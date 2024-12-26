https://1prime.ru/20241226/roskomnadzor-853883625.html
Роскомнадзор: штрафы за использование VPN в России вводить не планируется
Роскомнадзор: штрафы за использование VPN в России вводить не планируется - 26.12.2024, ПРАЙМ
Роскомнадзор: штрафы за использование VPN в России вводить не планируется
Штрафы за использование VPN-сервисов в России вводить не планируется, заявили РИА Новости в Роскомнадзоре. | 26.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-26T15:01+0300
2024-12-26T15:01+0300
2024-12-26T15:20+0300
россия
роскомнадзор
vpn
https://cdnn.1prime.ru/img/84185/18/841851800_0:158:3078:1889_1920x0_80_0_0_58d89d1c0b86156ebfbfdad213739ebc.jpg
МОСКВА, 26 дек - ПРАЙМ. Штрафы за использование VPN-сервисов в России вводить не планируется, заявили РИА Новости в Роскомнадзоре. Ранее в четверг СМИ и Telegram-каналы начали писать о возможном усиление мер по ограничению использования VPN вплоть до введения штрафов, если вступит в силу приказ Роскомнадзора, обязывающий операторов передавать ведомству данные о пользователях, запускающих заблокированные сайты. "В подобных предположениях есть грубая ошибка. Приказ не вводит и не может вводить штрафы. Указанный проект приказа Роскомнадзора не затрагивает вопросы использования VPN-сервисов", - сообщили в ведомстве, комментируя возможность появления штрафов за использование VPN. "Рекомендуем публиковать только проверенную информацию, в первую очередь о деятельности органов власти, избегая распространения подобных фейков", - указали в Роскомнадзоре. Ранее ведомство опубликовало проект приказа, согласно которому российские операторы связи обязаны обеспечить пропуск трафика на присоединенную сеть связи через технические средства противодействия угрозам устойчивости (ТСПУ) для безопасной работы рунета. Для этого операторы связи должны предоставлять Роскомнадзору информацию, позволяющую идентифицировать средства связи и пользовательское оборудование в интернете на территории РФ.
https://1prime.ru/20240930/roskomnadzor-851865086.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84185/18/841851800_175:0:2904:2047_1920x0_80_0_0_80f9ec1da031c2107f16c6e8b13da3f1.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, роскомнадзор, vpn
РОССИЯ, Роскомнадзор, VPN
Роскомнадзор: штрафы за использование VPN в России вводить не планируется
Роскомнадзор: штрафы за использование VPN в России вводить не планируется
МОСКВА, 26 дек - ПРАЙМ. Штрафы за использование VPN-сервисов в России вводить не планируется, заявили РИА Новости в Роскомнадзоре.
Ранее в четверг СМИ и Telegram-каналы начали писать о возможном усиление мер по ограничению использования VPN вплоть до введения штрафов, если вступит в силу приказ Роскомнадзора, обязывающий операторов передавать ведомству данные о пользователях, запускающих заблокированные сайты.
"В подобных предположениях есть грубая ошибка. Приказ не вводит и не может вводить штрафы. Указанный проект приказа Роскомнадзора не затрагивает вопросы использования VPN-сервисов", - сообщили в ведомстве, комментируя возможность появления штрафов за использование VPN.
Роскомнадзор рассказал, за что блокирует VPN-сервисы
"Рекомендуем публиковать только проверенную информацию, в первую очередь о деятельности органов власти, избегая распространения подобных фейков", - указали в Роскомнадзоре.
Ранее ведомство опубликовало проект приказа, согласно которому российские операторы связи обязаны обеспечить пропуск трафика на присоединенную сеть связи через технические средства противодействия угрозам устойчивости (ТСПУ) для безопасной работы рунета. Для этого операторы связи должны предоставлять Роскомнадзору информацию, позволяющую идентифицировать средства связи и пользовательское оборудование в интернете на территории РФ.