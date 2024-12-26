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Песков призвал дождаться выводов следствия по крушению самолета в Актау
Песков призвал дождаться выводов следствия по крушению самолета в Актау - 26.12.2024, ПРАЙМ
Песков призвал дождаться выводов следствия по крушению самолета в Актау
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал неправильным решение выстраивать гипотезы по крушению самолета рядом с Актау и призвал дождаться... | 26.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-26T12:05+0300
2024-12-26T12:05+0300
2024-12-26T12:05+0300
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МОСКВА, 26 дек - ПРАЙМ. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал неправильным решение выстраивать гипотезы по крушению самолета рядом с Актау и призвал дождаться результатов следствия.В этой связи он добавил, что любой инцидент, связанный с падением воздушного судна должен расследоваться консолидированными авиационными властями."Мы, конечно же, этого делать не можем, и никто не должен этого делать", - сказал Песков журналистам, говоря о преждевременных выводах касательно инцидента.Ранее утром 25 декабря летевший из Баку в Грозный самолет Azerbaijan Airlines потерпел крушение. По данным Росавиации, после столкновения самолета с птицами командир решил идти на запасной аэродром в Актау.
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Происшествия, РОССИЯ, КАЗАХСТАН, самолет
Песков призвал дождаться выводов следствия по крушению самолета в Актау
Песков заявил, что неверно выстраивать гипотезы о причинах крушения в Актау
МОСКВА, 26 дек - ПРАЙМ. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал неправильным решение выстраивать гипотезы по крушению самолета рядом с Актау и призвал дождаться результатов следствия.
В этой связи он добавил, что любой инцидент, связанный с падением воздушного судна должен расследоваться консолидированными авиационными властями.
"Мы, конечно же, этого делать не можем, и никто не должен этого делать", - сказал Песков журналистам, говоря о преждевременных выводах касательно инцидента.
Ранее утром 25 декабря летевший из Баку в Грозный самолет Azerbaijan Airlines потерпел крушение. По данным Росавиации, после столкновения самолета с птицами командир решил идти на запасной аэродром в Актау.
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