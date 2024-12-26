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В России установили норматив продаж нефтехимических товаров на бирже
В России установили норматив продаж нефтехимических товаров на бирже - 26.12.2024, ПРАЙМ
В России установили норматив продаж нефтехимических товаров на бирже
Норматив биржевых продаж нефтехимической продукции установлен в размере 10% и вводится с 1 марта будущего года, соответствующий приказ Федеральной... | 26.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-26T21:10+0300
2024-12-26T21:10+0300
2024-12-26T21:12+0300
экономика
нефтехимия
норматив продаж
биржа
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МОСКВА, 26 дек - ПРАЙМ. Норматив биржевых продаж нефтехимической продукции установлен в размере 10% и вводится с 1 марта будущего года, соответствующий приказ Федеральной антимонопольной службы (ФАС) и Минэнерго РФ размещен на портале официального опубликования правовых актов. В документе уточняется, что минимальный объем установлен в размере "десять процентов от среднего арифметического значения объемов… реализованного на территории Российской Федерации в соответствующем месяце за три года, предшествующих году расчета величины продаваемого на бирже" товара. А в перечень нормируемых нефтехимических товаров вошли нефтяной ортоксилол, нефтяной толуол, стирол и синтетический технический фенол. "Настоящий приказ вступает в силу 1 марта 2025 года", - добавляется в документе. В ФАС пояснили, что приказ распространяется на компании, которые занимают доминирующее положение на этом товарном рынке.
https://1prime.ru/20241224/benzin-853833397.html
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нефтехимия, норматив продаж, биржа
Экономика, нефтехимия, норматив продаж, биржа
В России установили норматив продаж нефтехимических товаров на бирже
Приказ: норматив продаж нефтехимии на бирже в России установлен на уровне 10%
МОСКВА, 26 дек - ПРАЙМ. Норматив биржевых продаж нефтехимической продукции установлен в размере 10% и вводится с 1 марта будущего года, соответствующий приказ Федеральной антимонопольной службы (ФАС) и Минэнерго РФ размещен на портале официального опубликования правовых актов.
В документе уточняется, что минимальный объем установлен в размере "десять процентов от среднего арифметического значения объемов… реализованного на территории Российской Федерации в соответствующем месяце за три года, предшествующих году расчета величины продаваемого на бирже" товара.
А в перечень нормируемых нефтехимических товаров вошли нефтяной ортоксилол, нефтяной толуол, стирол и синтетический технический фенол.
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"Настоящий приказ вступает в силу 1 марта 2025 года", - добавляется в документе.
В ФАС пояснили, что приказ распространяется на компании, которые занимают доминирующее положение на этом товарном рынке.