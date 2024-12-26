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На Украине объяснили, почему не стоит ждать начала переговоров с Россией
На Украине объяснили, почему не стоит ждать начала переговоров с Россией - 26.12.2024, ПРАЙМ
На Украине объяснили, почему не стоит ждать начала переговоров с Россией
Переговоры между Россией и Украиной не могут начаться в ближайшее время, поскольку на фронте отсутствует стабильность. Об этом в комментарии немецкому изданию... | 26.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-26T10:48+0300
2024-12-26T10:48+0300
2024-12-26T10:48+0300
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МОСКВА, 26 дек - ПРАЙМ. Переговоры между Россией и Украиной не могут начаться в ближайшее время, поскольку на фронте отсутствует стабильность. Об этом в комментарии немецкому изданию Spiegel рассказал украинский политолог Владимир Фесенко."Пока на фронте нет стабильности, о переговорах в любом случае не может быть и речи", — отметил Фесенко.По словам эксперта, у избранного президента США Дональда Трампа пока нет реального мирного плана, и Россия занимает жесткую позицию в переговорах.Издание Spiegel отмечает, что не только Владимир Зеленский, но и большинство украинского населения уже приняли тот факт, что Украина не сможет вернуть потерянные территории в ближайшее время.В июне президент России Владимир Путин предложил инициативы по мирному урегулированию конфликта на Украине, включая прекращение огня, вывод украинских войск, отказ Киева от намерений вступить в НАТО и проведение демилитаризации. Однако после террористической атаки ВСУ на Курскую область Путин заявил о невозможности переговоров с теми, кто наносит удары по мирному населению и создает угрозу объектам ядерной энергетики.
https://1prime.ru/20241226/ukraina-853872749.html
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россия, украина, переговоры
Политика, РОССИЯ, УКРАИНА, переговоры
На Украине объяснили, почему не стоит ждать начала переговоров с Россией
Украинский политолог Фесенко заявил, что не стоит ждать скорых переговоров с РФ
МОСКВА, 26 дек - ПРАЙМ. Переговоры между Россией и Украиной не могут начаться в ближайшее время, поскольку на фронте отсутствует стабильность. Об этом в комментарии немецкому изданию Spiegel рассказал украинский политолог Владимир Фесенко.
"Пока на фронте нет стабильности, о переговорах в любом случае не может быть и речи", — отметил Фесенко.
По словам эксперта, у избранного президента США Дональда Трампа пока нет реального мирного плана, и Россия занимает жесткую позицию в переговорах.
Издание Spiegel отмечает, что не только Владимир Зеленский, но и большинство украинского населения уже приняли тот факт, что Украина не сможет вернуть потерянные территории в ближайшее время.
В июне президент России Владимир Путин предложил инициативы по мирному урегулированию конфликта на Украине, включая прекращение огня, вывод украинских войск, отказ Киева от намерений вступить в НАТО и проведение демилитаризации. Однако после террористической атаки ВСУ на Курскую область Путин заявил о невозможности переговоров с теми, кто наносит удары по мирному населению и создает угрозу объектам ядерной энергетики.
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