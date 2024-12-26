https://1prime.ru/20241226/oreshnik-853888341.html

Минск готов разместить больше десятка "Орешников", заявил Лукашенко

Минск готов разместить больше десятка "Орешников", заявил Лукашенко - 26.12.2024, ПРАЙМ

Минск готов разместить больше десятка "Орешников", заявил Лукашенко

Белоруссия готова разместить на своей территории десяток новейших российских ракетных комплексов "Орешник", заявил президент страны Александр Лукашенко. | 26.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-26T17:39+0300

2024-12-26T17:39+0300

2024-12-26T17:39+0300

вооружения

россия

белоруссия

"орешник"

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МОСКВА, 26 дек - ПРАЙМ. Белоруссия готова разместить на своей территории десяток новейших российских ракетных комплексов "Орешник", заявил президент страны Александр Лукашенко."Думаю, что пока десяток, а дальше посмотрим. Если у россиян будет желание больше разместить - разместим и больше", - отметил он в беседе с корреспондентом издания Life Александром Юнашевым.Он также отметил, что если Россия захочет разместить больше ракетных комплексов, Белоруссия будет готова предоставить ей место.Ранее Лукашенко просил Россию разместить новейшее российское оружие, включая ракетные комплексы "Орешник", на территории Белоруссии. Путин выразил готовность разместить "Орешник" во второй половине 2025 года.

https://1prime.ru/20241222/oreshnik-853777661.html

белоруссия

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россия, белоруссия, "орешник"