https://1prime.ru/20241226/press-853871149.html

НПФ "БЛАГОСОСТОЯНИЕ" оценил рост числа пользователей личного кабинета

НПФ "БЛАГОСОСТОЯНИЕ" оценил рост числа пользователей личного кабинета - 26.12.2024, ПРАЙМ

НПФ "БЛАГОСОСТОЯНИЕ" оценил рост числа пользователей личного кабинета

Количество пользователей личного кабинета клиента НПФ "БЛАГОСОСТОЯНИЕ" превысило 430 тыс. человек. В этом году к сервису присоединились почти 78 тыс. клиентов,... | 26.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-26T09:00+0300

2024-12-26T09:00+0300

2024-12-26T09:00+0300

пресс-релизы

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/853871149.jpg?1735192801

Количество пользователей личного кабинета клиента НПФ "БЛАГОСОСТОЯНИЕ" превысило 430 тыс. человек. В этом году к сервису присоединились почти 78 тыс. клиентов, из которых 2,8 тыс. – пенсионеры.Онлайн-сервис предоставляет широкий функционал. Клиентам доступна информация по всем договорам, заключенным с фондом: по негосударственному пенсионному обеспечению (НПО), обязательному пенсионному страхованию (ОПС) и программе долгосрочных сбережений (ПДС). В личном кабинете также есть детализация финансовых поступлений на счета.Онлайн можно пополнить счет по НПО и ПДС, обновить личные данные, если они изменились. У участников корпоративных пенсионных программ есть дополнительные опции: можно подать заявление на назначение негосударственной пенсии, назначить правопреемников по договору, а также при необходимости изменить реквизиты выплат.В этом году пользователи личного кабинета подали в фонд свыше 15 тыс. заявлений, а самой востребованной опцией сервиса стал заказ документов: 34,5 тыс. справок и выписок предоставлены по онлайн-запросам клиентов.- Фонд уделяет большое внимание развитию форматов дистанционного обслуживания. Для нас это не только современный тренд на цифровизацию, но и забота о клиентах. Уже сейчас они могут решить множество вопросов без визита в офис. Со временем возможности личного кабинета будут расширяться, – отметил Максим Элик, первый заместитель генерального директора НПФ "БЛАГОСОСТОЯНИЕ".НПФ "БЛАГОСОСТОЯНИЕ" реализует корпоративные пенсионные программы 400 компаний и организаций, является оператором программы долгосрочных сбережений и управляет накоплениями по обязательному пенсионному страхованию. Фонд включен в системы гарантирования прав клиентов негосударственных пенсионных фондов. Сбережения по НПО и ПДС, средства пенсионных накоплений по обязательному пенсионному страхованию в фонде застрахованы государственной корпорацией "Агентство по страхованию вкладов".Источник: НПФ "БЛАГОСОСТОЯНИЕ"

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

пресс-релизы