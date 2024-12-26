https://1prime.ru/20241226/osk-853874971.html
Мантуров ответил на вопрос о приобретении ОСК комплекса ССК "Звезда"
Мантуров ответил на вопрос о приобретении ОСК комплекса ССК "Звезда" - 26.12.2024, ПРАЙМ
Мантуров ответил на вопрос о приобретении ОСК комплекса ССК "Звезда"
Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) должна к марту 2025 года завершить процесс приобретения судостроительного комплекса "Звезда" в Приморье, сообщил... | 26.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-26T10:24+0300
2024-12-26T10:24+0300
2024-12-26T10:42+0300
россия
денис мантуров
оск
сск "звезда"
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МОСКВА, 26 дек - ПРАЙМ. Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) должна к марту 2025 года завершить процесс приобретения судостроительного комплекса "Звезда" в Приморье, сообщил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров."Было принято решение президентом по верфи "Звезда". Сейчас ОСК находится в рабочем диалоге с "Роснефтью" в части приобретения этого актива. Работа должна завершиться к марту следующего года. И оперативно будет реализовываться процесс передачи от "Роснефти" к ОСК", - сказал Мантуров в интервью телеканалу "Россия 24".В октябре 2023 года 100% акций ОСК, крупнейшей судостроительной компании России, были переданы в доверительное управление ВТБ на пять лет для повышения эффективности управления и дальнейшего развития судостроительной промышленности.
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россия, денис мантуров, оск, сск "звезда"
РОССИЯ, Денис Мантуров, ОСК, ССК "Звезда"
Мантуров ответил на вопрос о приобретении ОСК комплекса ССК "Звезда"
Мантуров: ОСК должна к марту 2025 года завершить процесс приобретения "Звезды"
МОСКВА, 26 дек - ПРАЙМ. Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) должна к марту 2025 года завершить процесс приобретения судостроительного комплекса "Звезда" в Приморье, сообщил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров.
"Было принято решение президентом по верфи "Звезда". Сейчас ОСК находится в рабочем диалоге с "Роснефтью" в части приобретения этого актива. Работа должна завершиться к марту следующего года. И оперативно будет реализовываться процесс передачи от "Роснефти" к ОСК", - сказал Мантуров в интервью телеканалу "Россия 24".
В октябре 2023 года 100% акций ОСК, крупнейшей судостроительной компании России, были переданы в доверительное управление ВТБ на пять лет для повышения эффективности управления и дальнейшего развития судостроительной промышленности.
В ВТБ рассказали о вхождении комплекса "Звезда" в ОСК