https://1prime.ru/20241226/peregovory-853891205.html
Путин: Россия не против, чтобы переговоры по Украине прошли в Словакии
Путин: Россия не против, чтобы переговоры по Украине прошли в Словакии - 26.12.2024, ПРАЙМ
Путин: Россия не против, чтобы переговоры по Украине прошли в Словакии
Словакия готова предоставить площадку для переговоров по урегулированию конфликта на Украине, и Россия не возражает против этого, заявил президент РФ Владимир... | 26.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-26T20:34+0300
2024-12-26T20:34+0300
2024-12-26T21:33+0300
политика
владимир путин
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МОСКВА, 26 дек - ПРАЙМ. Словакия готова предоставить площадку для переговоров по урегулированию конфликта на Украине, и Россия не возражает против этого, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе общения с журналистами по итогам саммита СНГ и заседания ВЕЭС в Ленобласти."Что касается места проведения (переговоров - прим. ред.), да, он (премьер Словакии Роберт Фицо - прим. ред.) сказал, что если дойдет до переговоров, они были бы рады предоставить площадку его страны для проведения таких переговоров, - сказал российский лидер. - Да мы и не против, если до этого дойдет. Почему нет? Словакия занимает нейтральную позицию, это приемлемый для нас вариант".
https://1prime.ru/20241223/putin-853795384.html
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владимир путин, украина
Политика, Владимир Путин, УКРАИНА
Путин: Россия не против, чтобы переговоры по Украине прошли в Словакии
Путин: Словакия готова предоставить площадку для переговоров России и Украины
МОСКВА, 26 дек - ПРАЙМ. Словакия готова предоставить площадку для переговоров по урегулированию конфликта на Украине, и Россия не возражает против этого, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе общения с журналистами по итогам саммита СНГ и заседания ВЕЭС в Ленобласти.
"Что касается места проведения (переговоров - прим. ред.), да, он (премьер Словакии Роберт Фицо - прим. ред.) сказал, что если дойдет до переговоров, они были бы рады предоставить площадку его страны для проведения таких переговоров, - сказал российский лидер. - Да мы и не против, если до этого дойдет. Почему нет? Словакия занимает нейтральную позицию, это приемлемый для нас вариант".
Путин рассказал Фицо свое видение ситуации на Украине