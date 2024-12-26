https://1prime.ru/20241226/oreshnik-853890424.html

Путин ответил на слова Лукашенко о десяти "Орешниках" для Белоруссии

Путин ответил на слова Лукашенко о десяти "Орешниках" для Белоруссии - 26.12.2024, ПРАЙМ

Путин ответил на слова Лукашенко о десяти "Орешниках" для Белоруссии

Президент России Владимир Путин прокомментировал высказывание белорусского коллеги Александра Лукашенко о возможности размещения на территории Белоруссии десяти | 26.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-26T19:35+0300

2024-12-26T19:35+0300

2024-12-26T19:39+0300

вооружения

владимир путин

александр лукашенко

"орешник"

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МОСКВА, 26 дек - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин прокомментировал высказывание белорусского коллеги Александра Лукашенко о возможности размещения на территории Белоруссии десяти гиперзвуковых комплексов "Орешник".После заседания Высшего Евразийского экономического совета Лукашенко сообщил журналистам, что Белоруссия на первом этапе готова разместить на своей территории десяток систем "Орешник", об этом же он сказал подошедшему к нему российскому президенту. Диалог лидеров сняли тележурналисты. "Ну, десять-то вы уж куда", - иронично заметил Путин."Ну, с запасом", - парировал Лукашенко.В начале месяца белорусский лидер обратился к Путину с просьбой разместить на территории республики новейшее вооружение Российской Федерации, в том числе комплекс "Орешник". В ответ президент РФ отметил, что "Орешник" может быть размещен в Белоруссии во второй половине 2025 года.

https://1prime.ru/20241220/putin-853738004.html

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владимир путин, александр лукашенко, "орешник"