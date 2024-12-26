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"Больше шансов". Стало известно о "договорняке" Порошенко и Зеленского - 26.12.2024, ПРАЙМ
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"Больше шансов". Стало известно о "договорняке" Порошенко и Зеленского
"Больше шансов". Стало известно о "договорняке" Порошенко и Зеленского - 26.12.2024, ПРАЙМ
"Больше шансов". Стало известно о "договорняке" Порошенко и Зеленского
Экс-президент Украины Петр Порошенко предложил Владимиру Зеленскому сделку. Об этом в беседе с изданием "Взгляд" сообщил политолог Владимир Скачко. | 26.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-26T22:31+0300
2024-12-26T22:32+0300
политика
петр порошенко
владимир зеленский
сделка
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МОСКВА, 26 дек - ПРАЙМ. Экс-президент Украины Петр Порошенко предложил Владимиру Зеленскому сделку. Об этом в беседе с изданием "Взгляд" сообщил политолог Владимир Скачко.По его словам, "чем дольше недотепа Зеленский остается у власти, тем, как полагает Порошенко, у него больше шансов, что власть на остатках Украины могут передать ему".При этом Скачко выразил серьезное сомнение, что это может случиться, но тем не менее отметил, что "маленькая вероятность все же существует".Порошенко, как напомнил политолог, уже пытался заключить с Зеленским сделку, согласно которой, члены партии "Слуга народа" должны были выступить в коалицию с партией "Европейской солидарностью", но Зеленский отказался от этого "договорняка".В четверг Порошенко высказал мнение, что проведение выборов чревато потерей Украиной государственности, и "начало выборной кампании означает смерть единства".
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петр порошенко, владимир зеленский, сделка
Политика, Петр Порошенко, Владимир Зеленский, сделка
22:31 26.12.2024 (обновлено: 22:32 26.12.2024)
 
"Больше шансов". Стало известно о "договорняке" Порошенко и Зеленского

Политолог Скачко: Порошенко предложил Зеленскому "договорняк" о переходе власти

© РИА Новости . Пресс-служба президента Украины | Перейти в медиабанк" Петр Порошенко
 Петр Порошенко - ПРАЙМ, 1920, 26.12.2024
© РИА Новости . Пресс-служба президента Украины
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МОСКВА, 26 дек - ПРАЙМ. Экс-президент Украины Петр Порошенко предложил Владимиру Зеленскому сделку. Об этом в беседе с изданием "Взгляд" сообщил политолог Владимир Скачко.
По его словам, "чем дольше недотепа Зеленский остается у власти, тем, как полагает Порошенко, у него больше шансов, что власть на остатках Украины могут передать ему".
При этом Скачко выразил серьезное сомнение, что это может случиться, но тем не менее отметил, что "маленькая вероятность все же существует".
Порошенко, как напомнил политолог, уже пытался заключить с Зеленским сделку, согласно которой, члены партии "Слуга народа" должны были выступить в коалицию с партией "Европейской солидарностью", но Зеленский отказался от этого "договорняка".
*Президент Украины Петр Порошенко - ПРАЙМ, 1920, 25.11.2024
Порошенко объяснил, как Украина может победить Россию
25 ноября, 20:38
В четверг Порошенко высказал мнение, что проведение выборов чревато потерей Украиной государственности, и "начало выборной кампании означает смерть единства".
 
ПолитикаПетр ПорошенкоВладимир Зеленскийсделка
 
 
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