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Акционеры "Роснефти" утвердили промежуточные дивиденды

Акционеры "Роснефти" утвердили промежуточные дивиденды - 26.12.2024, ПРАЙМ

Акционеры "Роснефти" утвердили промежуточные дивиденды

Акционеры "Роснефти" утвердили промежуточные дивиденды из прибыли за первое полугодие в размере 36,47 рубля на акцию, сообщила компания. | 26.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-26T22:21+0300

2024-12-26T22:21+0300

2024-12-26T22:21+0300

экономика

роснефть

дивиденды

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МОСКВА, 26 дек - ПРАЙМ. Акционеры "Роснефти" утвердили промежуточные дивиденды из прибыли за первое полугодие в размере 36,47 рубля на акцию, сообщила компания. "Выплатить дивиденды по результатам 9 месяцев 2024 года в денежной форме в размере 36 руб. 47 коп. (тридцать шесть рублей сорок семь копеек) на одну размещенную акцию", - говорится в сообщении. На дивиденды будет направлено 50% от консолидированной прибыли по МСФО, относящейся к акционерам "Роснефти", по итогам работы за первое полугодие 2024 года. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, - 10 января 2025 года. "Роснефть" с 2022 года выплачивает дивиденды формально по результатам девяти месяцев, но из прибыли по МСФО за шесть месяцев - в размере 50% от нее. Чистая прибыль компании по МСФО в первом полугодии составила 773 миллиарда рублей, что на 26,9% превышает показатель аналогичного периода прошлого года. По итогам 6 месяцев 2023 года "Роснефть" выплатила дивиденды в размере 30,77 рубля на одну акцию. Основной акционер "Роснефти" - государство, через компанию "Роснефтегаз" ему принадлежит 40,4% акций. Также у "Роснефти" есть иностранные акционеры: 19,75% акций принадлежат британской BP, у катарского суверенного фонда QIA - 18,46%. Одна акция принадлежит государству в лице Росимущества. Дочерним структурам компании "РН-Нефтькапиталинвест" и "РН-Капитал" принадлежит 9,6% и 0,76% соответственно.

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роснефть, дивиденды