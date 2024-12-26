https://1prime.ru/20241226/psb-853871241.html

Выдачи ипотеки в России по итогам 2024 года могут упасть на 40 процентов

Выдачи ипотеки в России по итогам 2024 года могут упасть на 40 процентов - 26.12.2024, ПРАЙМ

Выдачи ипотеки в России по итогам 2024 года могут упасть на 40 процентов

Объем ипотечного кредитования в России по итогам 2024 года упадет на 40%, поскольку льготные программы стали более узкими и адресными, а классические рыночные... | 26.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-26T08:53+0300

2024-12-26T08:53+0300

2024-12-26T08:53+0300

россия

ипотека

псб

https://cdnn.1prime.ru/img/84124/38/841243817_0:201:3078:1932_1920x0_80_0_0_cd134686a020edb20b2606684f00b804.jpg

МОСКВА, 26 дек - ПРАЙМ. Объем ипотечного кредитования в России по итогам 2024 года упадет на 40%, поскольку льготные программы стали более узкими и адресными, а классические рыночные слабо востребованы при текущем уровне ставок, заявил в интервью РИА Новости старший вице-президент, руководитель блока розничного бизнеса ПСБ Алексей Щавелев. "Завершение льготных ипотечных программ в их прежнем формате отразилось на показателях всего рынка. С июля объемы выдачи ипотеки ожидаемо снижаются: обновленные льготные программы стали более узкими и адресными, а классические рыночные программы слабо востребованы при текущем уровне ставок. Поэтому по итогам 2024 года на рынке ипотеки ожидаем снижение объема кредитования примерно на 40%. Это совокупно - и по льготным, и по рыночным программам", - сказал Щавелев, добавив, что в ПСБ ситуация схожая - "выдачи ипотеки во втором полугодии относительно первой половины года также снизились". При этом, он подчеркнул, что банк на текущий момент продолжает выдавать семейную ипотеку "в достаточно большом объеме" - как в гражданском сегменте, так и в сегменте кредитования военнослужащих. Сейчас, по его словам, это самая массовая и востребованная программа кредитования из существующих. "Планы по объемам ипотечного кредитования, которые были поставлены на 2024 год, мы полностью выполнили", - добавил Щавелев. В России с 1 июля завершилась массовая льготная ипотечная госпрограмма - на покупку жилья в новостройках под 8%, запущенная в апреле 2020 года. В стране продолжают действовать адресные программы семейной, IT, арктической и дальневосточной ипотеки. Согласно данным ЦБ, по итогам 2023 года в России было выдано ипотеки на рекордные 7,8 триллиона рублей, а за 11 месяцев этого года - на 4,6 триллиона рублей. Полный текст интервью читайте на сайте РИА Новости (медиагруппа "Россия сегодня") ria.ru в 10.00 мск.

https://1prime.ru/20241226/psb--853870713.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, ипотека, псб