователям предлагается купить (вернуть) водительское удостоверение и военный билет,... | 26.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-26T13:46+0300

2024-12-26T13:46+0300

2024-12-26T13:46+0300

мошенничество

россия

мвд

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МОСКВА, 26 дек - ПРАЙМ. МВД РФ предупреждает о схеме мошенничества в мессенджере Telegram, где пользователям предлагается купить (вернуть) водительское удостоверение и военный билет, сообщили в Telegram-канале управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России. "Мошенники стали чаще рекламировать получение водительского удостоверения или военного билета. Объявления выставляют в мессенджере Телеграм и обещают внести сведения в официальные реестры. Имеются предложения и по возврату водительских прав после лишения", - говорится в сообщении. Правоохранители поясняют, что задача злоумышленников заставить доверчивых граждан, желающих получить заветный документ, внести предоплату. При этом, с такой легендой мошенникам удобно сразу предлагать внести платеж в криптовалюте - "для конспирации исполнителей", заключили в ведомстве.

https://1prime.ru/20241217/moshenniki-853614079.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, мвд