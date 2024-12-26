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Путин ответил на слова Лукашенко о десяти "Орешниках" для Белоруссии - 26.12.2024, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20241226/oreshnik-853890424.html
Путин ответил на слова Лукашенко о десяти "Орешниках" для Белоруссии
Путин ответил на слова Лукашенко о десяти "Орешниках" для Белоруссии - 26.12.2024, ПРАЙМ
Путин ответил на слова Лукашенко о десяти "Орешниках" для Белоруссии
Президент России Владимир Путин прокомментировал высказывание белорусского коллеги Александра Лукашенко о возможности размещения на территории Белоруссии десяти | 26.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-26T19:35+0300
2024-12-26T19:39+0300
вооружения
владимир путин
александр лукашенко
"орешник"
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МОСКВА, 26 дек - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин прокомментировал высказывание белорусского коллеги Александра Лукашенко о возможности размещения на территории Белоруссии десяти гиперзвуковых комплексов "Орешник".После заседания Высшего Евразийского экономического совета Лукашенко сообщил журналистам, что Белоруссия на первом этапе готова разместить на своей территории десяток систем "Орешник", об этом же он сказал подошедшему к нему российскому президенту. Диалог лидеров сняли тележурналисты. "Ну, десять-то вы уж куда", - иронично заметил Путин."Ну, с запасом", - парировал Лукашенко.В начале месяца белорусский лидер обратился к Путину с просьбой разместить на территории республики новейшее вооружение Российской Федерации, в том числе комплекс "Орешник". В ответ президент РФ отметил, что "Орешник" может быть размещен в Белоруссии во второй половине 2025 года.
https://1prime.ru/20241220/putin-853738004.html
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владимир путин, александр лукашенко, "орешник"
Вооружения, Владимир Путин, Александр Лукашенко, "Орешник"
19:35 26.12.2024 (обновлено: 19:39 26.12.2024)
 
Путин ответил на слова Лукашенко о десяти "Орешниках" для Белоруссии

Путин прокомментировал слова Лукашенко о десяти "Орешниках" для Белоруссии

© РИА Новости . Михаил Климентьев | Перейти в медиабанк*Президент России Владимир Путин (слева) и президент Белоруссии Александр Лукашенко
*Президент России Владимир Путин (слева) и президент Белоруссии Александр Лукашенко - ПРАЙМ, 1920, 26.12.2024
© РИА Новости . Михаил Климентьев
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МОСКВА, 26 дек - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин прокомментировал высказывание белорусского коллеги Александра Лукашенко о возможности размещения на территории Белоруссии десяти гиперзвуковых комплексов "Орешник".
После заседания Высшего Евразийского экономического совета Лукашенко сообщил журналистам, что Белоруссия на первом этапе готова разместить на своей территории десяток систем "Орешник", об этом же он сказал подошедшему к нему российскому президенту. Диалог лидеров сняли тележурналисты.
"Ну, десять-то вы уж куда", - иронично заметил Путин.
"Ну, с запасом", - парировал Лукашенко.
Итоги 2024 года с Владимиром Путиным - ПРАЙМ, 1920, 20.12.2024
В США раскрыли, какой сигнал Путин послал Западу словами об "Орешнике"
20 декабря, 12:56
В начале месяца белорусский лидер обратился к Путину с просьбой разместить на территории республики новейшее вооружение Российской Федерации, в том числе комплекс "Орешник". В ответ президент РФ отметил, что "Орешник" может быть размещен в Белоруссии во второй половине 2025 года.
 
ВооруженияВладимир ПутинАлександр Лукашенко"Орешник"
 
 
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