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Минфин оценил продажи полисов ОСАГО в новых регионах - 26.12.2024, ПРАЙМ
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Минфин оценил продажи полисов ОСАГО в новых регионах
Минфин оценил продажи полисов ОСАГО в новых регионах - 26.12.2024, ПРАЙМ
Минфин оценил продажи полисов ОСАГО в новых регионах
Полисы ОСАГО в новых регионах России на конец ноября приобрели уже 150 тысяч человек, договоры заработают с 1 января, говорится в пресс-релизе Минфина РФ. | 26.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-26T12:54+0300
2024-12-26T12:59+0300
экономика
россия
минфин
осаго
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МОСКВА, 26 дек - ПРАЙМ. Полисы ОСАГО в новых регионах России на конец ноября приобрели уже 150 тысяч человек, договоры заработают с 1 января, говорится в пресс-релизе Минфина РФ."Владельцы транспортных средств, а также перевозчики пассажиров и владельцы опасных производственных объектов обязаны застраховать гражданскую ответственность до 1 января. На конец ноября уже 150 тысяч человек заключили договора ОСАГО", - говорится в сообщении.Основным принципом осуществления обязательного страхования является обязанность владельцев транспортных средств, владельцев опасных объектов, а также перевозчиков заключать договоры обязательного страхования с уплатой страховой премии страховщику и последующим возмещением страховщиком нанесенного потерпевшим ущерба, отмечается там же.Такая обязанность относится как к физическим лицам, так и к субъектам экономической деятельности вне зависимости от формы собственности, отмечается в пресс-релизе.С 1 января 2025 года на территориях новых субъектов РФ начнут действовать законы об обязательном страховании ответственности за причинение вреда жизни, здоровью или имуществу других лиц. Среди них законы об обязательном страховании при использовании транспортных средств (ОСАГО), в результате аварии на опасном объекте (ОСГОВОО), при перевозках транспортом (ОСГОП).
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россия, минфин, осаго
Экономика, РОССИЯ, Минфин, ОСАГО
12:54 26.12.2024 (обновлено: 12:59 26.12.2024)
 
Минфин оценил продажи полисов ОСАГО в новых регионах

Минфин: полисы ОСАГО в новых регионах приобрели уже 150 тысяч человек

© РИА Новости . Нина Зотина | Перейти в медиабанкОСАГО
ОСАГО - ПРАЙМ, 1920, 26.12.2024
© РИА Новости . Нина Зотина
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МОСКВА, 26 дек - ПРАЙМ. Полисы ОСАГО в новых регионах России на конец ноября приобрели уже 150 тысяч человек, договоры заработают с 1 января, говорится в пресс-релизе Минфина РФ.
"Владельцы транспортных средств, а также перевозчики пассажиров и владельцы опасных производственных объектов обязаны застраховать гражданскую ответственность до 1 января. На конец ноября уже 150 тысяч человек заключили договора ОСАГО", - говорится в сообщении.
Основным принципом осуществления обязательного страхования является обязанность владельцев транспортных средств, владельцев опасных объектов, а также перевозчиков заключать договоры обязательного страхования с уплатой страховой премии страховщику и последующим возмещением страховщиком нанесенного потерпевшим ущерба, отмечается там же.
Такая обязанность относится как к физическим лицам, так и к субъектам экономической деятельности вне зависимости от формы собственности, отмечается в пресс-релизе.
С 1 января 2025 года на территориях новых субъектов РФ начнут действовать законы об обязательном страховании ответственности за причинение вреда жизни, здоровью или имуществу других лиц. Среди них законы об обязательном страховании при использовании транспортных средств (ОСАГО), в результате аварии на опасном объекте (ОСГОВОО), при перевозках транспортом (ОСГОП).
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