https://1prime.ru/20241226/obligatsii--853876265.html
Облигации банка "Гарант-Инвест" теряют 40 процентов после отзыва лицензии
Облигации банка "Гарант-Инвест" теряют 40 процентов после отзыва лицензии - 26.12.2024, ПРАЙМ
Облигации банка "Гарант-Инвест" теряют 40 процентов после отзыва лицензии
Облигации финансово-промышленной корпорации "Гарант-Инвест" в начале торгов на Московской бирже теряют в цене около 40% на фоне новости об отзыве лицензии у... | 26.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-26T11:16+0300
2024-12-26T11:16+0300
2024-12-26T11:16+0300
россия
фпк "гарант-инвест"
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МОСКВА, 26 дек - ПРАЙМ. Облигации финансово-промышленной корпорации "Гарант-Инвест" в начале торгов на Московской бирже теряют в цене около 40% на фоне новости об отзыве лицензии у банка "Гарант-Инвест", свидетельствуют данные торговой площадки. Банк России приказом от 26 декабря отозвал лицензию на осуществление банковских операций у банка "Гарант-Инвест". ЦБ также аннулировал лицензию банка на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг. По величине активов банк занимал 168-е место в российской банковской системе. В настоящее время в обращении находятся 6 выпусков облигаций АО "Коммерческая недвижимость Финансово-промышленной корпорации "Гарант-Инвест" совокупным объемом 14,5 миллиарда рублей. По состоянию на 10.54 мск облигации снижаются в цене в пределах 40,01-40,27%. Банк "Гарант-Инвест" и АО "Коммерческая недвижимость ФПК "Гарант-Инвест" входят в состав одноименной корпорации, свидетельствует информация на ее сайте.
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россия, фпк "гарант-инвест"
РОССИЯ, ФПК "Гарант-Инвест"
Облигации банка "Гарант-Инвест" теряют 40 процентов после отзыва лицензии
Облигации ФПК "Гарант-Инвест" теряют в цене 40% после отзыва лицензии у банка
МОСКВА, 26 дек - ПРАЙМ. Облигации финансово-промышленной корпорации "Гарант-Инвест" в начале торгов на Московской бирже теряют в цене около 40% на фоне новости об отзыве лицензии у банка "Гарант-Инвест", свидетельствуют данные торговой площадки.
Банк России приказом от 26 декабря отозвал лицензию на осуществление банковских операций у банка "Гарант-Инвест". ЦБ также аннулировал лицензию банка на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг. По величине активов банк занимал 168-е место в российской банковской системе.
В настоящее время в обращении находятся 6 выпусков облигаций АО "Коммерческая недвижимость Финансово-промышленной корпорации "Гарант-Инвест" совокупным объемом 14,5 миллиарда рублей. По состоянию на 10.54 мск облигации снижаются в цене в пределах 40,01-40,27%.
Банк "Гарант-Инвест" и АО "Коммерческая недвижимость ФПК "Гарант-Инвест" входят в состав одноименной корпорации, свидетельствует информация на ее сайте.
Банк России отозвал лицензию у банка "Гарант-Инвест"