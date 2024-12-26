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Роскомнадзор: штрафы за использование VPN в России вводить не планируется - 26.12.2024, ПРАЙМ
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Роскомнадзор: штрафы за использование VPN в России вводить не планируется
Роскомнадзор: штрафы за использование VPN в России вводить не планируется - 26.12.2024, ПРАЙМ
Роскомнадзор: штрафы за использование VPN в России вводить не планируется
Штрафы за использование VPN-сервисов в России вводить не планируется, заявили РИА Новости в Роскомнадзоре. | 26.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-26T15:01+0300
2024-12-26T15:20+0300
россия
роскомнадзор
vpn
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МОСКВА, 26 дек - ПРАЙМ. Штрафы за использование VPN-сервисов в России вводить не планируется, заявили РИА Новости в Роскомнадзоре. Ранее в четверг СМИ и Telegram-каналы начали писать о возможном усиление мер по ограничению использования VPN вплоть до введения штрафов, если вступит в силу приказ Роскомнадзора, обязывающий операторов передавать ведомству данные о пользователях, запускающих заблокированные сайты. "В подобных предположениях есть грубая ошибка. Приказ не вводит и не может вводить штрафы. Указанный проект приказа Роскомнадзора не затрагивает вопросы использования VPN-сервисов", - сообщили в ведомстве, комментируя возможность появления штрафов за использование VPN. "Рекомендуем публиковать только проверенную информацию, в первую очередь о деятельности органов власти, избегая распространения подобных фейков", - указали в Роскомнадзоре. Ранее ведомство опубликовало проект приказа, согласно которому российские операторы связи обязаны обеспечить пропуск трафика на присоединенную сеть связи через технические средства противодействия угрозам устойчивости (ТСПУ) для безопасной работы рунета. Для этого операторы связи должны предоставлять Роскомнадзору информацию, позволяющую идентифицировать средства связи и пользовательское оборудование в интернете на территории РФ.
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россия, роскомнадзор, vpn
РОССИЯ, Роскомнадзор, VPN
15:01 26.12.2024 (обновлено: 15:20 26.12.2024)
 
Роскомнадзор: штрафы за использование VPN в России вводить не планируется

Роскомнадзор: штрафы за использование VPN в России вводить не планируется

© РИА Новости . Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкРоскомнадзор
Роскомнадзор - ПРАЙМ, 1920, 26.12.2024
© РИА Новости . Владимир Трефилов
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МОСКВА, 26 дек - ПРАЙМ. Штрафы за использование VPN-сервисов в России вводить не планируется, заявили РИА Новости в Роскомнадзоре.
Ранее в четверг СМИ и Telegram-каналы начали писать о возможном усиление мер по ограничению использования VPN вплоть до введения штрафов, если вступит в силу приказ Роскомнадзора, обязывающий операторов передавать ведомству данные о пользователях, запускающих заблокированные сайты.
"В подобных предположениях есть грубая ошибка. Приказ не вводит и не может вводить штрафы. Указанный проект приказа Роскомнадзора не затрагивает вопросы использования VPN-сервисов", - сообщили в ведомстве, комментируя возможность появления штрафов за использование VPN.
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"Рекомендуем публиковать только проверенную информацию, в первую очередь о деятельности органов власти, избегая распространения подобных фейков", - указали в Роскомнадзоре.
Ранее ведомство опубликовало проект приказа, согласно которому российские операторы связи обязаны обеспечить пропуск трафика на присоединенную сеть связи через технические средства противодействия угрозам устойчивости (ТСПУ) для безопасной работы рунета. Для этого операторы связи должны предоставлять Роскомнадзору информацию, позволяющую идентифицировать средства связи и пользовательское оборудование в интернете на территории РФ.
 
РОССИЯРоскомнадзорVPN
 
 
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