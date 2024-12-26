https://1prime.ru/20241226/osk-853874971.html

Мантуров ответил на вопрос о приобретении ОСК комплекса ССК "Звезда"

Мантуров ответил на вопрос о приобретении ОСК комплекса ССК "Звезда" - 26.12.2024, ПРАЙМ

Мантуров ответил на вопрос о приобретении ОСК комплекса ССК "Звезда"

Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) должна к марту 2025 года завершить процесс приобретения судостроительного комплекса "Звезда" в Приморье, сообщил... | 26.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-26T10:24+0300

2024-12-26T10:24+0300

2024-12-26T10:42+0300

россия

денис мантуров

оск

сск "звезда"

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/10/850160044_0:40:3127:1799_1920x0_80_0_0_3dd70cc67ffddc1abefc200e5c4fa744.jpg

МОСКВА, 26 дек - ПРАЙМ. Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) должна к марту 2025 года завершить процесс приобретения судостроительного комплекса "Звезда" в Приморье, сообщил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров."Было принято решение президентом по верфи "Звезда". Сейчас ОСК находится в рабочем диалоге с "Роснефтью" в части приобретения этого актива. Работа должна завершиться к марту следующего года. И оперативно будет реализовываться процесс передачи от "Роснефти" к ОСК", - сказал Мантуров в интервью телеканалу "Россия 24".В октябре 2023 года 100% акций ОСК, крупнейшей судостроительной компании России, были переданы в доверительное управление ВТБ на пять лет для повышения эффективности управления и дальнейшего развития судостроительной промышленности.

https://1prime.ru/20241202/osk-853245370.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, денис мантуров, оск, сск "звезда"