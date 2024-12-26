Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Россиянам объяснили, чем обернется повышение МРОТ в 2025 году - 26.12.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20241226/mrot-853865087.html
Россиянам объяснили, чем обернется повышение МРОТ в 2025 году
Россиянам объяснили, чем обернется повышение МРОТ в 2025 году - 26.12.2024, ПРАЙМ
Россиянам объяснили, чем обернется повышение МРОТ в 2025 году
С 1 января 2025 года размер МРОТ увеличится на 16,6 процентов до 22 440 рублей. Что это означает для россиян и что делать, если работодатели отказываются... | 26.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-26T02:02+0300
2024-12-26T02:02+0300
мрот
повышение мрот
общество
россия
ольга дайнеко
минфин
https://cdnn.1prime.ru/img/84280/24/842802450_0:82:2956:1745_1920x0_80_0_0_344b0a5e7889d6ded233350344639df1.jpg
МОСКВА, 26 дек - ПРАЙМ. С 1 января 2025 года размер МРОТ увеличится на 16,6 процентов до 22 440 рублей. Что это означает для россиян и что делать, если работодатели отказываются платить вам необходимый минимум, агентству "Прайм" рассказала Ольга Дайнеко, эксперт проекта НИФИ Минфина России "Моифинансы.рф"."Заработная плата за месяц на условиях полного рабочего дня не может быть ниже установленной величины МРОТ", - поясняет эксперт.По ее словам, МРОТ используется не только как минимальный порог по заработной плате. Это базовая сумма при назначении социальной господдержки, расчете пособий по временной нетрудоспособности/по беременности и родам, исчислении налогов/штрафов, сборов и иных платежей/выплат.Закон позволяет субъектам устанавливать свои значения. При этом региональный МРОТ не может быть ниже федерального. Увеличение МРОТ в регионе может происходить за счет районных коэффициентов и процентных надбавок. Так, в Магаданской области МРОТ составляет 48 105 рублей (базовое значение увеличивается на районный коэффициент и процентную надбавку за "северный" стаж). В Москве установлен МРОТ в 29 389 рублей, в Санкт-Петербурге – 25 000 рублей."Изменение размера МРОТ обязывает работодателей пересмотреть свои зарплатные фонды и провести аудит зарплат, чтобы минимальные значения не были ниже МРОТ", - говорит Ольга Дайнеко.Также потребуется актуализация по оплате периодов временной нетрудоспособности, отпускных, командировочных. Повышение МРОТ влечет увеличение отчислений по страховым взносам за работников.Но если работник трудится в режиме неполного рабочего дня или по совместительству, его зарплата может быть ниже установленной минимальной величины.Если зарплата работника ниже МРОТ при полной занятости, необходимо направить своему работодателю заявление об увеличении. Работодатель должен повысить ставку/оклад работнику или предусмотреть надбавку до МРОТ. "Если этого не произойдет, необходимо направить жалобу на работодателя в трудовую инспекцию, которая рассмотрит ее в течение 30 дней и вынесет предписание об устранении нарушений.За неисполнение предписания, как и за факт оплаты труда ниже МРОТ, работодателя оштрафуют, объяснила Ольга Дайнеко.
https://1prime.ru/20241023/mrot-852361739.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84280/24/842802450_260:0:2695:1826_1920x0_80_0_0_764aef5b4320a6858892a3531b0db549.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мрот, повышение мрот, общество , россия, ольга дайнеко, минфин
МРОТ, повышение МРОТ, Общество , РОССИЯ, Ольга Дайнеко, Минфин
02:02 26.12.2024
 
Россиянам объяснили, чем обернется повышение МРОТ в 2025 году

Эксперт Дайнеко: повышение МРОТ приведет к росту зарплат и ряда других выплат

© РИА Новости . Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкПрезентация обновленных банкнот Банка России номиналом 1000 и 5000 рублей
Презентация обновленных банкнот Банка России номиналом 1000 и 5000 рублей - ПРАЙМ, 1920, 26.12.2024
© РИА Новости . Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 26 дек - ПРАЙМ. С 1 января 2025 года размер МРОТ увеличится на 16,6 процентов до 22 440 рублей. Что это означает для россиян и что делать, если работодатели отказываются платить вам необходимый минимум, агентству "Прайм" рассказала Ольга Дайнеко, эксперт проекта НИФИ Минфина России "Моифинансы.рф".
"Заработная плата за месяц на условиях полного рабочего дня не может быть ниже установленной величины МРОТ", - поясняет эксперт.
По ее словам, МРОТ используется не только как минимальный порог по заработной плате. Это базовая сумма при назначении социальной господдержки, расчете пособий по временной нетрудоспособности/по беременности и родам, исчислении налогов/штрафов, сборов и иных платежей/выплат.
Закон позволяет субъектам устанавливать свои значения. При этом региональный МРОТ не может быть ниже федерального. Увеличение МРОТ в регионе может происходить за счет районных коэффициентов и процентных надбавок. Так, в Магаданской области МРОТ составляет 48 105 рублей (базовое значение увеличивается на районный коэффициент и процентную надбавку за "северный" стаж). В Москве установлен МРОТ в 29 389 рублей, в Санкт-Петербурге – 25 000 рублей.
Здание Совета Федерации РФ - ПРАЙМ, 1920, 23.10.2024
Совет Федерации одобрил повышение МРОТ до 22440 рублей
23 октября, 13:58
"Изменение размера МРОТ обязывает работодателей пересмотреть свои зарплатные фонды и провести аудит зарплат, чтобы минимальные значения не были ниже МРОТ", - говорит Ольга Дайнеко.
Также потребуется актуализация по оплате периодов временной нетрудоспособности, отпускных, командировочных. Повышение МРОТ влечет увеличение отчислений по страховым взносам за работников.
Но если работник трудится в режиме неполного рабочего дня или по совместительству, его зарплата может быть ниже установленной минимальной величины.
Если зарплата работника ниже МРОТ при полной занятости, необходимо направить своему работодателю заявление об увеличении. Работодатель должен повысить ставку/оклад работнику или предусмотреть надбавку до МРОТ. "Если этого не произойдет, необходимо направить жалобу на работодателя в трудовую инспекцию, которая рассмотрит ее в течение 30 дней и вынесет предписание об устранении нарушений.
За неисполнение предписания, как и за факт оплаты труда ниже МРОТ, работодателя оштрафуют, объяснила Ольга Дайнеко.
 
МРОТповышение МРОТОбществоРОССИЯОльга ДайнекоМинфин
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала