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Более 370 пунктов выдачи заказов работает у "ПСБ Маркета" в новых регионах - 26.12.2024, ПРАЙМ
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Более 370 пунктов выдачи заказов работает у "ПСБ Маркета" в новых регионах
Более 370 пунктов выдачи заказов работает у "ПСБ Маркета" в новых регионах - 26.12.2024, ПРАЙМ
Более 370 пунктов выдачи заказов работает у "ПСБ Маркета" в новых регионах
Более 370 пунктов выдачи заказов работает в настоящее время у "ПСБ Маркета" в новых регионах РФ, в следующем году сеть маркетплейса вырастет там до 400 пунктов, | 26.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-26T06:17+0300
2024-12-26T06:17+0300
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финансы
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москва
петр фрадков
промсвязьбанк
псб
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МОСКВА, 26 дек - ПРАЙМ. Более 370 пунктов выдачи заказов работает в настоящее время у "ПСБ Маркета" в новых регионах РФ, в следующем году сеть маркетплейса вырастет там до 400 пунктов, сообщил в интервью РИА Новости старший вице-президент, руководитель блока розничного бизнеса Промсвязьбанка Алексей Щавелев. "Основные задачи, которые решает "ПСБ Маркет", - это в первую очередь развитие потребительского рынка в новых субъектах, повышение доступности товаров массового спроса для местных жителей. В новых регионах у "ПСБ Маркета" работает уже больше 370 пунктов выдачи заказов - это и собственная сеть, и пункты выдачи в почтовых отделениях. В следующем году сеть маркетплейса вырастет до 400 ПВЗ", - сказал Щавелев. По его словам, для жителей новых регионов РФ появление "ПСБ Маркета" стало единственной возможностью заказывать и получать с доставкой в свой город большой ассортимент товаров ежедневного потребления по доступным ценам. В середине июля отмечалось, что в новых субъектах РФ было открыто более 150 пунктов выдачи заказов "ПСБ Маркет". А в начале ноября глава ПСБ Петр Фрадков отметил, что жители новых регионов могут получать товары в 300 пунктах маркетплейса банка. Полный текст интервью читайте на сайте РИА Новости (медиагруппа "Россия сегодня") ria.ru в 10.00 мск.
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бизнес, россия, финансы, рф, москва, петр фрадков, промсвязьбанк, псб
Бизнес, РОССИЯ, Финансы, РФ, МОСКВА, Петр Фрадков, Промсвязьбанк, ПСБ
06:17 26.12.2024
 
Более 370 пунктов выдачи заказов работает у "ПСБ Маркета" в новых регионах

Промсвязьбанк: сеть маркетплейса "ПСБ Маркета" в новых регионах вырастет до 400 ПВ

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МОСКВА, 26 дек - ПРАЙМ. Более 370 пунктов выдачи заказов работает в настоящее время у "ПСБ Маркета" в новых регионах РФ, в следующем году сеть маркетплейса вырастет там до 400 пунктов, сообщил в интервью РИА Новости старший вице-президент, руководитель блока розничного бизнеса Промсвязьбанка Алексей Щавелев.
"Основные задачи, которые решает "ПСБ Маркет", - это в первую очередь развитие потребительского рынка в новых субъектах, повышение доступности товаров массового спроса для местных жителей. В новых регионах у "ПСБ Маркета" работает уже больше 370 пунктов выдачи заказов - это и собственная сеть, и пункты выдачи в почтовых отделениях. В следующем году сеть маркетплейса вырастет до 400 ПВЗ", - сказал Щавелев.
По его словам, для жителей новых регионов РФ появление "ПСБ Маркета" стало единственной возможностью заказывать и получать с доставкой в свой город большой ассортимент товаров ежедневного потребления по доступным ценам.
В середине июля отмечалось, что в новых субъектах РФ было открыто более 150 пунктов выдачи заказов "ПСБ Маркет". А в начале ноября глава ПСБ Петр Фрадков отметил, что жители новых регионов могут получать товары в 300 пунктах маркетплейса банка.
Полный текст интервью читайте на сайте РИА Новости (медиагруппа "Россия сегодня") ria.ru в 10.00 мск.
 
БизнесРОССИЯФинансыРФМОСКВАПетр ФрадковПромсвязьбанкПСБ
 
 
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