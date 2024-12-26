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Росавтодор отчитался о протяженности построенных дорог
Росавтодор отчитался о протяженности построенных дорог - 26.12.2024, ПРАЙМ
Росавтодор отчитался о протяженности построенных дорог
Федеральное дорожное агентство в 2024 году построило и отремонтировало более 4,4 тысячи километров федеральных дорог, сообщили в пресс-службе Росавтодора. | 26.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-26T23:14+0300
2024-12-26T23:14+0300
2024-12-26T23:14+0300
экономика
росавтодор
дорожное строительство
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МОСКВА, 26 дек - ПРАЙМ. Федеральное дорожное агентство в 2024 году построило и отремонтировало более 4,4 тысячи километров федеральных дорог, сообщили в пресс-службе Росавтодора. "На сегодняшний день построили, реконструировали и отремонтировали более 4,4 тысячи километров транспортных артерий", - говорится в сообщении. При этом реконструкция и строительство были произведены на 495 километрах дорог, а ремонт, капремонт и устройство слоев износа на 3914 километрах. В планах Росавтодора на 2025 год решение задач по строительству не менее 50 обходов населенных пунктов, развитие международного транспортного коридора "Север-Юг", а также модернизация и обеспечение безопасности движения на маршруте "Россия", добавили в пресс-службе.
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росавтодор, дорожное строительство
Экономика, Росавтодор, дорожное строительство
Росавтодор отчитался о протяженности построенных дорог
Росавтодор в 2024 году построил и отремонтировал свыше 4,4 тысячи км дорог
МОСКВА, 26 дек - ПРАЙМ. Федеральное дорожное агентство в 2024 году построило и отремонтировало более 4,4 тысячи километров федеральных дорог, сообщили в пресс-службе Росавтодора.
"На сегодняшний день построили, реконструировали и отремонтировали более 4,4 тысячи километров транспортных артерий", - говорится в сообщении.
При этом реконструкция и строительство были произведены на 495 километрах дорог, а ремонт, капремонт и устройство слоев износа на 3914 километрах.
Росавтодор оценил повышение транспортной доступности в России
В планах Росавтодора на 2025 год решение задач по строительству не менее 50 обходов населенных пунктов, развитие международного транспортного коридора "Север-Юг", а также модернизация и обеспечение безопасности движения на маршруте "Россия", добавили в пресс-службе.