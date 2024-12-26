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Опрос показал, кто чаще других играет в "Тайного Санту" на работе

Опрос показал, кто чаще других играет в "Тайного Санту" на работе - 26.12.2024, ПРАЙМ

Опрос показал, кто чаще других играет в "Тайного Санту" на работе

Юристы, менеджеры высшего и среднего звена, а также маркетологи чаще других играют в "Тайного Санту" на работе, показало исследование hh.ru, его данные есть у... | 26.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-26T06:05+0300

2024-12-26T06:05+0300

2024-12-26T06:05+0300

бизнес

финансы

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МОСКВА, 26 дек - ПРАЙМ. Юристы, менеджеры высшего и среднего звена, а также маркетологи чаще других играют в "Тайного Санту" на работе, показало исследование hh.ru, его данные есть у РИА Новости. "Чаще других подарками "по желанию" обменивается административный персонал (46%), менеджеры по продажам и обслуживанию клиентов (37%), работники финансовой сферы и бухгалтеры (35%), а играют в "Тайного Санту" - представители высшего и среднего менеджмента (38%), юристы (37%) и маркетологи (34%)", - говорится в исследовании. Большинство россиян планируют подарить что-то коллегам в преддверии праздников, но только в 5% компаний это делают массово - то есть все дарят всем. Чаще всего новогодними сюрпризами обмениваются по желанию или через игру "Тайный Санта". Каждый десятый респондент, который дарит подарки на работе, готовит их только для начальства, а каждый 20-й рассказал, что в их компании принято готовить один сюрприз для руководства от всего коллектива. Около 34% респондентов признались, что не планируют ничего дарить свои коллегам - в прошлом году таких был 21%. Среди тех, кто не собирается дарить подарки сослуживцам к Новому году, обычно встречаются специалисты из профессиональных областей "Транспорт, логистика, перевозки", "Производство, сервисное обслуживание" и "Закупки". "Почти треть россиян – 28% – рассчитывают уложиться в 1000 рублей при покупке подарка для коллеги. Еще 16% готовы потратить от 1000 до 3000 рублей, 7% согласны купить подарок дороже 3000 руб. 12% затруднились ответить, а 36% вообще нисколько не готовы потратить на эти цели", - отметили аналитики. Исследование проводилось в декабре 2024 года. В нем приняли участие более 3 тысяч человек из разных регионов России.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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бизнес, финансы