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В Норвегии могут разместить центр управления воздушными операциями НАТО
В Норвегии могут разместить центр управления воздушными операциями НАТО - 26.12.2024, ПРАЙМ
В Норвегии могут разместить центр управления воздушными операциями НАТО
Новый объединенный центр управления воздушными операциями НАТО может быть создан в Норвегии, сообщает норвежская телерадиокомпания NRK. | 26.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-26T15:20+0300
2024-12-26T15:20+0300
2024-12-26T15:25+0300
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МОСКВА, 26 дек - ПРАЙМ. Новый объединенный центр управления воздушными операциями НАТО может быть создан в Норвегии, сообщает норвежская телерадиокомпания NRK. Ранее осенью текущего года издание Defense One, ссылаясь на командующего ВВС США в Европе и Африке генерала Джеймса Хекера, сообщало о том, что НАТО рассматривает возможность создания такого центра в Арктике. Так, согласно сообщению, Североатлантический альянс намерен создать на территории Европейского союза новый центр воздушных операций, так называемый "объединенный центр воздушных операций". Отмечается, что возможным хозяином базы является Норвегия. Согласно информации NRK, возможными локациями для центра в Норвегии могут стать Будё, Рюгге и Эрланд. Ожидается, что решение о местоположении новой базы будет принято в первой половине 2025 года. У НАТО уже функционируют объединенные центры воздушных операций в Германии и Испании. Помощник президента России, председатель Морской коллегии Николай Патрушев, в начале сентября заявил, что Вашингтон и его союзники создают напряженность вокруг границ России, постоянно проверяя ее обороноспособность. По словам Патрушева, Вашингтон нацелен на милитаризацию Арктики и препятствование российской экономической деятельности в северных широтах. Россия в последние годы отмечает беспрецедентную активность НАТО у своих западных границ. Альянс расширяет свои инициативы, называя это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность по поводу наращивания сил НАТО в Европе, подчеркивая, что Россия никому не угрожает, но будет реагировать на действия, которые могут представлять угрозу ее интересам.
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норвегия, нато
В Норвегии могут разместить центр управления воздушными операциями НАТО
NRK: в Норвегии могут разместить центр управления воздушными операциями НАТО
МОСКВА, 26 дек - ПРАЙМ. Новый объединенный центр управления воздушными операциями НАТО может быть создан в Норвегии, сообщает норвежская телерадиокомпания NRK.
Ранее осенью текущего года издание Defense One, ссылаясь на командующего ВВС США в Европе и Африке генерала Джеймса Хекера, сообщало о том, что НАТО рассматривает возможность создания такого центра в Арктике.
Так, согласно сообщению, Североатлантический альянс намерен создать на территории Европейского союза новый центр воздушных операций, так называемый "объединенный центр воздушных операций". Отмечается, что возможным хозяином базы является Норвегия.
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Согласно информации NRK, возможными локациями для центра в Норвегии могут стать Будё, Рюгге и Эрланд. Ожидается, что решение о местоположении новой базы будет принято в первой половине 2025 года.
У НАТО уже функционируют объединенные центры воздушных операций в Германии и Испании. Помощник президента России, председатель Морской коллегии Николай Патрушев, в начале сентября заявил, что Вашингтон и его союзники создают напряженность вокруг границ России, постоянно проверяя ее обороноспособность.
По словам Патрушева, Вашингтон нацелен на милитаризацию Арктики и препятствование российской экономической деятельности в северных широтах. Россия в последние годы отмечает беспрецедентную активность НАТО у своих западных границ.
Альянс расширяет свои инициативы, называя это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность по поводу наращивания сил НАТО в Европе, подчеркивая, что Россия никому не угрожает, но будет реагировать на действия, которые могут представлять угрозу ее интересам.