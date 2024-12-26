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ПСБ в ближайшие два года полностью заместит 1,5 тысячи банкоматов - 26.12.2024, ПРАЙМ
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ПСБ в ближайшие два года полностью заместит 1,5 тысячи банкоматов
ПСБ в ближайшие два года полностью заместит 1,5 тысячи банкоматов - 26.12.2024, ПРАЙМ
ПСБ в ближайшие два года полностью заместит 1,5 тысячи банкоматов
ПСБ в ближайшие два года полностью заместит 1,5 тысячи банкоматов ушедших из России зарубежных поставщиков, заявил в интервью РИА Новости старший... | 26.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-26T06:47+0300
2024-12-26T06:47+0300
финансы
россия
банки
москва
псб
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МОСКВА, 26 дек - ПРАЙМ. ПСБ в ближайшие два года полностью заместит 1,5 тысячи банкоматов ушедших из России зарубежных поставщиков, заявил в интервью РИА Новости старший вице-президент, руководитель блока розничного бизнеса ПСБ Алексей Щавелев. "Импортозамещение - это хорошая возможность улучшить архитектуру бизнес-процессов банка и избавиться от потерявших актуальность технологий. В стратегии развития банкоматной сети предусмотрено поэтапное импортозамещение инфраструктуры. В ближайшие два года мы полностью заменим банкоматы ушедших вендоров - 1500 устройств", - сказал Щавелев. При этом он уточнил, что новые устройства самообслуживания банк планирует закупать у российских сертифицированных производителей. ПСБ, по его словам, давно занимается задачей импортозамещения. Иногда оно состоит из замены базы данных или операционной системы на другую версию, а иногда - требует замены всей системы полностью. Например, Щавелев отметил, что в этом году банк внедрил в промышленную эксплуатацию розничный кредитный конвейер, который должен заменить систему ушедшего вендора в процессе скоринга кредитных заявок. Полный текст интервью читайте на сайте РИА Новости (медиагруппа "Россия сегодня") ria.ru в 10.00 мск.
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финансы, россия, банки, москва, псб
Финансы, РОССИЯ, Банки, МОСКВА, ПСБ
06:47 26.12.2024
 
ПСБ в ближайшие два года полностью заместит 1,5 тысячи банкоматов

ПСБ за два года полностью заместит 1,5 тысячи банкоматов ушедших из России поставщиков

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МОСКВА, 26 дек - ПРАЙМ. ПСБ в ближайшие два года полностью заместит 1,5 тысячи банкоматов ушедших из России зарубежных поставщиков, заявил в интервью РИА Новости старший вице-президент, руководитель блока розничного бизнеса ПСБ Алексей Щавелев.
"Импортозамещение - это хорошая возможность улучшить архитектуру бизнес-процессов банка и избавиться от потерявших актуальность технологий. В стратегии развития банкоматной сети предусмотрено поэтапное импортозамещение инфраструктуры. В ближайшие два года мы полностью заменим банкоматы ушедших вендоров - 1500 устройств", - сказал Щавелев.
При этом он уточнил, что новые устройства самообслуживания банк планирует закупать у российских сертифицированных производителей.
ПСБ, по его словам, давно занимается задачей импортозамещения. Иногда оно состоит из замены базы данных или операционной системы на другую версию, а иногда - требует замены всей системы полностью. Например, Щавелев отметил, что в этом году банк внедрил в промышленную эксплуатацию розничный кредитный конвейер, который должен заменить систему ушедшего вендора в процессе скоринга кредитных заявок.
Полный текст интервью читайте на сайте РИА Новости (медиагруппа "Россия сегодня") ria.ru в 10.00 мск.
 
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