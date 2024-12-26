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План "Ковер" снят в аэропортах Шереметьево, Домодедово, Внуково и Жуковский - 26.12.2024, ПРАЙМ
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План "Ковер" снят в аэропортах Шереметьево, Домодедово, Внуково и Жуковский
План "Ковер" снят в аэропортах Шереметьево, Домодедово, Внуково и Жуковский - 26.12.2024, ПРАЙМ
План "Ковер" снят в аэропортах Шереметьево, Домодедово, Внуково и Жуковский
Ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропортах Шереметьево, Домодедово, Внуково и Жуковский были сняты с 16:39 по московскому времени, говорится в... | 26.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-26T17:12+0300
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россия
ограничения
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МОСКВА, 26 дек - ПРАЙМ. Ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропортах Шереметьево, Домодедово, Внуково и Жуковский были сняты с 16:39 по московскому времени, говорится в сообщении Росавиации."В аэропортах Шереметьево, Домодедово, Внуково и Жуковский с 16.39 мск сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов (BC)", - отметили в ведомстве.Ранее эти временные ограничения были введены с целью обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов. Воздушные суда, экипажи и службы аэропортов приняли все необходимые меры для обеспечения безопасности.
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россия, ограничения
РОССИЯ, ограничения
17:12 26.12.2024 (обновлено: 17:13 26.12.2024)
 
План "Ковер" снят в аэропортах Шереметьево, Домодедово, Внуково и Жуковский

Росавиация: ограничения сняты в аэропортах Шереметьево, Домодедово, Внуково и Жуковский

© РИА Новости . Максим Блинов | Перейти в медиабанкСамолет
Самолет - ПРАЙМ, 1920, 26.12.2024
© РИА Новости . Максим Блинов
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МОСКВА, 26 дек - ПРАЙМ. Ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропортах Шереметьево, Домодедово, Внуково и Жуковский были сняты с 16:39 по московскому времени, говорится в сообщении Росавиации.
"В аэропортах Шереметьево, Домодедово, Внуково и Жуковский с 16.39 мск сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов (BC)", - отметили в ведомстве.
Ранее эти временные ограничения были введены с целью обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов. Воздушные суда, экипажи и службы аэропортов приняли все необходимые меры для обеспечения безопасности.
Международный аэропорт Шереметьево имени А.С. Пушкина - ПРАЙМ, 1920, 26.12.2024
В Шереметьево, Внуково и Домодедово ввели временные ограничения
16:27
 
РОССИЯограничения
 
 
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