https://1prime.ru/20241226/neftekhimiya-853891712.html

В России установили норматив продаж нефтехимических товаров на бирже

В России установили норматив продаж нефтехимических товаров на бирже - 26.12.2024, ПРАЙМ

В России установили норматив продаж нефтехимических товаров на бирже

Норматив биржевых продаж нефтехимической продукции установлен в размере 10% и вводится с 1 марта будущего года, соответствующий приказ Федеральной... | 26.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-26T21:10+0300

2024-12-26T21:10+0300

2024-12-26T21:12+0300

экономика

нефтехимия

норматив продаж

биржа

https://cdnn.1prime.ru/img/84218/99/842189940_0:104:2000:1229_1920x0_80_0_0_69d9679a8e47d956cd705b5253df2325.jpg

МОСКВА, 26 дек - ПРАЙМ. Норматив биржевых продаж нефтехимической продукции установлен в размере 10% и вводится с 1 марта будущего года, соответствующий приказ Федеральной антимонопольной службы (ФАС) и Минэнерго РФ размещен на портале официального опубликования правовых актов. В документе уточняется, что минимальный объем установлен в размере "десять процентов от среднего арифметического значения объемов… реализованного на территории Российской Федерации в соответствующем месяце за три года, предшествующих году расчета величины продаваемого на бирже" товара. А в перечень нормируемых нефтехимических товаров вошли нефтяной ортоксилол, нефтяной толуол, стирол и синтетический технический фенол. "Настоящий приказ вступает в силу 1 марта 2025 года", - добавляется в документе. В ФАС пояснили, что приказ распространяется на компании, которые занимают доминирующее положение на этом товарном рынке.

https://1prime.ru/20241224/benzin-853833397.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

нефтехимия, норматив продаж, биржа