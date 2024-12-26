https://1prime.ru/20241226/mrot-853865087.html
Россиянам объяснили, чем обернется повышение МРОТ в 2025 году
Россиянам объяснили, чем обернется повышение МРОТ в 2025 году - 26.12.2024, ПРАЙМ
Россиянам объяснили, чем обернется повышение МРОТ в 2025 году
С 1 января 2025 года размер МРОТ увеличится на 16,6 процентов до 22 440 рублей. Что это означает для россиян и что делать, если работодатели отказываются... | 26.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-26T02:02+0300
2024-12-26T02:02+0300
2024-12-26T02:02+0300
мрот
повышение мрот
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ольга дайнеко
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МОСКВА, 26 дек - ПРАЙМ. С 1 января 2025 года размер МРОТ увеличится на 16,6 процентов до 22 440 рублей. Что это означает для россиян и что делать, если работодатели отказываются платить вам необходимый минимум, агентству "Прайм" рассказала Ольга Дайнеко, эксперт проекта НИФИ Минфина России "Моифинансы.рф"."Заработная плата за месяц на условиях полного рабочего дня не может быть ниже установленной величины МРОТ", - поясняет эксперт.По ее словам, МРОТ используется не только как минимальный порог по заработной плате. Это базовая сумма при назначении социальной господдержки, расчете пособий по временной нетрудоспособности/по беременности и родам, исчислении налогов/штрафов, сборов и иных платежей/выплат.Закон позволяет субъектам устанавливать свои значения. При этом региональный МРОТ не может быть ниже федерального. Увеличение МРОТ в регионе может происходить за счет районных коэффициентов и процентных надбавок. Так, в Магаданской области МРОТ составляет 48 105 рублей (базовое значение увеличивается на районный коэффициент и процентную надбавку за "северный" стаж). В Москве установлен МРОТ в 29 389 рублей, в Санкт-Петербурге – 25 000 рублей."Изменение размера МРОТ обязывает работодателей пересмотреть свои зарплатные фонды и провести аудит зарплат, чтобы минимальные значения не были ниже МРОТ", - говорит Ольга Дайнеко.Также потребуется актуализация по оплате периодов временной нетрудоспособности, отпускных, командировочных. Повышение МРОТ влечет увеличение отчислений по страховым взносам за работников.Но если работник трудится в режиме неполного рабочего дня или по совместительству, его зарплата может быть ниже установленной минимальной величины.Если зарплата работника ниже МРОТ при полной занятости, необходимо направить своему работодателю заявление об увеличении. Работодатель должен повысить ставку/оклад работнику или предусмотреть надбавку до МРОТ. "Если этого не произойдет, необходимо направить жалобу на работодателя в трудовую инспекцию, которая рассмотрит ее в течение 30 дней и вынесет предписание об устранении нарушений.За неисполнение предписания, как и за факт оплаты труда ниже МРОТ, работодателя оштрафуют, объяснила Ольга Дайнеко.
https://1prime.ru/20241023/mrot-852361739.html
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мрот, повышение мрот, общество , россия, ольга дайнеко, минфин
МРОТ, повышение МРОТ, Общество , РОССИЯ, Ольга Дайнеко, Минфин
Россиянам объяснили, чем обернется повышение МРОТ в 2025 году
Эксперт Дайнеко: повышение МРОТ приведет к росту зарплат и ряда других выплат
МОСКВА, 26 дек - ПРАЙМ. С 1 января 2025 года размер МРОТ увеличится на 16,6 процентов до 22 440 рублей. Что это означает для россиян и что делать, если работодатели отказываются платить вам необходимый минимум, агентству "Прайм" рассказала Ольга Дайнеко, эксперт проекта НИФИ Минфина России "Моифинансы.рф".
"Заработная плата за месяц на условиях полного рабочего дня не может быть ниже установленной величины МРОТ", - поясняет эксперт.
По ее словам, МРОТ используется не только как минимальный порог по заработной плате. Это базовая сумма при назначении социальной господдержки, расчете пособий по временной нетрудоспособности/по беременности и родам, исчислении налогов/штрафов, сборов и иных платежей/выплат.
Закон позволяет субъектам устанавливать свои значения. При этом региональный МРОТ не может быть ниже федерального. Увеличение МРОТ в регионе может происходить за счет районных коэффициентов и процентных надбавок. Так, в Магаданской области МРОТ составляет 48 105 рублей (базовое значение увеличивается на районный коэффициент и процентную надбавку за "северный" стаж). В Москве установлен МРОТ в 29 389 рублей, в Санкт-Петербурге – 25 000 рублей.
Совет Федерации одобрил повышение МРОТ до 22440 рублей
"Изменение размера МРОТ обязывает работодателей пересмотреть свои зарплатные фонды и провести аудит зарплат, чтобы минимальные значения не были ниже МРОТ", - говорит Ольга Дайнеко.
Также потребуется актуализация по оплате периодов временной нетрудоспособности, отпускных, командировочных. Повышение МРОТ влечет увеличение отчислений по страховым взносам за работников.
Но если работник трудится в режиме неполного рабочего дня или по совместительству, его зарплата может быть ниже установленной минимальной величины.
Если зарплата работника ниже МРОТ при полной занятости, необходимо направить своему работодателю заявление об увеличении. Работодатель должен повысить ставку/оклад работнику или предусмотреть надбавку до МРОТ. "Если этого не произойдет, необходимо направить жалобу на работодателя в трудовую инспекцию, которая рассмотрит ее в течение 30 дней и вынесет предписание об устранении нарушений.
За неисполнение предписания, как и за факт оплаты труда ниже МРОТ, работодателя оштрафуют, объяснила Ольга Дайнеко.