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ЦБ оценил долю нерезидентов в ОФЗ
ЦБ оценил долю нерезидентов в ОФЗ - 26.12.2024, ПРАЙМ
ЦБ оценил долю нерезидентов в ОФЗ
Доля облигаций федерального займа (ОФЗ) РФ в собственности иностранцев на конец ноября осталась на уровне 6,2%, как и месяцем ранее, следует из материалов Банка | 26.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-26T16:22+0300
2024-12-26T16:22+0300
2024-12-26T16:22+0300
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МОСКВА, 26 дек - ПРАЙМ. Доля облигаций федерального займа (ОФЗ) РФ в собственности иностранцев на конец ноября осталась на уровне 6,2%, как и месяцем ранее, следует из материалов Банка России. Месяцем ранее, по итогам октября, доля нерезидентов в ОФЗ снизилась на 0,7 процентного пункта - до 6,2%. При этом вложения нерезидентов в номинальном выражении увеличились до 1,297 триллиона рублей с 1,293 триллиона. А сам объем рынка ОФЗ в России по состоянию на 1 декабря вырос до 20,903 триллиона рублей с 20,76 триллиона на начало ноября. Согласно данным ЦБ, исторический минимум показателя в 3,7% фиксировался в начале 2012 года (более ранней статистики регулятор не публикует).
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офз
ЦБ оценил долю нерезидентов в ОФЗ
ЦБ: доля нерезидентов в ОФЗ осталась на уровне 6,2%
МОСКВА, 26 дек - ПРАЙМ. Доля облигаций федерального займа (ОФЗ) РФ в собственности иностранцев на конец ноября осталась на уровне 6,2%, как и месяцем ранее, следует из материалов Банка России.
Месяцем ранее, по итогам октября, доля нерезидентов в ОФЗ снизилась на 0,7 процентного пункта - до 6,2%.
При этом вложения нерезидентов в номинальном выражении увеличились до 1,297 триллиона рублей с 1,293 триллиона. А сам объем рынка ОФЗ в России по состоянию на 1 декабря вырос до 20,903 триллиона рублей с 20,76 триллиона на начало ноября.
Согласно данным ЦБ, исторический минимум показателя в 3,7% фиксировался в начале 2012 года (более ранней статистики регулятор не публикует).
Доля нерезидентов в евробондах РФ снизилась за третий квартал