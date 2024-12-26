https://1prime.ru/20241226/napadki-853885559.html

"Десять лет": в США раскрыли правду о политике Запада в отношении России

"Десять лет": в США раскрыли правду о политике Запада в отношении России - 26.12.2024, ПРАЙМ

"Десять лет": в США раскрыли правду о политике Запада в отношении России

Западные страны уже не скрывают своих нападок на Россию. Об этом на YouTube-канале Dialogue Works сообщил экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон. | 26.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-26T16:15+0300

2024-12-26T16:15+0300

2024-12-26T16:15+0300

политика

запад

россия

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МОСКВА, 26 дек - ПРАЙМ. Западные страны уже не скрывают своих нападок на Россию. Об этом на YouTube-канале Dialogue Works сообщил экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон."Запад сейчас не пытается скрыть свои нападки на Россию и подстрекательство на протяжении последних десяти лет", — отметил Джонсон.Аналитик также подчеркнул, что насилие над гражданским населением в политических целях стало реальностью в современной Украине.Однако Джонсон выразил опасение, что Запад, особенно США, не воспринимает всерьез заявления начальника Генерального штаба Вооруженных сил России Валерия Герасимова, президента Владимира Путина и министра иностранных дел Сергея Лаврова, и позволяет себе перешагивает красные линии.В июне президент России Владимир Путин предложил инициативы по мирному урегулированию конфликта на Украине, включая прекращение огня, вывод украинских войск, отказ Киева от намерений вступить в НАТО и проведение демилитаризации. Однако после террористической атаки ВСУ на Курскую область Путин заявил о невозможности переговоров с теми, кто наносит удары по мирному населению и создает угрозу объектам ядерной энергетики.

https://1prime.ru/20241226/ukraina-853874609.html

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запад, россия