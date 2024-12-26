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Опрос показал, кто чаще других играет в "Тайного Санту" на работе - 26.12.2024, ПРАЙМ
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Опрос показал, кто чаще других играет в "Тайного Санту" на работе
Опрос показал, кто чаще других играет в "Тайного Санту" на работе - 26.12.2024, ПРАЙМ
Опрос показал, кто чаще других играет в "Тайного Санту" на работе
Юристы, менеджеры высшего и среднего звена, а также маркетологи чаще других играют в "Тайного Санту" на работе, показало исследование hh.ru, его данные есть у... | 26.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-26T06:05+0300
2024-12-26T06:05+0300
бизнес
финансы
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МОСКВА, 26 дек - ПРАЙМ. Юристы, менеджеры высшего и среднего звена, а также маркетологи чаще других играют в "Тайного Санту" на работе, показало исследование hh.ru, его данные есть у РИА Новости. "Чаще других подарками "по желанию" обменивается административный персонал (46%), менеджеры по продажам и обслуживанию клиентов (37%), работники финансовой сферы и бухгалтеры (35%), а играют в "Тайного Санту" - представители высшего и среднего менеджмента (38%), юристы (37%) и маркетологи (34%)", - говорится в исследовании. Большинство россиян планируют подарить что-то коллегам в преддверии праздников, но только в 5% компаний это делают массово - то есть все дарят всем. Чаще всего новогодними сюрпризами обмениваются по желанию или через игру "Тайный Санта". Каждый десятый респондент, который дарит подарки на работе, готовит их только для начальства, а каждый 20-й рассказал, что в их компании принято готовить один сюрприз для руководства от всего коллектива. Около 34% респондентов признались, что не планируют ничего дарить свои коллегам - в прошлом году таких был 21%. Среди тех, кто не собирается дарить подарки сослуживцам к Новому году, обычно встречаются специалисты из профессиональных областей "Транспорт, логистика, перевозки", "Производство, сервисное обслуживание" и "Закупки". "Почти треть россиян – 28% – рассчитывают уложиться в 1000 рублей при покупке подарка для коллеги. Еще 16% готовы потратить от 1000 до 3000 рублей, 7% согласны купить подарок дороже 3000 руб. 12% затруднились ответить, а 36% вообще нисколько не готовы потратить на эти цели", - отметили аналитики. Исследование проводилось в декабре 2024 года. В нем приняли участие более 3 тысяч человек из разных регионов России.
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192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
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192
40
192
40
бизнес, финансы
Бизнес, Финансы
06:05 26.12.2024
 
Опрос показал, кто чаще других играет в "Тайного Санту" на работе

Hh.ru: юристы, менеджеры и маркетологи чаще других играют в "Тайного Санту" на

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МОСКВА, 26 дек - ПРАЙМ. Юристы, менеджеры высшего и среднего звена, а также маркетологи чаще других играют в "Тайного Санту" на работе, показало исследование hh.ru, его данные есть у РИА Новости.
"Чаще других подарками "по желанию" обменивается административный персонал (46%), менеджеры по продажам и обслуживанию клиентов (37%), работники финансовой сферы и бухгалтеры (35%), а играют в "Тайного Санту" - представители высшего и среднего менеджмента (38%), юристы (37%) и маркетологи (34%)", - говорится в исследовании.
Большинство россиян планируют подарить что-то коллегам в преддверии праздников, но только в 5% компаний это делают массово - то есть все дарят всем. Чаще всего новогодними сюрпризами обмениваются по желанию или через игру "Тайный Санта". Каждый десятый респондент, который дарит подарки на работе, готовит их только для начальства, а каждый 20-й рассказал, что в их компании принято готовить один сюрприз для руководства от всего коллектива.
Около 34% респондентов признались, что не планируют ничего дарить свои коллегам - в прошлом году таких был 21%. Среди тех, кто не собирается дарить подарки сослуживцам к Новому году, обычно встречаются специалисты из профессиональных областей "Транспорт, логистика, перевозки", "Производство, сервисное обслуживание" и "Закупки".
"Почти треть россиян – 28% – рассчитывают уложиться в 1000 рублей при покупке подарка для коллеги. Еще 16% готовы потратить от 1000 до 3000 рублей, 7% согласны купить подарок дороже 3000 руб. 12% затруднились ответить, а 36% вообще нисколько не готовы потратить на эти цели", - отметили аналитики.
Исследование проводилось в декабре 2024 года. В нем приняли участие более 3 тысяч человек из разных регионов России.
 
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