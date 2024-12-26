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ПСБ в ближайшие два года полностью заместит 1,5 тысячи банкоматов

ПСБ в ближайшие два года полностью заместит 1,5 тысячи банкоматов - 26.12.2024, ПРАЙМ

ПСБ в ближайшие два года полностью заместит 1,5 тысячи банкоматов

ПСБ в ближайшие два года полностью заместит 1,5 тысячи банкоматов ушедших из России зарубежных поставщиков, заявил в интервью РИА Новости старший... | 26.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-26T06:47+0300

2024-12-26T06:47+0300

2024-12-26T06:47+0300

финансы

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псб

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МОСКВА, 26 дек - ПРАЙМ. ПСБ в ближайшие два года полностью заместит 1,5 тысячи банкоматов ушедших из России зарубежных поставщиков, заявил в интервью РИА Новости старший вице-президент, руководитель блока розничного бизнеса ПСБ Алексей Щавелев. "Импортозамещение - это хорошая возможность улучшить архитектуру бизнес-процессов банка и избавиться от потерявших актуальность технологий. В стратегии развития банкоматной сети предусмотрено поэтапное импортозамещение инфраструктуры. В ближайшие два года мы полностью заменим банкоматы ушедших вендоров - 1500 устройств", - сказал Щавелев. При этом он уточнил, что новые устройства самообслуживания банк планирует закупать у российских сертифицированных производителей. ПСБ, по его словам, давно занимается задачей импортозамещения. Иногда оно состоит из замены базы данных или операционной системы на другую версию, а иногда - требует замены всей системы полностью. Например, Щавелев отметил, что в этом году банк внедрил в промышленную эксплуатацию розничный кредитный конвейер, который должен заменить систему ушедшего вендора в процессе скоринга кредитных заявок. Полный текст интервью читайте на сайте РИА Новости (медиагруппа "Россия сегодня") ria.ru в 10.00 мск.

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