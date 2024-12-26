https://1prime.ru/20241226/psb-853869527.html
ПСБ в ближайшие два года полностью заместит 1,5 тысячи банкоматов
ПСБ в ближайшие два года полностью заместит 1,5 тысячи банкоматов - 26.12.2024, ПРАЙМ
ПСБ в ближайшие два года полностью заместит 1,5 тысячи банкоматов
ПСБ в ближайшие два года полностью заместит 1,5 тысячи банкоматов ушедших из России зарубежных поставщиков, заявил в интервью РИА Новости старший... | 26.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-26T06:47+0300
2024-12-26T06:47+0300
2024-12-26T06:47+0300
финансы
россия
банки
москва
псб
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/853869527.jpg?1735184860
МОСКВА, 26 дек - ПРАЙМ. ПСБ в ближайшие два года полностью заместит 1,5 тысячи банкоматов ушедших из России зарубежных поставщиков, заявил в интервью РИА Новости старший вице-президент, руководитель блока розничного бизнеса ПСБ Алексей Щавелев.
"Импортозамещение - это хорошая возможность улучшить архитектуру бизнес-процессов банка и избавиться от потерявших актуальность технологий. В стратегии развития банкоматной сети предусмотрено поэтапное импортозамещение инфраструктуры. В ближайшие два года мы полностью заменим банкоматы ушедших вендоров - 1500 устройств", - сказал Щавелев.
При этом он уточнил, что новые устройства самообслуживания банк планирует закупать у российских сертифицированных производителей.
ПСБ, по его словам, давно занимается задачей импортозамещения. Иногда оно состоит из замены базы данных или операционной системы на другую версию, а иногда - требует замены всей системы полностью. Например, Щавелев отметил, что в этом году банк внедрил в промышленную эксплуатацию розничный кредитный конвейер, который должен заменить систему ушедшего вендора в процессе скоринга кредитных заявок.
Полный текст интервью читайте на сайте РИА Новости (медиагруппа "Россия сегодня") ria.ru в 10.00 мск.
москва
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
финансы, россия, банки, москва, псб
Финансы, РОССИЯ, Банки, МОСКВА, ПСБ
ПСБ в ближайшие два года полностью заместит 1,5 тысячи банкоматов
ПСБ за два года полностью заместит 1,5 тысячи банкоматов ушедших из России поставщиков
МОСКВА, 26 дек - ПРАЙМ. ПСБ в ближайшие два года полностью заместит 1,5 тысячи банкоматов ушедших из России зарубежных поставщиков, заявил в интервью РИА Новости старший вице-президент, руководитель блока розничного бизнеса ПСБ Алексей Щавелев.
"Импортозамещение - это хорошая возможность улучшить архитектуру бизнес-процессов банка и избавиться от потерявших актуальность технологий. В стратегии развития банкоматной сети предусмотрено поэтапное импортозамещение инфраструктуры. В ближайшие два года мы полностью заменим банкоматы ушедших вендоров - 1500 устройств", - сказал Щавелев.
При этом он уточнил, что новые устройства самообслуживания банк планирует закупать у российских сертифицированных производителей.
ПСБ, по его словам, давно занимается задачей импортозамещения. Иногда оно состоит из замены базы данных или операционной системы на другую версию, а иногда - требует замены всей системы полностью. Например, Щавелев отметил, что в этом году банк внедрил в промышленную эксплуатацию розничный кредитный конвейер, который должен заменить систему ушедшего вендора в процессе скоринга кредитных заявок.
Полный текст интервью читайте на сайте РИА Новости (медиагруппа "Россия сегодня") ria.ru в 10.00 мск.