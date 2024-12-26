Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Путин: Россия не против, чтобы переговоры по Украине прошли в Словакии - 26.12.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20241226/peregovory-853891205.html
Путин: Россия не против, чтобы переговоры по Украине прошли в Словакии
Путин: Россия не против, чтобы переговоры по Украине прошли в Словакии - 26.12.2024, ПРАЙМ
Путин: Россия не против, чтобы переговоры по Украине прошли в Словакии
Словакия готова предоставить площадку для переговоров по урегулированию конфликта на Украине, и Россия не возражает против этого, заявил президент РФ Владимир... | 26.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-26T20:34+0300
2024-12-26T21:33+0300
политика
владимир путин
украина
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0c/13/853707039_0:46:3479:2002_1920x0_80_0_0_f470d830d3e92289f261539e20fc48ef.jpg
МОСКВА, 26 дек - ПРАЙМ. Словакия готова предоставить площадку для переговоров по урегулированию конфликта на Украине, и Россия не возражает против этого, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе общения с журналистами по итогам саммита СНГ и заседания ВЕЭС в Ленобласти."Что касается места проведения (переговоров - прим. ред.), да, он (премьер Словакии Роберт Фицо - прим. ред.) сказал, что если дойдет до переговоров, они были бы рады предоставить площадку его страны для проведения таких переговоров, - сказал российский лидер. - Да мы и не против, если до этого дойдет. Почему нет? Словакия занимает нейтральную позицию, это приемлемый для нас вариант".
https://1prime.ru/20241223/putin-853795384.html
украина
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0c/13/853707039_373:0:3104:2048_1920x0_80_0_0_d7464f0fe671bd2095351c6c84d60032.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
владимир путин, украина
Политика, Владимир Путин, УКРАИНА
20:34 26.12.2024 (обновлено: 21:33 26.12.2024)
 
Путин: Россия не против, чтобы переговоры по Украине прошли в Словакии

Путин: Словакия готова предоставить площадку для переговоров России и Украины

© POOL | Перейти в медиабанкИтоги 2024 года с Владимиром Путиным
Итоги 2024 года с Владимиром Путиным
© POOL
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 26 дек - ПРАЙМ. Словакия готова предоставить площадку для переговоров по урегулированию конфликта на Украине, и Россия не возражает против этого, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе общения с журналистами по итогам саммита СНГ и заседания ВЕЭС в Ленобласти.
"Что касается места проведения (переговоров - прим. ред.), да, он (премьер Словакии Роберт Фицо - прим. ред.) сказал, что если дойдет до переговоров, они были бы рады предоставить площадку его страны для проведения таких переговоров, - сказал российский лидер. - Да мы и не против, если до этого дойдет. Почему нет? Словакия занимает нейтральную позицию, это приемлемый для нас вариант".
Президент Владимир Путин провел переговоры с премьер-министром Словакии Робертом Фицо
Путин рассказал Фицо свое видение ситуации на Украине
23 декабря, 12:29
 
ПолитикаВладимир ПутинУКРАИНА
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала