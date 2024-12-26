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В ПСБ предсказали падение выдач ипотек до уровня пандемийного 2020 года

В ПСБ предсказали падение выдач ипотек до уровня пандемийного 2020 года - 26.12.2024, ПРАЙМ

В ПСБ предсказали падение выдач ипотек до уровня пандемийного 2020 года

Объем ипотечного кредитования в России в 2025 году уменьшится примерно на 20% по сравнению с 2024 годом и окажется на уровне пандемийного 2020-го, заявил в... | 26.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-26T08:39+0300

2024-12-26T08:39+0300

2024-12-26T08:39+0300

россия

ипотека

псб

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МОСКВА, 26 дек - ПРАЙМ. Объем ипотечного кредитования в России в 2025 году уменьшится примерно на 20% по сравнению с 2024 годом и окажется на уровне пандемийного 2020-го, заявил в интервью РИА Новости старший вице-президент, руководитель блока розничного бизнеса ПСБ Алексей Щавелев. "Думаю, в следующем году объемы ипотечного кредитования на рынке снизятся примерно на 20% относительно 2024 года, откатившись на четыре года назад до уровня рынка ... 2020 года", - сказал Щавелев. По его словам, к снижению спроса ведут ограничения по льготным программам, продолжительное сохранение ключевой ставки "на заградительном уровне". "Весь следующий год будет годом высокой ключевой ставки, поэтому в структуре выдач на банковском рынке будет доминировать льготная ипотека. Что касается спроса на рыночную ипотеку, то он не исчез полностью - мы видим заявки на ипотеку даже при текущих ставках… Доля такого несубсидированного ипотечного кредитования в следующем году вряд ли будет выше 10-20%", - считает Щавелев. Согласно данным ЦБ, по итогам 11 месяцев в России было выдано ипотеки на 4,6 триллиона рублей. А 2020 году - 4,3 триллиона рублей, что на то время стало максимальным показателем. Затем из года в год рекорд по выдачам обновлялся и за 2023 год объем такого кредитования достиг максимальных за всю историю 7,8 триллиона рублей. Полный текст интервью читайте на сайте РИА Новости (медиагруппа "Россия сегодня") ria.ru в 10.00 мск.

https://1prime.ru/20241223/ipoteka-853806060.html

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россия, ипотека, псб