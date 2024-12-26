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Россияне нарастили переводы в цифровых рублях, заявил ЦБ - 26.12.2024, ПРАЙМ
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Россияне нарастили переводы в цифровых рублях, заявил ЦБ
Россияне нарастили переводы в цифровых рублях, заявил ЦБ - 26.12.2024, ПРАЙМ
Россияне нарастили переводы в цифровых рублях, заявил ЦБ
Число переводов между гражданами цифровых рублей к 1 декабря с момента начала тестирования этой формы денег в РФ превысило 38 тысяч, следует из Основных... | 26.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-26T12:37+0300
2024-12-26T12:37+0300
банк россии
цифровой рубль
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МОСКВА, 26 дек - ПРАЙМ. Число переводов между гражданами цифровых рублей к 1 декабря с момента начала тестирования этой формы денег в РФ превысило 38 тысяч, следует из Основных направлений развития национальной платежной системы на период 2025-2027 годов, утвержденных Банком России. "За период с 15 августа 2023 года по 1 декабря 2024 года на платформе цифрового рубля совершено более 38 тысяч переводов цифровых рублей между физическими лицами и более 10 тысяч переводов цифровых рублей в оплату товаров и услуг, также осуществлены первые переводы между юридическими лицами", - говорится в документе. ЦБ отмечает, что более 5 тысяч переводов цифровых рублей осуществлено с использованием смарт-контрактов. "За указанный период платформа цифрового рубля подтвердила свою функциональность, доступность и устойчивость к внешним негативным воздействиям, критических барьеров (как технологических, так и законодательных) не выявлено", - добавили в ЦБ. Регулятор отмечает, что в настоящее время операции с цифровыми рублями доступны клиентам 12 банков РФ, кроме того, заключены договоры еще с рядом кредитных организаций, часть из них уже завершают организационно-технические мероприятия по подключению к платформе цифрового рубля. Таким образом, список банков – участников платформы будет и дальше дополняться. Расширение круга пользователей платформы цифрового рубля и возможных к осуществлению на платформе операций произошло с началом нового этапа пилотирования программы с 1 сентября 2024 года, уточняют в регуляторе. С этого времени появилась возможность подключить до 9 тысяч граждан и 1,2 тысячи юридических лиц, ранее операции с цифровыми рублями совершали 600 граждан и 22 юрлица.
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цифровой рубль
Банк России, ЦИФРОВОЙ РУБЛЬ
12:37 26.12.2024
 
Россияне нарастили переводы в цифровых рублях, заявил ЦБ

ЦБ: число переводов цифровых рублей между гражданами превысило 38 тысяч

У цифрового рубля появился логотип
У цифрового рубля появился логотип
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МОСКВА, 26 дек - ПРАЙМ. Число переводов между гражданами цифровых рублей к 1 декабря с момента начала тестирования этой формы денег в РФ превысило 38 тысяч, следует из Основных направлений развития национальной платежной системы на период 2025-2027 годов, утвержденных Банком России.
"За период с 15 августа 2023 года по 1 декабря 2024 года на платформе цифрового рубля совершено более 38 тысяч переводов цифровых рублей между физическими лицами и более 10 тысяч переводов цифровых рублей в оплату товаров и услуг, также осуществлены первые переводы между юридическими лицами", - говорится в документе.
ЦБ отмечает, что более 5 тысяч переводов цифровых рублей осуществлено с использованием смарт-контрактов.
"За указанный период платформа цифрового рубля подтвердила свою функциональность, доступность и устойчивость к внешним негативным воздействиям, критических барьеров (как технологических, так и законодательных) не выявлено", - добавили в ЦБ.
Регулятор отмечает, что в настоящее время операции с цифровыми рублями доступны клиентам 12 банков РФ, кроме того, заключены договоры еще с рядом кредитных организаций, часть из них уже завершают организационно-технические мероприятия по подключению к платформе цифрового рубля. Таким образом, список банков – участников платформы будет и дальше дополняться.
Расширение круга пользователей платформы цифрового рубля и возможных к осуществлению на платформе операций произошло с началом нового этапа пилотирования программы с 1 сентября 2024 года, уточняют в регуляторе. С этого времени появилась возможность подключить до 9 тысяч граждан и 1,2 тысячи юридических лиц, ранее операции с цифровыми рублями совершали 600 граждан и 22 юрлица.
Здание Центрального банка РФ - ПРАЙМ, 1920, 26.12.2024
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Банк РоссииЦИФРОВОЙ РУБЛЬ
 
 
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