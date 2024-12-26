https://1prime.ru/20241226/moshenniki-853880858.html
МВД предупредило о новой схеме мошенничестве в Telegram
МВД предупредило о новой схеме мошенничестве в Telegram - 26.12.2024, ПРАЙМ
МВД предупредило о новой схеме мошенничестве в Telegram
МВД РФ предупреждает о схеме мошенничества в мессенджере Telegram, где пользователям предлагается купить (вернуть) водительское удостоверение и военный билет,... | 26.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-26T13:46+0300
2024-12-26T13:46+0300
2024-12-26T13:46+0300
мошенничество
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МОСКВА, 26 дек - ПРАЙМ. МВД РФ предупреждает о схеме мошенничества в мессенджере Telegram, где пользователям предлагается купить (вернуть) водительское удостоверение и военный билет, сообщили в Telegram-канале управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России. "Мошенники стали чаще рекламировать получение водительского удостоверения или военного билета. Объявления выставляют в мессенджере Телеграм и обещают внести сведения в официальные реестры. Имеются предложения и по возврату водительских прав после лишения", - говорится в сообщении. Правоохранители поясняют, что задача злоумышленников заставить доверчивых граждан, желающих получить заветный документ, внести предоплату. При этом, с такой легендой мошенникам удобно сразу предлагать внести платеж в криптовалюте - "для конспирации исполнителей", заключили в ведомстве.
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россия, мвд
Мошенничество, РОССИЯ, МВД
МВД предупредило о новой схеме мошенничестве в Telegram
МВД предупредило о мошенниках, предлагающих купить водительское удостоверение
МОСКВА, 26 дек - ПРАЙМ. МВД РФ предупреждает о схеме мошенничества в мессенджере Telegram, где пользователям предлагается купить (вернуть) водительское удостоверение и военный билет, сообщили в Telegram-канале управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России.
"Мошенники стали чаще рекламировать получение водительского удостоверения или военного билета. Объявления выставляют в мессенджере Телеграм и обещают внести сведения в официальные реестры. Имеются предложения и по возврату водительских прав после лишения", - говорится в сообщении.
Правоохранители поясняют, что задача злоумышленников заставить доверчивых граждан, желающих получить заветный документ, внести предоплату. При этом, с такой легендой мошенникам удобно сразу предлагать внести платеж в криптовалюте - "для конспирации исполнителей", заключили в ведомстве.
Ни перед чем не останавливаются: мошенники клонируют чужие банковские карты