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"Десять лет": в США раскрыли правду о политике Запада в отношении России - 26.12.2024, ПРАЙМ
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"Десять лет": в США раскрыли правду о политике Запада в отношении России
"Десять лет": в США раскрыли правду о политике Запада в отношении России - 26.12.2024, ПРАЙМ
"Десять лет": в США раскрыли правду о политике Запада в отношении России
Западные страны уже не скрывают своих нападок на Россию. Об этом на YouTube-канале Dialogue Works сообщил экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон. | 26.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-26T16:15+0300
2024-12-26T16:15+0300
политика
запад
россия
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МОСКВА, 26 дек - ПРАЙМ. Западные страны уже не скрывают своих нападок на Россию. Об этом на YouTube-канале Dialogue Works сообщил экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон."Запад сейчас не пытается скрыть свои нападки на Россию и подстрекательство на протяжении последних десяти лет", — отметил Джонсон.Аналитик также подчеркнул, что насилие над гражданским населением в политических целях стало реальностью в современной Украине.Однако Джонсон выразил опасение, что Запад, особенно США, не воспринимает всерьез заявления начальника Генерального штаба Вооруженных сил России Валерия Герасимова, президента Владимира Путина и министра иностранных дел Сергея Лаврова, и позволяет себе перешагивает красные линии.В июне президент России Владимир Путин предложил инициативы по мирному урегулированию конфликта на Украине, включая прекращение огня, вывод украинских войск, отказ Киева от намерений вступить в НАТО и проведение демилитаризации. Однако после террористической атаки ВСУ на Курскую область Путин заявил о невозможности переговоров с теми, кто наносит удары по мирному населению и создает угрозу объектам ядерной энергетики.
https://1prime.ru/20241226/ukraina-853874609.html
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запад, россия
Политика, ЗАПАД, РОССИЯ
16:15 26.12.2024
 
"Десять лет": в США раскрыли правду о политике Запада в отношении России

Экс-аналитик ЦРУ Джонсон: Запад не скрывает свои нападки на Россию

© РИА Новости . Мария Девахина | Перейти в медиабанкСША
США - ПРАЙМ, 1920, 26.12.2024
© РИА Новости . Мария Девахина
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МОСКВА, 26 дек - ПРАЙМ. Западные страны уже не скрывают своих нападок на Россию. Об этом на YouTube-канале Dialogue Works сообщил экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.
"Запад сейчас не пытается скрыть свои нападки на Россию и подстрекательство на протяжении последних десяти лет", — отметил Джонсон.
Аналитик также подчеркнул, что насилие над гражданским населением в политических целях стало реальностью в современной Украине.
Однако Джонсон выразил опасение, что Запад, особенно США, не воспринимает всерьез заявления начальника Генерального штаба Вооруженных сил России Валерия Герасимова, президента Владимира Путина и министра иностранных дел Сергея Лаврова, и позволяет себе перешагивает красные линии.
В июне президент России Владимир Путин предложил инициативы по мирному урегулированию конфликта на Украине, включая прекращение огня, вывод украинских войск, отказ Киева от намерений вступить в НАТО и проведение демилитаризации. Однако после террористической атаки ВСУ на Курскую область Путин заявил о невозможности переговоров с теми, кто наносит удары по мирному населению и создает угрозу объектам ядерной энергетики.
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