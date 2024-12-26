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НПФ "БЛАГОСОСТОЯНИЕ" оценил рост числа пользователей личного кабинета - 26.12.2024, ПРАЙМ
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НПФ "БЛАГОСОСТОЯНИЕ" оценил рост числа пользователей личного кабинета
НПФ "БЛАГОСОСТОЯНИЕ" оценил рост числа пользователей личного кабинета - 26.12.2024, ПРАЙМ
НПФ "БЛАГОСОСТОЯНИЕ" оценил рост числа пользователей личного кабинета
Количество пользователей личного кабинета клиента НПФ "БЛАГОСОСТОЯНИЕ" превысило 430 тыс. человек. В этом году к сервису присоединились почти 78 тыс. клиентов,... | 26.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-26T09:00+0300
2024-12-26T09:00+0300
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Количество пользователей личного кабинета клиента НПФ "БЛАГОСОСТОЯНИЕ" превысило 430 тыс. человек. В этом году к сервису присоединились почти 78 тыс. клиентов, из которых 2,8 тыс. – пенсионеры.Онлайн-сервис предоставляет широкий функционал. Клиентам доступна информация по всем договорам, заключенным с фондом: по негосударственному пенсионному обеспечению (НПО), обязательному пенсионному страхованию (ОПС) и программе долгосрочных сбережений (ПДС). В личном кабинете также есть детализация финансовых поступлений на счета.Онлайн можно пополнить счет по НПО и ПДС, обновить личные данные, если они изменились. У участников корпоративных пенсионных программ есть дополнительные опции: можно подать заявление на назначение негосударственной пенсии, назначить правопреемников по договору, а также при необходимости изменить реквизиты выплат.В этом году пользователи личного кабинета подали в фонд свыше 15 тыс. заявлений, а самой востребованной опцией сервиса стал заказ документов: 34,5 тыс. справок и выписок предоставлены по онлайн-запросам клиентов.- Фонд уделяет большое внимание развитию форматов дистанционного обслуживания. Для нас это не только современный тренд на цифровизацию, но и забота о клиентах. Уже сейчас они могут решить множество вопросов без визита в офис. Со временем возможности личного кабинета будут расширяться, – отметил Максим Элик, первый заместитель генерального директора НПФ "БЛАГОСОСТОЯНИЕ".НПФ "БЛАГОСОСТОЯНИЕ" реализует корпоративные пенсионные программы 400 компаний и организаций, является оператором программы долгосрочных сбережений и управляет накоплениями по обязательному пенсионному страхованию. Фонд включен в системы гарантирования прав клиентов негосударственных пенсионных фондов. Сбережения по НПО и ПДС, средства пенсионных накоплений по обязательному пенсионному страхованию в фонде застрахованы государственной корпорацией "Агентство по страхованию вкладов".Источник: НПФ "БЛАГОСОСТОЯНИЕ"
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ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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192
40
192
40
пресс-релизы
Пресс-релизы
09:00 26.12.2024
НПФ "БЛАГОСОСТОЯНИЕ" оценил рост числа пользователей личного кабинета

Число пользователей личного кабинета НПФ "БЛАГОСОСТОЯНИЕ" превысило 430 тысяч человек

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Количество пользователей личного кабинета клиента НПФ "БЛАГОСОСТОЯНИЕ" превысило 430 тыс. человек. В этом году к сервису присоединились почти 78 тыс. клиентов, из которых 2,8 тыс. – пенсионеры.
Онлайн-сервис предоставляет широкий функционал. Клиентам доступна информация по всем договорам, заключенным с фондом: по негосударственному пенсионному обеспечению (НПО), обязательному пенсионному страхованию (ОПС) и программе долгосрочных сбережений (ПДС). В личном кабинете также есть детализация финансовых поступлений на счета.
Онлайн можно пополнить счет по НПО и ПДС, обновить личные данные, если они изменились. У участников корпоративных пенсионных программ есть дополнительные опции: можно подать заявление на назначение негосударственной пенсии, назначить правопреемников по договору, а также при необходимости изменить реквизиты выплат.
В этом году пользователи личного кабинета подали в фонд свыше 15 тыс. заявлений, а самой востребованной опцией сервиса стал заказ документов: 34,5 тыс. справок и выписок предоставлены по онлайн-запросам клиентов.
- Фонд уделяет большое внимание развитию форматов дистанционного обслуживания. Для нас это не только современный тренд на цифровизацию, но и забота о клиентах. Уже сейчас они могут решить множество вопросов без визита в офис. Со временем возможности личного кабинета будут расширяться, – отметил Максим Элик, первый заместитель генерального директора НПФ "БЛАГОСОСТОЯНИЕ".
НПФ "БЛАГОСОСТОЯНИЕ" реализует корпоративные пенсионные программы 400 компаний и организаций, является оператором программы долгосрочных сбережений и управляет накоплениями по обязательному пенсионному страхованию. Фонд включен в системы гарантирования прав клиентов негосударственных пенсионных фондов. Сбережения по НПО и ПДС, средства пенсионных накоплений по обязательному пенсионному страхованию в фонде застрахованы государственной корпорацией "Агентство по страхованию вкладов".
Источник: НПФ "БЛАГОСОСТОЯНИЕ"
 
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