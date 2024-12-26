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Опрос показал, что раздражает россиян в новогоднюю ночь

Опрос показал, что раздражает россиян в новогоднюю ночь - 26.12.2024, ПРАЙМ

Опрос показал, что раздражает россиян в новогоднюю ночь

Каждого пятого россиянина в новогоднюю ночь раздражают нескончаемые салюты, каждого 11-го - однообразные голубые огоньки, показал опрос SuperJob для РИА... | 26.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-26T04:17+0300

2024-12-26T04:17+0300

2024-12-26T04:17+0300

бизнес

общество

россия

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МОСКВА, 26 дек - ПРАЙМ. Каждого пятого россиянина в новогоднюю ночь раздражают нескончаемые салюты, каждого 11-го - однообразные голубые огоньки, показал опрос SuperJob для РИА Новости. Исследование проводилось с 19 по 25 декабря среди экономически активного населения России. Размер выборки - 1,6 тысячи респондентов. "Каждого пятого россиянина (22%) больше всего в новогоднюю ночь раздражает шум фейерверков и петард, который не прекращается до самого утра. Девять процентов жалуются на однообразие телевизионных программ и обилие рекламы. Восемь процентов испытывают раздражение из-за большого количества нетрезвых людей. Три процента не одобряют всеобщее стремление к празднованию Нового года", - показал опрос. По 2% жалуются на обильное застолье, которое приводит к перееданию, и недосып. Один из 100 жалеет, что новогодняя ночь заканчивается так быстро. Еще 1% страдает от одиночества в праздник. Среди прочих причин, вызывающих раздражение в новогоднюю ночь, респонденты назвали загруженность телефонных сетей, высокие цены на такси, отсутствие снега или плохую погоду, незваных гостей, усталость от подготовки, плохое настроение, суету. Впрочем, три из десяти респондентов (31%) признались, что их ничто не раздражает и они наслаждаются праздником. Женщин чаще мужчин беспокоит шум от фейерверков и петард (26% против 19% соответственно). Мужчинам же чаще не нравится отсутствие интересных ТВ-программ (12% против 5%).

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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бизнес, общество , россия