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Мантуров ответил на вопрос о приобретении ОСК комплекса ССК "Звезда" - 26.12.2024, ПРАЙМ
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Мантуров ответил на вопрос о приобретении ОСК комплекса ССК "Звезда"
Мантуров ответил на вопрос о приобретении ОСК комплекса ССК "Звезда" - 26.12.2024, ПРАЙМ
Мантуров ответил на вопрос о приобретении ОСК комплекса ССК "Звезда"
Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) должна к марту 2025 года завершить процесс приобретения судостроительного комплекса "Звезда" в Приморье, сообщил... | 26.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-26T10:24+0300
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россия
денис мантуров
оск
сск "звезда"
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МОСКВА, 26 дек - ПРАЙМ. Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) должна к марту 2025 года завершить процесс приобретения судостроительного комплекса "Звезда" в Приморье, сообщил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров."Было принято решение президентом по верфи "Звезда". Сейчас ОСК находится в рабочем диалоге с "Роснефтью" в части приобретения этого актива. Работа должна завершиться к марту следующего года. И оперативно будет реализовываться процесс передачи от "Роснефти" к ОСК", - сказал Мантуров в интервью телеканалу "Россия 24".В октябре 2023 года 100% акций ОСК, крупнейшей судостроительной компании России, были переданы в доверительное управление ВТБ на пять лет для повышения эффективности управления и дальнейшего развития судостроительной промышленности.
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россия, денис мантуров, оск, сск "звезда"
РОССИЯ, Денис Мантуров, ОСК, ССК "Звезда"
10:24 26.12.2024 (обновлено: 10:42 26.12.2024)
 
Мантуров ответил на вопрос о приобретении ОСК комплекса ССК "Звезда"

Мантуров: ОСК должна к марту 2025 года завершить процесс приобретения "Звезды"

© РИА Новости . POOL/Валерий Шарифулин | Перейти в медиабанкПервый заместитель председателя правительства РФ Денис Мантуров
Первый заместитель председателя правительства РФ Денис Мантуров - ПРАЙМ, 1920, 26.12.2024
© РИА Новости . POOL/Валерий Шарифулин
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МОСКВА, 26 дек - ПРАЙМ. Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) должна к марту 2025 года завершить процесс приобретения судостроительного комплекса "Звезда" в Приморье, сообщил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров.
"Было принято решение президентом по верфи "Звезда". Сейчас ОСК находится в рабочем диалоге с "Роснефтью" в части приобретения этого актива. Работа должна завершиться к марту следующего года. И оперативно будет реализовываться процесс передачи от "Роснефти" к ОСК", - сказал Мантуров в интервью телеканалу "Россия 24".
В октябре 2023 года 100% акций ОСК, крупнейшей судостроительной компании России, были переданы в доверительное управление ВТБ на пять лет для повышения эффективности управления и дальнейшего развития судостроительной промышленности.
ВТБ - ПРАЙМ, 1920, 02.12.2024
В ВТБ рассказали о вхождении комплекса "Звезда" в ОСК
2 декабря, 09:11
 
РОССИЯДенис МантуровОСКССК "Звезда"
 
 
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