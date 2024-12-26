https://1prime.ru/20241226/ogranicheniya-853887774.html

План "Ковер" снят в аэропортах Шереметьево, Домодедово, Внуково и Жуковский

План "Ковер" снят в аэропортах Шереметьево, Домодедово, Внуково и Жуковский - 26.12.2024, ПРАЙМ

План "Ковер" снят в аэропортах Шереметьево, Домодедово, Внуково и Жуковский

Ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропортах Шереметьево, Домодедово, Внуково и Жуковский были сняты с 16:39 по московскому времени, говорится в... | 26.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-26T17:12+0300

2024-12-26T17:12+0300

2024-12-26T17:13+0300

россия

ограничения

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МОСКВА, 26 дек - ПРАЙМ. Ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропортах Шереметьево, Домодедово, Внуково и Жуковский были сняты с 16:39 по московскому времени, говорится в сообщении Росавиации."В аэропортах Шереметьево, Домодедово, Внуково и Жуковский с 16.39 мск сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов (BC)", - отметили в ведомстве.Ранее эти временные ограничения были введены с целью обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов. Воздушные суда, экипажи и службы аэропортов приняли все необходимые меры для обеспечения безопасности.

https://1prime.ru/20241226/kover-853886411.html

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россия, ограничения