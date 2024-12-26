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Минск готов разместить больше десятка "Орешников", заявил Лукашенко - 26.12.2024, ПРАЙМ
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Минск готов разместить больше десятка "Орешников", заявил Лукашенко
Минск готов разместить больше десятка "Орешников", заявил Лукашенко - 26.12.2024, ПРАЙМ
Минск готов разместить больше десятка "Орешников", заявил Лукашенко
Белоруссия готова разместить на своей территории десяток новейших российских ракетных комплексов "Орешник", заявил президент страны Александр Лукашенко. | 26.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-26T17:39+0300
2024-12-26T17:39+0300
вооружения
россия
белоруссия
"орешник"
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МОСКВА, 26 дек - ПРАЙМ. Белоруссия готова разместить на своей территории десяток новейших российских ракетных комплексов "Орешник", заявил президент страны Александр Лукашенко."Думаю, что пока десяток, а дальше посмотрим. Если у россиян будет желание больше разместить - разместим и больше", - отметил он в беседе с корреспондентом издания Life Александром Юнашевым.Он также отметил, что если Россия захочет разместить больше ракетных комплексов, Белоруссия будет готова предоставить ей место.Ранее Лукашенко просил Россию разместить новейшее российское оружие, включая ракетные комплексы "Орешник", на территории Белоруссии. Путин выразил готовность разместить "Орешник" во второй половине 2025 года.
https://1prime.ru/20241222/oreshnik-853777661.html
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россия, белоруссия, "орешник"
Вооружения, РОССИЯ, БЕЛОРУССИЯ, "Орешник"
17:39 26.12.2024
 
Минск готов разместить больше десятка "Орешников", заявил Лукашенко

Лукашенко: Минск готов разместить больше десятка "Орешников" при желании Москвы

© РИА Новости . Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин провел переговоры с президентом Белоруссии Александром Лукашенко
Президент Владимир Путин провел переговоры с президентом Белоруссии Александром Лукашенко - ПРАЙМ, 1920, 26.12.2024
© РИА Новости . Кристина Кормилицына
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МОСКВА, 26 дек - ПРАЙМ. Белоруссия готова разместить на своей территории десяток новейших российских ракетных комплексов "Орешник", заявил президент страны Александр Лукашенко.
"Думаю, что пока десяток, а дальше посмотрим. Если у россиян будет желание больше разместить - разместим и больше", - отметил он в беседе с корреспондентом издания Life Александром Юнашевым.
Он также отметил, что если Россия захочет разместить больше ракетных комплексов, Белоруссия будет готова предоставить ей место.
Ранее Лукашенко просил Россию разместить новейшее российское оружие, включая ракетные комплексы "Орешник", на территории Белоруссии. Путин выразил готовность разместить "Орешник" во второй половине 2025 года.
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