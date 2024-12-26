https://1prime.ru/20241226/okey-853881896.html
Люксембургская O'KEY Group S.A. продаст российские гипермаркеты "О'Кей"
Люксембургская O'KEY Group S.A. продаст российские гипермаркеты "О'Кей" - 26.12.2024, ПРАЙМ
Люксембургская O'KEY Group S.A. продаст российские гипермаркеты "О'Кей"
Совет директоров люксембургской O'KEY Group S.A. принял решение продать российские гипермаркеты "О'Кей" местному менеджменту, заявила компания, добавив, что... | 26.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-26T14:03+0300
2024-12-26T14:03+0300
2024-12-26T14:03+0300
экономика
россия
гипермаркеты
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МОСКВА, 26 дек - ПРАЙМ. Совет директоров люксембургской O'KEY Group S.A. принял решение продать российские гипермаркеты "О'Кей" местному менеджменту, заявила компания, добавив, что люксембургская компания продолжит владеть российской сетью дискаунтеров "Да!". "O'KEY Group S.A. (MOEX, AIX: OKEY, далее - "О'Кей Групп" или "Группа"), одна из крупнейших продовольственных сетей России, сообщает, что совет директоров группы принял решение продать менеджменту бизнес гипермаркетов "О'Кей", - говорится в сообщении. "После завершения сделки в периметре "О'Кей Групп" останется сеть дискаунтеров "ДА!" и связанная с ее работой инфраструктура. Дискаунтеры "ДА!" продолжат работу в России и сфокусируются на дальнейшем росте бизнеса и улучшении клиентского предложения на отечественном рынке", - добавили там. Так, в результате сделки действующая команда менеджмента "О'Кей" приобретет в управление сеть магазинов, товарный знак "О'Кей", логистическую инфраструктуру и другие материальные и нематериальные активы, относящиеся к бизнес-сегменту гипермаркетов. Отмечается, что торговая сеть в ходе выкупа бизнеса гипермаркетов менеджментом и после его завершения продолжит работать в обычном режиме, выполняя в полном объеме все обязательства перед покупателями, поставщиками, сотрудниками, кредиторами и другими заинтересованными сторонами. Закрытие сделки по продаже бизнеса гипермаркетов менеджменту произойдет после одобрения правкомиссией по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в РФ и Федеральной антимонопольной службой (ФАС) России, прокомментировали в компании. Группа "О'Кей" была основана в Петербурге в 2001 году, ее первый гипермаркет открылся в 2002 году. По состоянию на 31 марта 2024 года компания управляет 297 магазинами: 77 гипермаркетами и 220 магазинами "Да!".
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россия, гипермаркеты
Экономика, РОССИЯ, гипермаркеты
Люксембургская O'KEY Group S.A. продаст российские гипермаркеты "О'Кей"
Люксембургская O'KEY Group S.A. продаст менеджменту гипермаркеты "О'Кей" в РФ
МОСКВА, 26 дек - ПРАЙМ. Совет директоров люксембургской O'KEY Group S.A. принял решение продать российские гипермаркеты "О'Кей" местному менеджменту, заявила компания, добавив, что люксембургская компания продолжит владеть российской сетью дискаунтеров "Да!".
"O'KEY Group S.A. (MOEX, AIX: OKEY, далее - "О'Кей Групп" или "Группа"), одна из крупнейших продовольственных сетей России, сообщает, что совет директоров группы принял решение продать менеджменту бизнес гипермаркетов "О'Кей", - говорится в сообщении.
"После завершения сделки в периметре "О'Кей Групп" останется сеть дискаунтеров "ДА!" и связанная с ее работой инфраструктура. Дискаунтеры "ДА!" продолжат работу в России и сфокусируются на дальнейшем росте бизнеса и улучшении клиентского предложения на отечественном рынке", - добавили там.
Так, в результате сделки действующая команда менеджмента "О'Кей" приобретет в управление сеть магазинов, товарный знак "О'Кей", логистическую инфраструктуру и другие материальные и нематериальные активы, относящиеся к бизнес-сегменту гипермаркетов.
Отмечается, что торговая сеть в ходе выкупа бизнеса гипермаркетов менеджментом и после его завершения продолжит работать в обычном режиме, выполняя в полном объеме все обязательства перед покупателями, поставщиками, сотрудниками, кредиторами и другими заинтересованными сторонами.
Закрытие сделки по продаже бизнеса гипермаркетов менеджменту произойдет после одобрения правкомиссией по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в РФ и Федеральной антимонопольной службой (ФАС) России, прокомментировали в компании.
Группа "О'Кей" была основана в Петербурге в 2001 году, ее первый гипермаркет открылся в 2002 году. По состоянию на 31 марта 2024 года компания управляет 297 магазинами: 77 гипермаркетами и 220 магазинами "Да!".
Сеть "О'Кей" окажет поддержку пострадавшим в Санкт-Петербурге