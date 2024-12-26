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В Москве в праздники пустят более 200 дополнительных поездов - 26.12.2024, ПРАЙМ
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В Москве в праздники пустят более 200 дополнительных поездов
В Москве в праздники пустят более 200 дополнительных поездов - 26.12.2024, ПРАЙМ
В Москве в праздники пустят более 200 дополнительных поездов
Более 200 дополнительных междугородных поездов пустят в Москве в праздники, сообщается на сайте мэра и правительства столицы. | 26.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-26T07:44+0300
2024-12-26T07:44+0300
бизнес
россия
москва
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МОСКВА, 26 дек - ПРАЙМ. Более 200 дополнительных междугородных поездов пустят в Москве в праздники, сообщается на сайте мэра и правительства столицы. По данным сайта, Центральная пригородная пассажирская компания (ЦППК) совместно с Московской железной дорогой (МЖД) внесли корректировки в расписание поездов в предпраздничные и праздничные дни. "Так, 28 декабря поезда на всех направлениях будут ходить по расписанию пятницы, с 29 декабря по 7 января - по расписанию субботы, 8 января - по расписанию воскресенья и 9 января - по расписанию понедельника. В Новый год и Рождество поезда Московских центральных диаметров (МЦД) будут курсировать до 03:00. Интервалы движения по МЦД-1 и МЦД-4 составят 20 минут, по МЦД-2 и МЦД-3 - 15 минут", - говорится в сообщении. Отмечается, что с 27 декабря по 9 января назначат 205 дополнительных поездов, в том числе 63 поезда 1 января и 68 поездов 7 января. В ночь с 31 декабря на 1 января и с 6 на 7 января назначены дополнительные поезда на Московских центральных диаметрах. Некоторые маршруты будут продлены.
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бизнес, россия, москва
Бизнес, РОССИЯ, МОСКВА
07:44 26.12.2024
 
В Москве в праздники пустят более 200 дополнительных поездов

Более 200 дополнительных междугородных поездов пустят в Москве в праздники

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МОСКВА, 26 дек - ПРАЙМ. Более 200 дополнительных междугородных поездов пустят в Москве в праздники, сообщается на сайте мэра и правительства столицы.
По данным сайта, Центральная пригородная пассажирская компания (ЦППК) совместно с Московской железной дорогой (МЖД) внесли корректировки в расписание поездов в предпраздничные и праздничные дни.
"Так, 28 декабря поезда на всех направлениях будут ходить по расписанию пятницы, с 29 декабря по 7 января - по расписанию субботы, 8 января - по расписанию воскресенья и 9 января - по расписанию понедельника. В Новый год и Рождество поезда Московских центральных диаметров (МЦД) будут курсировать до 03:00. Интервалы движения по МЦД-1 и МЦД-4 составят 20 минут, по МЦД-2 и МЦД-3 - 15 минут", - говорится в сообщении.
Отмечается, что с 27 декабря по 9 января назначат 205 дополнительных поездов, в том числе 63 поезда 1 января и 68 поездов 7 января. В ночь с 31 декабря на 1 января и с 6 на 7 января назначены дополнительные поезда на Московских центральных диаметрах. Некоторые маршруты будут продлены.
 
БизнесРОССИЯМОСКВА
 
 
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