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В России разработали камеры для наблюдения за пациентами в реанимации

В России разработали камеры для наблюдения за пациентами в реанимации - 26.12.2024, ПРАЙМ

В России разработали камеры для наблюдения за пациентами в реанимации

Российская компания разработала камеры с искусственным интеллектом, которые будут следить за пациентами в реанимации в круглосуточном режиме - ИИ анализирует... | 26.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-26T03:56+0300

2024-12-26T03:56+0300

2024-12-26T03:56+0300

технологии

общество

москва

татарстан

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МОСКВА, 26 дек - ПРАЙМ. Российская компания разработала камеры с искусственным интеллектом, которые будут следить за пациентами в реанимации в круглосуточном режиме - ИИ анализирует видеопоток с прикроватных видеокамер и мгновенно сигнализирует медперсоналу о нежелательных событиях, рассказали РИА Новости в компании-разработчике ИИ-сервисов "Платформа третье мнение". "На мониторах программно-аппаратного комплекса "Цифровая реанимация", помимо жизненных параметров пациента и данных медицинского оборудования, появятся оповещения системы "ИИ-Мониторинг", которые искусственный интеллект самостоятельно формирует на основе наблюдаемых в палате событий. Искусственный интеллект в режиме 24/7 анализирует видеопоток с прикроватных видеокамер, мгновенно сигнализирует о нежелательных событиях, посылая текстовые уведомления на сестринский пост и носимые устройства медперсонала", - рассказали в компании. "ИИ-Мониторинг" сможет распознавать отсоединение аппаратов жизнеобеспечения, выход пациента из состояния наркоза и возникновение судорог, характерных для состояний, угрожающих жизни. Пока он отслеживает выполнение протоколов ухода за пациентами, предотвращает падения с койки и образование пролежней. Умные камеры снижают риск, что медицинский работник пропустит изменения и сигналы на мониторах. Система, разработанная российской компанией, является одним из нескольких международно признанных сервисов видеоаналитики для медицинских учреждений с применением ИИ. Как уточнили агентству, в прошлом году Международная объединенная комиссия по аккредитации медицинских учреждений (JCI) заявила о готовности включить ее в мировой стандарт оказания госпитальной помощи. В 2024 году прошли первые региональные закупки системы видеоаналитики с ИИ для медучреждений. Было заключено восемь контрактов на общую сумму более 25 миллионов рублей. Спрос на "ИИ-Мониторинг" есть как со стороны государственных, так и со стороны частных медорганизаций. В пилотном режиме умный мониторинг внедрялся в Красноярской краевой больнице и Тюменской областной клинической больнице № 2. В дальнейшем компания планирует масштабировать "ИИ-Мониторинг" на сеть современных стационарных комплексов скорой помощи и тиражировать на отделения интенсивной терапии и реанимации в медицинских учреждениях десяти российских регионов. "Реанимационный функционал "ИИ-Мониторинг" был доработан в результате гранта по федеральному проекту "Искусственный интеллект" фонда "Сколково" в Республиканской клинической больнице (РКБ) Татарстана, где, по статистике, сигналы системы о происшествии позволили предотвратить серьезное ухудшение состояния, включая летальный исход, каждого 7-го больного. В терапевтическом отделении, согласно данным АО "ГК "Медси"", умная видеоаналитика в 50 раз увеличивает скорость реакции медперсонала на нежелательные события", - добавили представители "Платформы третье мнение".

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

технологии, общество , москва, татарстан, сколково