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Крупнейшие российские банки по объему активов на 1 ноября 2024 года

Крупнейшие российские банки по объему активов на 1 ноября 2024 года - 26.12.2024, ПРАЙМ

Крупнейшие российские банки по объему активов на 1 ноября 2024 года

Эксперты РИА Рейтинг на основе данных Центробанка РФ провели исследование и подготовили рейтинг крупнейших банков по объему активов на 1 ноября 2024 года. | 26.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-26T14:00+0300

2024-12-26T14:00+0300

2024-12-26T14:00+0300

экономика

риа рейтинг

банки

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МОСКВА, 26 дек - ПРАЙМ. Эксперты РИА Рейтинг на основе данных Центробанка РФ провели исследование и подготовили рейтинг крупнейших банков по объему активов на 1 ноября 2024 года.Темпы прироста нетто-активов российского банковского сектора в последние месяцы начали замедляться, что в целом не удивительно, учитывая жесткую денежно-кредитную политику Банка России и высокие процентные ставки в экономике. Объем активов в ноябре вырос на 1,4% и на 1,1% в октябре 2024 года против роста более чем на 2% за аналогичные месяцы 2023 года. При этом ноябрьский прирост активов стал только шестым лучшим месячным результатом в текущем году, а октябрьский – седьмым результатом.На скользящем 12-ти месячном отрезке, по состоянию на 1 ноября, темпы прироста нетто-активов продолжили замедляться после рекордных результатов в первой половине 2024 года. Так, с 1 ноября 2023 года по 1 ноября 2024 года прирост активов составил 16,4%, хотя еще на 1 июля прирост за 12 месяцев был более 20%, а локальный максимум 2024 года наблюдался по данным на 1 мая (22%). Эксперты РИА Рейтинг ожидают, что в декабре прирост активов будет на уровне последних месяцев, а в целом по итогам года прирост активов будет немногим более 15%.Для оценки ситуации в разрезе отдельных кредитных организаций эксперты Центра экономических исследований "РИА Рейтинг"провели анализ и подготовило рейтинг крупнейших банков России по объему активов на 1 ноября 2024 года. В рейтинге представлены данные по 345 кредитным организациям России, имеющим лицензии на 26 декабря 2024 года и по которым опубликована отчетность согласно форме №101 на сайте Центробанка РФ. Методика рейтинга предусматривает агрегирование данных оборотных ведомостей.Согласно результатам исследования, прирост нетто-активов с июля по октябрь в номинальном выражении продемонстрировали 192 кредитные организации или 56% банков из рейтинга. Для сравнения, в третьем квартале 2021 года прирост наблюдался у 57,4% банков, а в 2020 году – более 70%. Таким образом, доля банков с приростом активов в 2024 году находится на относительно низком уровне.В абсолютных величинах наибольший прирост нетто-активов за 4 месяца (с июля по октябрь) был у Сбербанка (+3,8 триллиона рублей). Вторым по объему прироста активов стал банк ВТБ (+2,9 триллиона рублей). На третьем и четвертом местах по приросту активов с июля по октябрь находятся Газпромбанк (+1,5 триллиона рублей) и АЛЬФА-БАНК (+1,1 триллиона рублей). Таким образом, эти четыре банка суммарно обеспечили более 9 триллионов рублей прироста нетто-активов с июля по октябрь или порядка 60% суммарного прироста активов.Наибольший относительный прирост нетто-активов среди ста крупнейших кредитных организаций за 4 месяца продемонстрировал Банк "МБА-МОСКВА ", у которого активы выросли на 88%, что позволило ему попасть в ТОП-100 крупнейших банков. Вторым по темпам прироста в текущем рейтинге стал НРБанк (+81%), третьим – ОЗОН Банк (+65%). Стоит отметить, что еще у семи крупных банков прирост нетто-активов с июля по октябрь составил более чем 20%.Вместе с тем наибольшее снижение нетто-активов среди ста крупнейших банков с июля по октябрь 2024 года продемонстрировал Банк "ФК Открытие", активы которого снизились на 38%. Второе место по темпам снижения активов занял Москоммерцбанк, сокращение активов которого составило 24%. Третьим по темпам снижения активов стал РОСБАНК со снижением активов на 16%.Рейтинг банков по объему активов на 1 ноября 2024 года в PDF-формате >>

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

риа рейтинг, банки